El debate sobre si sumercé es, o no, un término bogotano

La sección Bogotá puso a Fidel Cano a buscar los orígenes y usos del vocablo sumercé con un test de bogotanidad que se inventaron para la celebración del cumpleaños de la capital. Varias de las respuestas llevaban a escoger entre un Sí, sumercé o No, sumercé. Y, bueno, el sumercé se identifica mucho más con Boyacá. Aunque quiso bromear con la periodista, que es paisa, y el editor, que es caldense, leyendo sobre el sumercé no es tan claro que no sea un término muy bogotano también.

Video of El debate sobre si sumercé es, o no, un término bogotano l Redacción al desnudo - El Espectador