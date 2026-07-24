Universidad Libre lanza su doctorado en Ingeniería alineado con la sostenibilidad

Foto: El doctorado en Ingeniería de la Sostenibilidad se apoya en líneas, grupos y proyectos de investigación institucionales y proyecta una investigación orientada al impacto social. Cortesía Universidad Libre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ingeniería contemporánea enfrenta un desafío que trasciende sus límites tradicionales: ya no basta con construir, optimizar o producir; es necesario hacerlo sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En ese contexto, la Universidad Libre presenta el doctorado en Ingeniería de la Sostenibilidad, un programa orientado a formar investigadores capaces de desarrollar soluciones con impacto social y ambiental mediante nuevo conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico.

El programa cuenta con Registro Calificado Único otorgado por el Ministerio de Educación Nacional por siete años y responde a retos como el cambio climático, la transición energética, la gestión eficiente de recursos, la economía circular y el desarrollo urbano sostenible.

Respaldado por los más de 100 años de trayectoria de la Universidad Libre, su Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus y los 56 años de experiencia de su Facultad de Ingeniería, el doctorado tendrá presencia en Bogotá, Barranquilla y Pereira, fortaleciendo su capacidad para responder a las necesidades de distintas regiones del país.

¿Por qué el Doctorado de la Universidad Libre es diferente?

Su principal valor diferenciador es que sitúa la sostenibilidad en el centro de la formación doctoral. El programa integra dos líneas de investigación: la gestión y optimización de procesos relacionados con la ingeniería de la sostenibilidad y el estudio y aplicación de la economía circular, articulando productividad, tecnología, transición ecológica y uso eficiente de los recursos.

Un doctorado conectado con los grandes desafíos del país

La propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y responde a necesidades nacionales y regionales en áreas como agua limpia, energía, industria, ciudades sostenibles y acción climática.

Además, busca fortalecer el papel de la ingeniería en el diseño y transformación de sistemas productivos, infraestructuras y tecnologías adaptadas a las realidades del país.

Formación con enfoque investigativo

El plan de estudios contempla 90 créditos en seis semestres, con énfasis en la tesis doctoral y una formación que integra investigación, sostenibilidad, economía circular, smart cities, TIC para la sostenibilidad, ética y propiedad intelectual.

Los seminarios electivos incluyen temas como optimización energética, cadenas de suministro sostenible, valorización de residuos y sistemas energéticos circulares. El programa se apoya en grupos y proyectos de investigación institucionales y promueve el trabajo conjunto con comunidades, empresas, el Estado y otras instituciones.

Egresados con impacto nacional e internacional

El doctorado busca formar investigadores capaces de liderar proyectos de alto impacto, producir nuevo conocimiento y desarrollar soluciones innovadoras para desafíos ambientales, sociales, industriales y económicos.

Además, incorpora convenios académicos, publicaciones conjuntas, pasantías y estrategias de acompañamiento para favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes.

Con esta apuesta, la Universidad Libre fortalece su oferta académica con un programa que integra la sostenibilidad y la economía circular como ejes transversales, formando líderes científicos preparados para contribuir al desarrollo sostenible de Colombia.