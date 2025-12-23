Universidad de Manizales implementa las “Becas Saber” para estudios de doctorado

La Universidad de Manizales ofrece una educación de calidad, flexible y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Foto: Cortesía

En un mundo en constante cambio, la educación superior sigue siendo la llave que abre puertas hacia el desarrollo, la innovación y el bienestar social. La Universidad de Manizales, reconocida por su compromiso con la excelencia y la inclusión, ha dado un paso importante para fortalecer la investigación y el conocimiento en Colombia. Como acto de agradecimiento a la sociedad y en reconocimiento a la renovación de su Acreditación Institucional de Alta Calidad por un periodo de ocho años, la institución presentó las Becas Saber, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación doctoral para formar investigadores de alto nivel y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Un compromiso con la excelencia y la inclusión

Duván Emilio Ramírez Ospina, rector de la Universidad de Manizales, comparte con entusiasmo la visión detrás de este programa: “Estas becas representan una oportunidad para quienes sueñan con impactar al mundo desde la investigación, la ciencia y el conocimiento. Nuestro compromiso con la excelencia también es un impulso para el futuro del país. Apostamos por una educación que transforme vidas y territorios”. Para el rector, esta acción no solo es un acto de gratitud, sino también una forma de devolver a la sociedad lo que ha permitido a la universidad consolidarse como una institución de alta calidad.

Las Becas Saber están dirigidas a programas de doctorado en áreas fundamentales para el desarrollo social, económico y ambiental del país. Entre las opciones disponibles se encuentran los doctorados en Derecho; Ciencias Sociales, Niñez y Juventud; Psicología; Formación en Diversidad; Administración; y Desarrollo Sostenible; tanto en modalidad presencial como virtual. Esta oferta refleja el compromiso de la universidad con ofrecer formación de alto nivel en áreas que generan impacto real en las comunidades y territorios.

Formación doctoral para todos los territorios

Una de las principales fortalezas de la Universidad de Manizales es su apuesta por la educación virtual, que permite ampliar el acceso a la formación doctoral a personas que, por diferentes motivos, no pueden desplazarse a la sede principal. “La virtualidad ha sido una de las mayores apuestas para cumplir con nuestro principio fundacional de facilitar el acceso a la educación superior a quienes han estado excluidos de ella”, explica el rector. Gracias a una plataforma tecnológica avanzada, la universidad ha logrado internacionalizar su oferta académica, permitiendo que estudiantes de más de 100 países puedan formarse en sus programas.

Este enfoque inclusivo ha permitido que profesionales en diferentes regiones del país y del mundo puedan continuar sus carreras sin tener que abandonar los empleos o comunidades. “Queremos que las personas no tengan que dejar sus ocupaciones para formarse como doctores. La virtualidad nos permite llegar a los territorios más remotos y ofrecer una educación de calidad, flexible y adaptada a las necesidades de cada estudiante”, añade Ramírez Ospina.

Formando investigadores de alto nivel

El impacto de estas becas trasciende las fronteras de la universidad. La formación doctoral es clave para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Actualmente, menos del 1 % de la población en el país accede a estudios de doctorado, lo que limita el desarrollo de investigaciones de alto impacto que puedan transformar el sistema productivo y social. La Universidad de Manizales busca cambiar esta realidad, formando profesionales que puedan liderar proyectos de investigación, generar conocimiento y aportar soluciones a los desafíos nacionales e internacionales.

Para ello, la institución cuenta con docentes altamente calificados, de países como: España, Polonia, México, Chile y Argentina, entre otros, quienes además de ser parte de los seminarios, participan en la dirección de las tesis.

Para conocer la oferta completa de doctorados UManizales, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.umanizales.edu.co/oferta/