Universidad de La Salle: 15 años transformando el campo con educación e innovación

Atender las necesidades de las regiones y convertir la educación en motor de desarrollo sostenible es una de las grandes apuestas de la Universidad de La Salle, que ha consolidado un modelo académico y social enfocado en fortalecer las capacidades de las comunidades rurales, impulsar la innovación local y formar líderes capaces de transformar sus territorios.

Desde su visión de universidades que les apuestan a las regiones, la institución ha enfocado sus esfuerzos en entender las vocaciones naturales, potencialidades y desafíos de cada territorio, promoviendo la creación de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las comunidades y generen oportunidades, especialmente para los jóvenes rurales.

La educación, más que un proceso académico, se convierte en una herramienta de transformación social. Así lo demuestra el programa Utopía, proyecto insignia de la Universidad, que en 15 años ha formado a cerca de 500 ingenieros agropecuarios provenientes de más de 250 municipios del país, muchos de ellos afectados por la pobreza y la violencia. Estos jóvenes hoy lideran procesos productivos, fortalecen cadenas agroindustriales y promueven el desarrollo sostenible en municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, impulsando un efecto multiplicador de innovación rural.

La apuesta por las regiones también se refleja en la creación del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), un espacio dedicado a analizar las condiciones territoriales y generar conocimiento aplicado para la toma de decisiones. Desde allí se elaboran líneas base y analíticas regionales que orientan a los gobiernos locales en la formulación de políticas públicas y proyectos de desarrollo con enfoque comunitario.

Este trabajo se ha fortalecido gracias a alianzas estratégicas con entidades como Corficolombiana, que han creído en la necesidad de articular investigación, tecnología y desarrollo social.

Con el propósito de reducir la brecha en educación avanzada, la Universidad de La Salle ha impulsado la formación de doctores y magísteres en áreas estratégicas para el desarrollo territorial. Los doctorados en Educación y Sociedad y en Desarrollo Territorial buscan formar investigadores capaces de generar nuevo conocimiento y liderar procesos de transformación social desde las regiones.

Asimismo, los programas de maestría desde áreas como las Ciencias Agropecuarias, la Educación y los Negocios promueven proyectos de desarrollo con sentido humano y sostenible. La presencia de la Universidad en regiones como Casanare y los Santanderes ha permitido ampliar la oferta académica y acercar la educación de calidad a territorios históricamente excluidos.

“El compromiso de La Salle con las regiones va más allá de la formación académica. La universidad promueve el diálogo entre saberes científicos y conocimientos ancestrales, integrando las perspectivas de comunidades afro, indígenas y campesinas. Esta articulación permite potenciar los emprendimientos rurales, muchos de ellos liderados por mujeres y jóvenes, y fomentar la innovación desde las raíces culturales de cada territorio”, explica el Hno. Niky Alexánder Murcia, rector de la Universidad de La Salle.

En este propósito, la Universidad incorpora herramientas de la industria 4.0, como la sensórica, el análisis de datos, el uso de drones y la robótica aplicada al agro para mejorar la productividad sin afectar los ecosistemas ni ampliar la frontera agrícola. También impulsa proyectos de biotecnología y análisis de suelos, acompañando a campesinos en la mejora de cultivos y procesos productivos sostenibles.

Este es un modelo educativo con propósito. La metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando” se ha convertido en el sello distintivo de La Salle, un modelo que combina el rigor académico con la práctica en campo, promoviendo el liderazgo, la innovación y la conciencia ambiental entre los estudiantes.

El resultado de estas apuestas es claro: comunidades rurales que aprenden a soñar su desarrollo de manera distinta, jóvenes que se empoderan con conocimiento y regiones que comienzan a generar sus propias condiciones de bienestar.

Como afirma la institución, apostarle a la educación es apostarle a territorios funcionales e inteligentes, capaces de crear sus propias oportunidades, detener la migración hacia las grandes ciudades y fortalecer el tejido social y ambiental del país

Quince años transformando el campo colombiano

Hace 15 años la Universidad de La Salle decidió hacerse una pregunta que marcaría su rumbo: ¿cómo transformar las realidades sociales de las comunidades rurales colombianas y contribuir a la paz desde la educación? De esa reflexión nació Utopía, una apuesta académica y social que ha demostrado que la educación puede ser el motor del desarrollo rural sostenible en nuestro país.

El programa de Ingeniería Agronómica, corazón del proyecto, ha graduado a cerca de 500 jóvenes provenientes de más de 250 municipios del país, muchos de ellos afectados por la pobreza o el conflicto. Su propósito: formar líderes rurales capaces de transformar sus comunidades, generar desarrollo productivo y construir paz desde el territorio.

Esta iniciativa, que conjuga ciencia, tecnología e innovación social, ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la Universidad de La Salle y numerosos aliados del sector público, privado y de organizaciones sociales. Su enfoque académico de alta calidad se integra con un modelo de liderazgo transformacional, la empresarización del campo y la conexión con tecnologías de la industria 4.0.

“Uno de los símbolos más potentes de esta transformación es lo que los estudiantes y docentes llaman “la transición del palín al dron”: un paso del trabajo agrícola tradicional hacia el uso de herramientas tecnológicas que optimizan los cultivos, mejoran la eficiencia productiva y facilitan la adaptación al cambio climático. Así, los jóvenes de Utopía están llevando al campo colombiano al siglo XXI, apostando por la sostenibilidad alimentaria y la construcción de cadenas logísticas más justas”, afirmó el Hno. Niky Alexánder Murcia.

Gracias a esta visión integral, la Universidad de La Salle ha logrado no solo formar a ingenieros agrónomos, sino también líderes con propósito, comprometidos con crear nuevas narrativas rurales centradas en la dignidad, la innovación y la sostenibilidad.