Cumbre Celac-UE: estas son las inversiones que se anunciaron durante el encuentro en Santa Marta

Al menos cuatro inversiones para América Latina y el Caribe fueron anunciadas en el marco del encuentro birregional por Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Este impulso económico representa también compromisos concretos de cooperación entre la Unión Europea y la región.

200 millones de dólares para avanzar en la transición energética en Colombia

Con el objetivo de aumentar la generación de fuentes renovables en Colombia, el BEI anunció la financiación por 200 millones de dólares de proyectos solares fotovoltaicos (FV) en el departamento del Atlántico, llamados Guayepo III y Atlántico.

“El BEI es un socio clave para Colombia, América Latina y el Caribe. Con este proyecto, contribuiremos a reducir emisiones y al suministro de energía más limpia y segura que beneficiará a más de 1’500.000 colombianos”, aseguró Calviño.

En julio, el BEI hizo un desembolso inicial de 100 millones de dólares. El resto del presupuesto, señalan, llegará en los próximos meses.

Se espera que los beneficios del proyecto no sean solo en transición energética y objetivos climáticos, sino que contribuyan al desarrollo económico. En la construcción de esos parques se prevé crear más de 1.000 puestos de trabajo, sobre todo en los municipios de Ponedera, Sabanalarga y Usiacurí.

Ecuador recibe préstamo europeo de USD 100 millones para mejorar agua y residuos

Como parte de la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea en Ecuador, el BEI anunció un préstamo de USD 100 millones para financiar proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento, aguas residuales y gestión de residuos en Ecuador. Es una ayuda clave para un país que en julio pasado vivió una emergencia de agua potable, catalogada como la más grave en décadas.

Se estima que esta ayuda beneficie a 40.000 personas desatendidas. La presidenta del BEI subrayó que el acceso al agua es un elemento vital para la vida y que las mejoras en los procesos de saneamiento y en la gestión de residuos no solo fortalecerán la salud de las comunidades ecuatorianas, sino que también contribuirán a su bienestar general.

El crecimiento verde se impulsará con USD 40.000 millones

La CAF anunció una nueva inversión para avanzar durante los próximos cinco años en la conservación de la biodiversidad y transición energética en América Latina y el Caribe, uno de los temas de este encuentro diplomático celebrado en Santa Marta.

La iniciativa busca impulsar la triple transición verde, digital y social, en cooperación con la Unión Europea. “Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, equitativa y próspera”, dijo Díaz-Granados

Los recursos apoyarán energías renovables, movilidad sostenible, seguridad hídrica, infraestructura física y digital, y agricultura sostenible, con enfoque en ecosistemas estratégicos como la Amazonia, los páramos, los manglares y la Patagonia.

También se implementarán bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y programas para pymes sostenibles, que beneficiarán a gobiernos locales, comunidades y empresas.

El 60 % de la diversidad mundial está América Latina y el Caribe, que genera el 30 % de su energía a partir de fuentes renovables. Eso lo convierte en socio clave para la Unión Europea.

Los aeropuertos de Colombia tendrán un apoyo de USD 300 millones

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó una financiación de USD 300 millones para apoyar el Plan 2025-2030 del Gobierno de Colombia destinado a modernizar la infraestructura aeroportuaria del país.

Los recursos, administrados por la Aeronáutica Civil, se enfocarán en mejorar la conectividad aérea, ampliar los aeropuertos de Santa Marta y Tolú, y modernizar la tecnología y los radares del país.

El proyecto más emblemático será la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, con una inversión superior a USD 100 millones, considerada una obra definitiva para el desarrollo de la región Caribe. Según Díaz-Granados, esta inversión fortalecerá la capacidad aeroportuaria, reducirá tiempos de conexión y mejorará la competitividad turística del país.

En 2024, el aeropuerto de Santa Marta movilizó más de 3,6 millones de pasajeros y se proyecta que, con la ampliación, se consolide como un destino internacional estratégico para la economía y el turismo del Caribe colombiano.