Puro amor criollo

No dejen de probar, caminar y dejar que el paladar les dé su mejor calificación a la hora de comer. Siempre viene bien una ayuda digital como Open Table, que los ayudará a ver las mejores mesas y horas para comer.

Grandes músicos reconocidos mundialmente han nacido en esta burbuja multicultural: Louis Armstrong, Fats Domino, The Neville Brothers o Wynton Marsalis; literalmente como en las películas la banda sonora le da vida a esta exquisita comida, que entre el gozo pagano, sus famosos carnavales de Mardi Gras y las reflexiones de la ciudad, cuentan la historia de Nueva Orleans a través de sus raíces, su comida y su cultura.

Una herencia gastronómica que ha sobrevivido no solo a su identidad con el paso de los siglos y las migraciones propias de un puerto, tanto de río como de mar, sino a la inclemencia de la naturaleza que de cuando en cuando los somete a duras pruebas. Comedores, restaurantes, bares o puestos de comida en la calle siempre tienen de fondo un compás de jazz, góspel o blues que le agrega ese ingrediente secreto entre trompeta, saxo y piano a la dicha de una mesa criolla del sur.