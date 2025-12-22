2025, un año histórico en avances para los derechos de las mujeres en Colombia

En el ámbito ambiental, la gestión de la MGCI impulsó la participación de defensoras ambientales colombianas en escenarios internacionales. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La gestión de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia (MGCI) durante este año marcó un antes y un después en el camino por transformar políticas, abrir espacios internacionales que visibilicen las voces de las mujeres colombianas para que sean escuchadas, respetadas, protegidas e impulsadas; y así avanzar en el camino hacia la igualdad, la paz y el desarrollo sostenible del país.

Entre los avances más destacados está la institucionalización del Plan de Acción Nacional 1325, liderado por el Gobierno Nacional junto con la MGCI mediante el Decreto 1179 de 2025, el cual convierte en obligaciones concretas acciones en materia de autonomía económica, seguridad y participación política de las mujeres en contextos de conflicto y posconflicto, asegurando su alcance en territorios como Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Una iniciativa que busca cerrar la brecha entre la normativa y la realidad, transformando vidas de firmantes de paz, lideresas y defensoras que enfrentan amenazas y obstáculos para acceder a tierras y derechos fundamentales.

Lea también: La socióloga que cambió el paradigma de la cooperación internacional en Colombia.

Asimismo, con el acompañamiento y las contribuciones complementarias de diferentes integrantes de la MGCI en 2025, Colombia aprobó su primera Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143), un reconocimiento al valor del trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres, que equivale al 19,6% del PIB nacional. Esta política busca garantizar derechos para las personas cuidadoras, promoviendo condiciones dignas y apoyo para quienes requieren asistencia, y promoviendo el cuidado en igualdad de condiciones.

El compromiso de la MGCI con la participación femenina en política se evidenció a través de la estrategia multi actor Más Mujeres Más Democracia, que promovió el que haya más mujeres candidatas y candidaturas con soluciones concretas a los desafíos de las mujeres; al tiempo que apoyó la socialización de la Ley 2453 de 2025 para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política.

En el ámbito ambiental, la gestión de la MGCI impulsó la participación de defensoras ambientales colombianas en escenarios internacionales, como la Berlin Climate Security Conference, visibilizando sus voces en debates sobre justicia climática y seguridad. Mientras que en materia de justicia transicional y paz, facilitó canales de diálogo con organizaciones civiles, resaltando la importancia de la participación efectiva de las víctimas en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y garantizando su seguridad y reconocimiento social.

De igual manera, durante este año se fortalecieron las respuestas a las vulneraciones que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+, promoviendo derechos sexuales y reproductivos y lanzando campañas en redes sociales para sensibilizar sobre la violencia sexual en los conflictos; al tiempo que se avanzó en la protección y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos tras tener acercamientos con instituciones como el ICBF y el Sistema SALVIA.

Pero el verdadero reconocimiento a los logros de la Mesa de Género llegó durante el evento “Alianzas con Resultados 2025”, donde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional destacó su trabajo articulado en la promoción de los derechos de las mujeres y niñas en Colombia. María Inés Salamanca Vidak, representante de ONU Mujeres, afirmó que estos resultados demuestran cómo el multilateralismo puede traducirse en mejoras concretas para la igualdad de género.

Este trabajo ha acompañado a que Colombia siga avanzando en el camino de la igualdad real, la paz y el desarrollo sostenible. En palabras de Eric Mayoraz, Embajador de Suiza en Colombia, embajada que ejerce la presidencia de la MGCI 2024-2026, el objetivo es que para el 2026 “sigamos trabajando juntos para que los asuntos de género no sean un discurso sino voces, acciones y alianzas que transforman realidades en Colombia”.