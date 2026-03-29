Universidad El Bosque redefine el estándar educativo con formación pertinente y flexible

Miguel Ruiz Rubiano, rector de la Universidad El Bosque. / Cortesía Foto: Cortesía

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En medio de cambios estructurales en la educación superior, el verdadero factor competitivo para las universidades ha dejado de ser la cobertura o el reconocimiento, para centrarse en su capacidad de adaptación. La disminución de la población joven, la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las exigencias del mercado laboral y los desafíos en acceso y permanencia están redefiniendo el rol de las instituciones de educación superior en el país.

Así, liderar en educación superior implica ir más allá de la oferta académica tradicional innovando, integrando la anticipación estratégica, dando uso a la evidencia y a modelos formativos acordes con las nuevas dinámicas del entorno. Es allí donde la Universidad El Bosque ha consolidado un enfoque que prioriza la pertinencia académica, posicionándose como una de las instituciones que están redefiniendo el estándar educativo en Colombia.

De acuerdo con el Dr. Miguel Ruiz Rubiano, rector de la Universidad El Bosque, “la educación superior está atravesando una transformación profunda que no se limita a lo tecnológico. Esto implica repensar la forma como nos relacionamos con el entorno y como formamos a nuestros estudiantes de los diferentes niveles. Desde nuestra universidad hemos asumido ese reto desde una mirada estratégica, entendiendo que adaptarse no es una opción, sino una responsabilidad con el país”.

Con más de 14.000 estudiantes activos y una oferta académica que supera los 150 programas entre pregrado y posgrado, la Universidad El Bosque ha mantenido un crecimiento consistente que refleja no solo su capacidad de atracción, sino la confianza en su modelo educativo. Este desarrollo responde a una estrategia que prioriza la calidad y la alineación con las necesidades reales del país y la región.

Uno de los elementos que marca la diferencia en la Universidad El Bosque es su enfoque biopsicosocial y cultural, así como la perspectiva bioética, que trascienden el discurso y se materializan en la formación integral de sus estudiantes.

“Cuando hablamos de un enfoque biopsicosocial y cultural no nos referimos a un concepto teórico, sino a una forma concreta de entender la realidad. Es, en esencia, una herramienta de análisis sistémico y multicausal para la toma de decisiones; una forma de leer los problemas de manera compleja, entendiendo que no tienen una sola causa, sino múltiples factores que se interrelacionan. La implementación del enfoque nos permite comprender el entorno, anticipar escenarios y proponer soluciones pertinentes en contextos complejos. Esa es, precisamente, la ventaja competitiva de nuestros egresados en el mundo laboral: su capacidad de generar impacto real en el país”, precisa el Dr. Ruiz.

La pertinencia de la oferta académica de la Universidad El Bosque se evidencia en su capacidad para responder a sectores estratégicos como la salud, la tecnología, la educación, las ciencias económicas y jurídicas, entre otros. Más allá de la diversidad de programas, el diferencial está en la multidisciplinariedad que permiten formar profesionales capaces de desenvolverse en contextos complejos en constante transformación aportando a la cultura de la vida, su calidad y sentido.

A esto se suma una apuesta decidida por el relacionamiento con el entorno. A través de alianzas, convenios y la articulación con diferentes sectores, la universidad ha fortalecido su capacidad de conectar a los estudiantes con escenarios reales, facilitando procesos de aprendizaje aplicado y una transición más efectiva hacia el mundo laboral. Este enfoque refleja un cambio de paradigma, donde la universidad deja de ser un espacio aislado para convertirse en un nodo activo dentro de un ecosistema más amplio.

En este nuevo estándar educativo, la flexibilidad se convierte en un elemento central. La Universidad El Bosque ha fortalecido modelos de formación que incorporan las diferentes modalidades presencial y virtual, articulando los programas formales con la educación continuada y las rutas de aprendizaje. Esto permite que la formación no se limite a una etapa específica de la vida, sino que responde y acompaña de manera permanente el desarrollo personal y profesional en cada persona.

La transformación también se refleja en el fortalecimiento de la investigación como eje estratégico. Actualmente la universidad cuenta con 69 grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de los cuales más de la mitad se encuentran en las categorías más altas. A esto se suman proyectos financiados con recursos externos, desarrollo de patentes, producción de artículos científicos, la generación de conocimientos creativos, la exploración de nuevos lenguajes expresivos y una creciente articulación con actores del ecosistema científico y productivo.

En esa línea, la Universidad El Bosque apuesta por la pertinencia, la flexibilidad, la innovación y la investigación, proyectando una forma distinta de entender la educación superior y atendiendo las demandas del entorno.