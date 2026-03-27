Universidad INCCA impulsa el crecimiento profesional con posgrados accesibles e INCCATech

La Universidad INCCA de Colombia reafirma su compromiso con la formación accesible, flexible y orientada al crecimiento profesional. Foto: Cortesía

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La demanda de formación profesional en tiempos récord ha encontrado en Colombia un terreno fértil. Profesionales y técnicos buscan cada vez más opciones que les permitan actualizar sus competencias sin sacrificar años de vida laboral ni someterse a largos periodos de estudio. En este contexto, la Universidad INCCA de Colombia presenta su Escuela de Posgrados e INCCATech , dos iniciativas que apuestan por la educación en formatos cortos, con becas de hasta el 40 % y financiación sin intereses, como respuesta a las exigencias de un mercado laboral que no da tregua.

Posgrados a precio y tiempo récord

La Escuela de Posgrados de la Universidad INCCA de Colombia ofrece 10 especializaciones y una maestría, pensadas para fortalecer el perfil profesional de manera ágil y efectiva. Uno de sus principales diferenciales es la duración de las especializaciones de solo ocho meses, más opción de grado, lo que permite a los profesionales avanzar rápidamente sin interrumpir su vida laboral.

Además, la universidad cuenta con becas de hasta el 40 %, precios accesibles y financiación sin intereses, facilitando el acceso a la educación posgradual.

INCCATech: formación corta para avanzar en el mercado laboral

Para quienes buscan actualizarse rápidamente o adquirir nuevas competencias, la Universidad INCCA de Colombia presenta INCCATech , una línea de cursos y certificaciones enfocada en el desarrollo de habilidades prácticas y altamente demandadas.

Estos cursos, de corta duración y enfoque aplicado, están organizados en cuatro bloques estratégicos negocios y crecimiento, tecnología y datos, productividad y eficiencia, y sostenibilidad empresarial.

Con estas iniciativas, la Universidad INCCA de Colombia reafirma su compromiso con la formación accesible, flexible y orientada al crecimiento profesional, brindando oportunidades reales para quienes buscan avanzar sin endeudarse y prepararse para los desafíos del futuro.