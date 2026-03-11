Alianza busca cerrar brecha digital de 5.000 emprendedoras en Colombia

Johana Urrutia, directora de programas de la Fundación WWB Colombia junto a Ashok Ramamoorthy y Tamilselvan Sadhasivam de Zoho. Foto: Fundación WWB Colombia

Una alianza entre la empresa tecnológica Zoho Corporation y la Fundación WWB Colombia busca impulsar la digitalización de negocios liderados por mujeres en el país. El programa, que también cuenta con el acompañamiento de Agil Know-How Consultores, proyecta beneficiar a 5.000 emprendedoras en los próximos tres años mediante el acceso a herramientas tecnológicas para gestionar sus negocios.

La iniciativa comenzará con la entrega de 1.000 licencias en 2026 de Zoho Solo, una aplicación diseñada para trabajadores independientes y pequeños emprendimientos unipersonales. La plataforma integra funciones de gestión empresarial como control de clientes, administración de tareas, facturación, registro de gastos e impuestos, con el objetivo de simplificar la operación diaria de los negocios.

Las emprendedoras seleccionadas accederán a la versión completa de la herramienta sin costo durante el primer año, como parte de una estrategia que busca eliminar barreras económicas para la adopción tecnológica. Las licencias se activarán de forma individual a través de un portal exclusivo de la fundación.

En el marco del acuerdo, la Fundación WWB Colombia será responsable de convocar y seleccionar a las beneficiarias, además de facilitar los espacios y recursos necesarios para el desarrollo del programa. Por su parte, Agil Know-How Consultores acompañará la implementación técnica y el cumplimiento del cronograma.

Brecha digital de género

El programa llega en un momento clave para Colombia. En los últimos años el Estado ha reconocido que las mujeres, además de todas las demás inequidades, también enfrentan brechas de género a la hora de entrar al universo digital. Así lo reconoció, por ejemplo, el Ministerio de Educación, entidad que en 2025 explicó: “Limita a millones de mujeres en Colombia y el mundo, afecta su educación y participación en entornos digitales”.

Pero hay otros estudios que le ponen valores numéricos a esta brecha. Web Foundation, organización sin fines de lucro, muestra que las mujeres se enfrentan a una desventaja en comparación con los hombres en el entorno digital. Por ejemplo, detalla que los hombres tienen 7 % más oportunidades de participar en asuntos de relevancia nacional a través de escenarios tecnológicos; 5 % más probabilidades de éxito con emprendimientos de e-commerce o 4 % más presencia en espacios de discusiones virtuales, como blog o creación de contenidos.

“Más que herramientas digitales, esta alianza entrega oportunidades de transformación real para quienes suelen estar al margen del ecosistema tecnológico”, señaló Raju Vegesna, portavoz de Zoho.

Para la Fundación WWB Colombia, la apuesta se conecta con uno de los retos estructurales del ecosistema emprendedor en el país: el acceso desigual a tecnología y capacidades digitales. Según explicó Daniela Konietzko, presidenta de la organización, cerrar estas brechas es clave para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y ampliar sus oportunidades de crecimiento empresarial.

“Esta alianza estratégica busca eliminar barreras que limitan el crecimiento de las personas emprendedoras. La suma de esfuerzos entre las organizaciones permite dar soluciones locales con perspectiva global”, afirma Konietzko.

La iniciativa se presenta también como un modelo de innovación social que articula distintos actores. Mientras la Fundación WWB Colombia lidera el proceso de inclusión y acompañamiento de las emprendedoras, Zoho aporta la tecnología y Agil Know-How actúa como socio y asesor técnico para garantizar la implementación del programa.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, algunas de las primeras beneficiarias destacaron el impacto práctico que puede tener la herramienta en la gestión de sus negocios. “Antes llevábamos las cuentas en cuadernos o en archivos de Excel; ahora podemos administrar todo desde una sola aplicación”, comentó Patricia Arenas, una de las emprendedoras.

Con esta apuesta, las organizaciones buscan promover la adopción de herramientas digitales entre emprendimientos que históricamente han operado con recursos limitados, y avanzar en el cierre de brechas tecnológicas que aún afectan a miles de mujeres empresarias en el país.