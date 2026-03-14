Vibro abre sus puertas en Bogotá con todas las novedades de BMW, BMW Motorrad y MINI

Foto: Cortesía Autogermana

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Del 13 al 23 de marzo, Autogermana presenta Vibro, una experiencia que invita a todas las personas interesadas en el portafolio de BMW, BMW Motorrad y MINI a visitar el Parque de la 93 de Bogotá (Calle 93B #11-14) para conocer los productos del fabricante alemán, realizar test drives, disfrutar de charlas, espectáculos en vivo y otras activaciones especiales.

Además, durante la experiencia las marcas ofrecerán descuentos y distintos beneficios comerciales, entre ellos tasas preferenciales y planes de pago especiales. Estas ofertas también estarán disponibles en todas las vitrinas de la marca en el país.

Vibro nació del interés de Autogermana por expresar cuatro ideas clave: transición, enfocada en la evolución y el cambio constante de la industria automotriz; vibración, como representación de la energía, la innovación y la conexión entre el conductor y el vehículo; dimensiones espaciales, al tratarse de un espacio inmersivo que rompe con la idea tradicional de compra; y, por supuesto, velocidad, un punto en común de las marcas que comercializa en el país.

BMW se enfocará en sus productos eléctricos, un mercado en el que ha sido pionera desde la llegada de su primer modelo cero emisiones en 2014.

Para esta ocasión, sobresale la participación de MINI con todo su portafolio y la presentación del MINI Countryman en versión diésel híbrida mild hybrid.

Y BMW Motorrad exhibirá su portafolio de motocicletas, que va desde los 350 cc hasta los 1.300 cc. Entre los beneficios comerciales que pondrán a disposición de sus clientes se encuentra una tasa del 0 % durante los primeros ocho meses con Sufi para la BMW R 1300 GS. Para esta misma moto ofrecerán una opción con Finandina con el Pla Select 50 -50 que incluye una cuota de COP 316.000 mensuales con una tasa fija del 0,47 % por 24 meses.

Con esta iniciativa, Autogermana busca acercar al público a las últimas novedades de BMW, BMW Motorrad y MINI, en un espacio diseñado para experimentar de primera mano la innovación, el diseño y el desempeño que caracterizan a estas marcas.