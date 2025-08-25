Visa y Bancolombia lanzan un beneficio sin precedentes

Foto: Cortesía Bancolombia/Visa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un entorno donde las compras digitales crecen cada día, Visa y Bancolombia lanzan un beneficio por tiempo limitado para los compradores colombianos: 12 meses sin costo de Amazon Prime, más US$10 de descuento en la próxima compra en Amazon.com, para quienes ya tengan o pidan las tarjetas Visa Platinum o Infinite del banco.

La alianza de las marcas es parte de una estrategia clara: fortalecer los beneficios de las tarjetas con opciones de alto valor, en línea con los nuevos hábitos de consumo de las personas.

Beneficios que evolucionan con el usuario

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), este sector experimentó un crecimiento notable del 26,7 %, en 2024. Con este panorama, las tarjetas dejan de ser solo un medio de pago y se convierten en beneficios y acceso a la medida. Las categorías Visa Platinum e Infinite de Bancolombia ya incluyen seguros, asistencias y experiencias de viaje, y ahora incluyen el ecosistema digital de Amazon Prime:

Envíos gratuitos y rápidos desde Estados Unidos sin monto mínimo de compra en millones de productos.

Acceso a Prime Video con contenido exclusivo y estrenos, como Betty la Fea: La historia continúa, en su segunda temporada.

Participación en eventos como Prime Day.

Juego gratuitos y una suscripción gratuita a Twitch con Prime Gaming.

Todo en una sola membresía sin costo durante 12 meses gracias a Visa y a Bancolombia.

¿Qué pasa si no alcanza una de las 8.000 membresías sin costo? Vienen más oportunidades en camino. Quienes tengan una tarjeta Visa Infinite Bancolombia o la pidan podrán solicitar una cortesía de 6 meses hasta el 30 de noviembre de 2025.

Para conocer más sobre este beneficio y los términos y condiciones, entre a www.bancolombia.com/AmazonVisa