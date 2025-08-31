Zeekr acelera en Colombia con el nuevo Zeekr X Sport

Foto: Cortesía Zeekr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La revolución de la movilidad eléctrica premium sigue ganando velocidad en Colombia. Zeekr, la marca del Grupo Geely representada oficialmente por Astara, presentó su nuevo modelo Zeekr X Sport, consolidando su propuesta de lujo, innovación y sostenibilidad en el mercado nacional.

Tras el éxito del Zeekr 001 y del Zeekr X, el X Sport se posiciona como la puerta de entrada al universo Zeekr. Manteniendo el diseño escandinavo minimalista y el ADN premium de sus hermanos mayores, esta versión ofrece un equipamiento inteligente que combina tecnología y funcionalidad, logrando una relación precio/valor muy competitiva.

El Zeekr X Sport está equipado con una batería LFP de 49 kWh, que le permite alcanzar hasta 330 km de autonomía (ciclo WLTP), ideal para movilidad urbana y trayectos interurbanos. Su estética sofisticada se complementa con rines de 18 pulgadas, un interior con mayor capacidad de almacenamiento y mandos físicos en el volante que facilitan la interacción con el sistema multimedia. Con un precio de lanzamiento de $169.900.000, se posiciona como un referente dentro del segmento eléctrico premium en Colombia.

Con la llegada del X Sport, la gama del Zeekr X en Colombia ahora cuenta con tres versiones: Sport, Premium y Flagship. Todas incorporan una consola central más amplia y accesos directos físicos en el volante. La versión Premium añade iluminación ambiental configurable y un sistema de sonido firmado por Yamaha, mientras que la Flagship incluye estos elementos y detalles exclusivos como el color Negro Phantom, edición limitada para Colombia.

El portafolio nacional se completa con el Zeekr 001, un vehículo de alta autonomía y confort con batería de 100 kWh que alcanza hasta 620 km (WLTP), versiones RWD y AWD de alto desempeño, carga rápida al 80 % en menos de 40 minutos, carga bidireccional (V2L) y suspensión neumática adaptativa. Su interior combina lujo y tecnología con asientos ventilados, techo panorámico, iluminación ambiental y un ecosistema digital con pantalla de 15,4 pulgadas, comandos por voz y avanzadas asistencias a la conducción.

Más que vehículos, Zeekr propone experiencias. En menos de un año, la marca ha abierto espacios boutique en Bogotá, Fontanar (Chía) y “Pop-Up stores” en Cali, Medellín y Bucaramanga, promoviendo la interacción directa con clientes y pruebas de manejo que han influido en el desarrollo de mejoras como la nueva consola central y los mandos físicos en el volante.

De esta manera, Zeekr se consolida como un actor audaz en la movilidad eléctrica premium, combinando diseño, tecnología y sostenibilidad para quienes buscan un estilo contemporáneo sin comprometer la innovación.