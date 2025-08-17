Universidad El Bosque: 48 años de evolución, innovación y educación para todos

Miguel Ruiz Rubiano, rector de la Universidad El Bosque. Foto: Cortesía

Hay historias que nacen de un sueño y se convierten en realidades que transforman miles de vidas. Así fue en 1977, cuando 24 médicos decidieron crear un espacio académico para formar a profesionales comprometidos con la salud, la ciencia y el ser humano. De esa visión nació la Escuela Colombiana de Medicina, que comenzó sus clases en febrero de 1979 con apenas 60 estudiantes y un puñado de aulas improvisadas en una casa con techo de paja conocida como El Rancho. No había grandes edificios ni laboratorios sofisticados, pero sí una convicción profunda de que educar era también una manera de servir, según comparte la Universidad El Bosque.

Con el paso de los años la oferta académica creció más allá de la medicina para incluir programas como psicología, odontología, enfermería e ingeniería electrónica, hasta abrirse a el derecho, las ciencias ambientales y las artes. El paso de escuela a universidad, oficializado en 1997, marcó un momento decisivo: la apuesta por una formación integral, consciente de su entorno y con un fuerte compromiso ético y social.

Hoy, tras 48 años de su fundación, la institución celebra no solo su historia, sino también una profunda transición académica que responde a las demandas del mundo actual: nuevos programas, modernización de planes de estudio, fortalecimiento de la virtualidad y metodologías que acercan la educación superior a diversas poblaciones. “Somos una universidad joven, dinámica y multidisciplinar, con 13.900 estudiantes, 2.500 funcionarios y 48.000 graduados. Trabajamos por una cultura de la vida, su calidad y su sentido”, afirma el rector Miguel Ruiz Rubiano, egresado de Medicina de la institución y líder de este nuevo capítulo.

El crecimiento ha estado guiado por la necesidad de responder a las exigencias del entorno laboral y social. “Nos ha motivado la necesidad de atender lo que requieren nuestros estudiantes, lo que piden los sectores productivos y lo que demanda el país”, explica el rector. Actualmente, la universidad cuenta con 144 programas académicos: 38 de pregrado y 106 de posgrado, distribuidos en 10 facultades y dos departamentos. En ingeniería, ciencias jurídicas y políticas, y ciencias económicas y administrativas, la oferta se ha diversificado con programas que articulan pregrado, posgrado y educación continuada. “En ingeniería tenemos 11 programas entre pregrado, especializaciones y maestrías que permiten a los estudiantes avanzar de acuerdo con sus intereses. En ciencias económicas y administrativas ofrecemos maestrías en negocios globales, planificación financiera o gestión sostenible del talento humano, todas articuladas con especializaciones y pregrados para garantizar movilidad académica”.

Uno de los cambios más significativos ha sido la actualización de las mallas curriculares, para que los estudiantes puedan avanzar de manera integrada desde el pregrado hasta el doctorado, combinando modalidades presenciales y virtuales. Esto implica que las carreras se piensan no solo en términos de asignaturas, sino de rutas de formación completas que conectan con especializaciones, maestrías y doctorados. “Queremos que los estudiantes puedan moverse libremente entre niveles y modalidades. No todos aprenden igual, y nuestro compromiso es ofrecer todas las opciones para que cada persona encuentre su propio camino de aprendizaje”.

La virtualidad ha sido clave para ampliar el alcance de la universidad. Con 31 programas 100 % virtuales —10 de pregrado, 10 especializaciones y 11 maestrías— y convenios con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, la institución ha llevado educación superior a zonas apartadas del país. Estudiantes de municipios lejanos, que antes no podían desplazarse a Bogotá, hoy se gradúan sin haber interrumpido su vida familiar o laboral. “La virtualidad nos permite llegar a otras regiones y contextos. Hemos graduado a estudiantes de municipios apartados que ahora llevan lo aprendido a sus comunidades, movilizando recursos y generando desarrollo local”, señala el rector.

En todos los programas, la tecnología y la innovación están integradas de forma transversal. El uso de inteligencia artificial, simuladores y laboratorios virtuales forma parte de las estrategias de enseñanza, respaldadas por una inversión institucional que destina más del 10 % del presupuesto a conectividad y recursos digitales. “Hoy, la tecnología es parte de todas nuestras actividades: docencia, investigación y extensión. Es una inversión estratégica para el presente y el futuro de nuestra comunidad académica”, afirma Ruiz Rubiano.

El impacto de estas transformaciones se ve también en la empleabilidad de sus egresados y en la consolidación de vínculos con el sector productivo. La universidad mantiene relaciones activas con empresas y entidades que facilitan prácticas, proyectos conjuntos y oportunidades de inserción laboral. Además, el modelo de articulación entre programas presenciales, mediados por tecnología y virtuales, ha incrementado la flexibilidad para quienes estudian y trabajan simultáneamente.

Mirando hacia delante, la Universidad El Bosque proyecta ampliar su oferta en salud, ingeniería, ciencias sociales y económicas, con modalidades presenciales, virtuales, duales y a distancia. “Nuestra oferta es dinámica y se ajusta a las necesidades de la ciudad, la región y el país. Seguiremos articulando disciplinas y modalidades para dar respuestas pertinentes y flexibles”, asegura el rector. Esta visión incluye también el fortalecimiento de la educación continuada, vinculada de manera más estrecha con los programas formales para que la formación sea un proceso constante a lo largo de la vida.

A dos años de celebrar su aniversario número 50, la Universidad El Bosque sigue cultivando sus raíces para proyectar un futuro donde el conocimiento, la innovación y la inclusión caminen de la mano hacia un país más justo, pacífico y pluralista. “El mensaje para quienes nos eligen es claro: trabajamos por una oferta que transforme vidas y construya país. Queremos que nuestros estudiantes sean felices en este proceso y optimistas frente al futuro”, concluye el rector Miguel Ruiz Rubiano.