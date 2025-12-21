Universidad de La Salle: una apuesta por la educación con sentido y calidad

Hno. José Alexánder Santafé Andrade, rector de la Universidad de La Salle. Foto: Cortesía

Con más de seis décadas de trayectoria, la Universidad de La Salle se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior más reconocidas del país por su calidad académica, su rigor formativo y su compromiso con la transformación social. Estudiar un pregrado en La Salle significa integrarse a una comunidad que forma a profesionales con pensamiento crítico, liderazgo y un profundo sentido de servicio, preparados para responder con creatividad y pertinencia a los desafíos actuales.

Según comparte el Hno. José Alexánder Santafé Andrade, rector de la Universidad de La Salle, los programas académicos de la Universidad se caracterizan por currículos actualizados, docentes de alta cualificación y ambientes de aprendizaje innovadores que articulan de manera sólida la teoría, la práctica y la investigación. A ello se suma un proyecto educativo de enfoque humanista, que promueve la formación integral, la educación inclusiva, la movilidad internacional y el desarrollo ético y social de los estudiantes.

El Hno. José Alexánder Santafé Andrade dice que, gracias a su acreditación en alta calidad, sus redes académicas internacionales y las oportunidades que brinda para construir proyectos de vida con sentido, La Salle se posiciona como una opción educativa que va más allá de la formación profesional.

Educación virtual: flexibilidad sin perder calidad

La Universidad de La Salle también ha fortalecido su oferta de educación virtual, una modalidad que responde a las necesidades de quienes buscan flexibilidad y autonomía para organizar su tiempo sin descuidar otros compromisos personales o laborales. A través de plataformas tecnológicas robustas, mediaciones pedagógicas innovadoras y docentes especialmente formados para la enseñanza virtual, la institución garantiza experiencias de aprendizaje dinámicas y de alta calidad, enfocadas en el desarrollo de competencias reales para el entorno laboral actual, asegura el Hno. José Alexánder Santafé Andrade.

Posgrados para transformar y liderar

En el nivel de posgrado, La Salle ofrece especializaciones, maestrías y doctorados orientados a profundizar el conocimiento, actualizar saberes y potenciar capacidades de liderazgo, investigación e innovación. Sus programas responden a las necesidades del país y del sector productivo, con enfoques pertinentes, metodologías activas y un cuerpo docente con amplia experiencia académica y profesional.

La trayectoria institucional en investigación, las alianzas estratégicas, las redes académicas y el acompañamiento personalizado hacen de la Universidad de La Salle un escenario ideal para la formación avanzada y la generación de conocimiento con impacto, permitiendo a sus estudiantes proyectarse hacia nuevos escenarios laborales y contribuir de manera significativa al desarrollo nacional.

Para más información, visite la página web de la Universidad, www.lasalle.edu.co, y sus redes sociales: Instagram (@unisallecol), Facebook (Universidad de La Salle) y TikTok (@Unisalle).

La Salle en cifras

La Universidad de La Salle cuenta con cinco sedes físicas ubicadas en Bogotá, Yopal y Bucaramanga, y una oferta académica amplia, inclusiva y diversificada, caracterizada por su calidad y pertinencia. Actualmente, la institución ofrece 26 programas de técnicos laborales, dos programas de técnicos profesionales, ocho programas tecnológicos y 45 carreras profesionales. En el nivel de formación avanzada, dispone de 30 especializaciones, 35 maestrías y 11 doctorados. Además, complementa su propuesta educativa con 33 cursos, tres programas de idiomas y 20 diplomados, consolidándose como una universidad con múltiples oportunidades de formación para diferentes trayectorias académicas y profesionales.