Zeekr acelera en Colombia con el nuevo Zeekr X Sport

La marca del Grupo Geely sacude el mercado colombiano con el nuevo X Sport, un eléctrico urbano y sofisticado que abre las puertas del lujo sostenible. Con diseño escandinavo minimalista y tecnología integrable al estilo de vida de las personas, Zeekr irrumpe con fuerza como un nuevo jugador en la era de la movilidad. Una marca para espíritus audaces.

31 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
La revolución de la movilidad eléctrica premium sigue ganando velocidad en Colombia. Zeekr, la marca del Grupo Geely representada oficialmente por Astara, presentó su nuevo modelo Zeekr X Sport, consolidando su propuesta de lujo, innovación y sostenibilidad en el mercado nacional.

Tras el éxito del Zeekr 001 y del Zeekr X, el X Sport se posiciona como la puerta de entrada al universo Zeekr. Manteniendo el diseño escandinavo minimalista y el ADN premium de sus hermanos mayores, esta versión ofrece un equipamiento inteligente que combina tecnología y funcionalidad, logrando una relación precio/valor muy competitiva.

El Zeekr X Sport está equipado con una batería LFP de 49 kWh, que le permite alcanzar hasta 330 km de autonomía (ciclo WLTP), ideal para movilidad urbana y trayectos interurbanos. Su estética sofisticada se complementa con rines de 18 pulgadas, un interior con mayor capacidad de almacenamiento y mandos físicos en el volante que facilitan la interacción con el sistema multimedia. Con un precio de lanzamiento de $169.900.000, se posiciona como un referente dentro del segmento eléctrico premium en Colombia.

Con la llegada del X Sport, la gama del Zeekr X en Colombia ahora cuenta con tres versiones: Sport, Premium y Flagship. Todas incorporan una consola central más amplia y accesos directos físicos en el volante. La versión Premium añade iluminación ambiental configurable y un sistema de sonido firmado por Yamaha, mientras que la Flagship incluye estos elementos y detalles exclusivos como el color Negro Phantom, edición limitada para Colombia.

El portafolio nacional se completa con el Zeekr 001, un vehículo de alta autonomía y confort con batería de 100 kWh que alcanza hasta 620 km (WLTP), versiones RWD y AWD de alto desempeño, carga rápida al 80 % en menos de 40 minutos, carga bidireccional (V2L) y suspensión neumática adaptativa. Su interior combina lujo y tecnología con asientos ventilados, techo panorámico, iluminación ambiental y un ecosistema digital con pantalla de 15,4 pulgadas, comandos por voz y avanzadas asistencias a la conducción.

Más que vehículos, Zeekr propone experiencias. En menos de un año, la marca ha abierto espacios boutique en Bogotá, Fontanar (Chía) y “Pop-Up stores” en Cali, Medellín y Bucaramanga, promoviendo la interacción directa con clientes y pruebas de manejo que han influido en el desarrollo de mejoras como la nueva consola central y los mandos físicos en el volante.

De esta manera, Zeekr se consolida como un actor audaz en la movilidad eléctrica premium, combinando diseño, tecnología y sostenibilidad para quienes buscan un estilo contemporáneo sin comprometer la innovación.

