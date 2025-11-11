Entre la baja participación y la declaración final: lo que dejó la Cumbre Celac-UE 2025

El presidente Gustavo Petro y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante las declaraciones finales de la IV Cumbre CELAC-UE. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Era lo inevitable. La espera sobre la llegada de la lV Cumbre Celac-UE no pudo desligarse de la preocupación por la baja asistencia y de la sombra que ha dejado la creciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos en el país. En medio de la expectativa que había sobre esta cita como el mayor evento multilateral organizado por el país en al menos cinco años —y casi una última oportunidad para consolidar el liderazgo regional del presidente Gustavo Petro— las dudas sobre su peso llegaron a la par del encuentro.

Desde Santa Marta, los asistentes y periodistas preguntaban por ausencias de alto nivel como la de Ursula von der Leyen, quien estaba prevista como copresidenta de la cumbre junto al presidente Gustavo Petro, o la de Emmanuel Macron, presidente de Francia, o la del canciller alemán, Friedrich Merz. También indagaban si la inclusión de Petro en la lista Clinton tenía que ver con la baja participación y si en la declaración habría algo sobre la arremetida del gobierno de Trump en el mar Caribe contra lanchas al parecer que transportan drogas. Las preguntas se repetían una y otra vez.

La llegada de los asistentes de alto nivel

Desde las 7:30 a.m. del domingo 9 de noviembre, presidentes y ministros comenzaron a llegar al hotel Estelar para discutir los últimos puntos de una declaración que llevaban semanas trabajando.

“¿Cuándo llegan Pedro Sánchez y Lula?”, se escuchaba entre reporteros, camarógrafos y fotógrafos. Cuando la persona encargada del protocolo anunció su llegada, los miembros de la prensa se acomodaron tan rápido como pudieron para asegurar tener el mejor espacio y el mejor registro. La expectativa estaba puesta sobre los mandatarios de España y Brasil desde que se confirmó su asistencia. La principal razón es que el encuentro –que sin empezar ya estaba en un ambiente de desgaste– recuperó con sus confirmaciones algo del peso político. Sin embargo, ambos mandatarios se abstuvieron de dar declaraciones, y aunque sus apariciones impulsaron en algo el ambiente mediático y la declaración final, la cumbre igual sufrió las consecuencias de las ausencias.

El último en pasar frente a los medios fue el presidente Petro, quien habló de sus expectativas y dejó un mensaje directo sobre el despliegue militar de Washington en el Caribe y los ataques contra lanchas en el Caribe, anticipando que ese punto debía aparecer en la declaración.

“En la situación que va atravesando el mundo en este momento, los problemas de barbarie que se desatan incluso aquí mismo en la ciudad, en nuestro mar, con la población pescadora pobre, hacen necesario que tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y denunciarla y corregirla no solo con palabras, sino con acción”, dijo el presidente.

La cumbre no era un simple punto de llegada, como le había advertido a este diario Francisco Gutiérrez, director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales de la Cancillería, sino un momento de “revisión, revalidación y continuidad; una oportunidad para mirar hacia atrás, evaluar lo que se ha hecho y proyectar el camino de los próximos dos años”.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, lo dijo más claro: lo que se esperaba de una cita de este nivel era lograr “reforzar la multilateralidad”.

“El acuerdo, como es natural, ha tenido algunos puntos en los que se ha negociado bastante. Llevamos bastante tiempo preparándolo y, por supuesto, que hay apoyo en el rechazo a todo tipo de guerra y de irrespeto a la soberanía, pero estará sobre todo centrado en las grandes apuestas que tenemos como región: transiciones energéticas, energías limpias, cerrar la brecha digital y abordar los temas de cambio climático, valores compartidos con la Unión Europea”, señaló la ministra.

Los acuerdos, la tibia declaración y la ausencia de Venezuela

Después de la instalación de la cumbre política, que culminó sobre el mediodía del domingo, la espera de la declaración tardó unas siete horas. Esto demostró que si bien la declaración final se venía negociando desde meses atrás, persistía la falta de consenso en temas que seguramente son sensibles para algunos países.

Entrada la noche, el presidente Petro; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la alta representante para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y Mario Lubetkin, canciller de Uruguay -país que recibirá la presidencia de la Celac en 2026-, anunciaron una declaración más bien tibia de 52 puntos, que sobre todo busca reforzar el multilateralismo.

Petro sostuvo que el documento enviaba un mensaje de posibilidad política: “En estos 52 puntos de la Declaración Conjunta le demostramos al mundo que es posible ponernos de acuerdo, y que incluso en medio de las diferencias se pueden construir consensos”.

Costa lo planteó como una señal en medio de la incertidumbre global. “En un contexto político tan complejo como el actual, esta cumbre envía un mensaje claro al mundo: incluso en los momentos de más incertidumbre, Europa, América Latina y el Caribe mantienen su apuesta por el diálogo en lugar de la división, la cooperación y no la confrontación, la asociación en lugar del aislamiento”, señaló.

El documento aborda comercio e inversión, cambio climático, migración, transición energética, cooperación en seguridad ciudadana, justicia y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, educación, seguridad alimentaria y las guerras en Ucrania y Gaza.

Algunos países expresaron reservas sobre puntos específicos de la declaración. Argentina, por ejemplo, se desmarcó de los párrafos que abordaban temas de género. En el caso de Venezuela, la decisión fue radical. Aunque los temas que se firmaron eran diversos, ese país no firmó el texto. Venezuela se retira de esta declaración”, se lee en la última página.

Hay un punto de la declaración que se ha leído como un mensaje para el gobierno de Nicolás Maduro y lo ocurrido en las elecciones pasadas en Venezuela: “Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, incluidas elecciones libres, inclusivas, transparentes y creíbles, así como con la libertad de expresión, los derechos humanos, el Estado de derecho y el derecho internacional”, se lee en la declaración.

El Caribe, la lucha contra el crimen organizado y el Acuerdo de Paz en Colombia

Ya lo habían advertido los presidentes Petro y Lula: en la declaración final tenía que abordarse el despliegue militar de Washington en el Caribe.

“La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses en los mares de América Latina”, había dicho el presidente brasilero días antes del encuentro.

Aunque el documento no menciona a Estados Unidos, la postura birregional envía un mensaje al presidente Donald Trump. “Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas”, se lee en el documento.

Ese punto vino de la mano con una tema dirigido a Colombia: el apoyo de la Celac y la Unión Europea al Acuerdo de Paz de Colombia firmado en 2016. “Tomando nota de que la Celac se ha declarado Zona de Paz, comprometida con la solución de controversias mediante el diálogo y la cooperación, de conformidad con el derecho internacional, reconocemos los esfuerzos en curso para alcanzar la paz en la región y destacamos nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, con el respaldo de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas”.

En el marco de la cumbre, el eurodiputado y copresidente de Eurolat, Gabriel Mato, habló con El Espectador sobre ese punto. “El Parlamento se ha definido claramente y sigue apoyando el proceso de paz”, aseguró. “Lo hemos expresado en resoluciones y en distintos escenarios, incluso cuando el proceso atravesó momentos de controversia dentro de Colombia”.

Los acuerdos que se lograron sobre la triple transición

Uno de los puntos sobre los que había más expectativa era la triple transición, que se convirtió en la bandera del encuentro liderado por Petro.

La declaración reiteró que la acción de ambos bloques deberá mantenerse alineada con los objetivos y principios del Acuerdo de París, como lo había ancitipado a este diario Francisco Gutiérrez. “En este contexto, renovamos nuestro compromiso con una acción climática ambiciosa, que refleje la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectiva”, se lee en la declaración

De cara a la COP30 en Belém do Pará, se renovó el compromiso con una transición justa, reducir emisiones para mantener la meta de 1,5 °C y movilizar financiación adicional para países en desarrollo.

También se subrayó la protección de ecosistemas, en especial el agua, y se tomó nota de la próxima entrada en vigor del acuerdo sobre biodiversidad marina en aguas internacionales. Además, se acordó impulsar la cadena de valor del sargazo en el Gran Caribe como oportunidad de industrias sostenibles y empleo, con posible apoyo de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

Horas antes de la publicación de la declaración, este diario habló con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, sobre lo que esperaba ver reflejado en el texto: cooperación energética regional y mecanismos de financiamiento que hicieran viable la transición.

“Se trata de aprovechar los recursos propios, conectar sistemas eléctricos y modernizar redes, pero también de asegurar condiciones de inversión que permitan desarrollos conjuntos entre empresas latinoamericanas y europeas”, señaló.

Uruguay asume la Celac: desafíos y expectativas tras Santa Marta

La presidencia “pro tempore” de la Celac pasa a Uruguay. El canciller Mario Lubetkin advirtió a El Espectador que asumir simultáneamente las presidencias del Mercosur y del bloque regional será un reto. La prioridad, dijo, es mantener un diálogo abierto entre los 33 miembros y con otros actores internacionales. “La Celac es frágil, sin duda, pero es el único espacio de diálogo que tenemos entre nosotros, y no debemos perderlo”, señaló.

Pese a las tensiones políticas y las controversias internas de algunos países, como Venezuela, todos los miembros permanecen en la mesa, un signo de madurez del mecanismo. América Latina y el Caribe tendrán una hoja de ruta que busque acuerdos concretos y duraderos, y que refuerce la credibilidad y la relevancia de la Celac en los próximos años.