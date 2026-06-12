“El fútbol incrementa la violencia contra las mujeres”: la cara oculta del Mundial 2026

El Mundial de fútbol podría verse opacado por una endemia de violencia contra las mujeres de los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La fiesta del fútbol que inició este jueves ha encendido las sirenas de alarma en México, Canadá y Estados Unidos por el posible efecto dominó que traería. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, las violencias contra las mujeres se exacerban durante las competiciones, por lo que esta semana lanzaron diversas campañas para visibilizar el problema.

Hay alarmas frente a toda una baraja de posibles agresiones. La Red Nacional de Refugios (RNR) de México asegura que hay registros de cómo los casos de violencia intrafamiliar, trata de personas o el acoso sexual se van al alza cuando hay grandes eventos deportivos.

“Nos parece importantísimo nombrar las violencias que se incrementan dentro de estos espacios masivos deportivos y darles opciones a las mujeres para que sepan qué hacer ante una situación de violencia”, dice Wendy Figueroa, directora de RNR.

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La RNR se unió a las redes de derechos en Estados Unidos y Canadá para generar conciencia y reforzar el trabajo de asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres que ya brindan, y acompañar a las nacionales y extranjeras que sean agredidas antes, durante y después de los partidos.

“No estamos diciendo que el fútbol genere la violencia, porque la violencia ya existe, está instalada en espacios públicos y privados, pero se incrementa”, asegura Figueroa, quien agrega que las otras dos redes coinciden con esa afirmación.

“Violencias naturalizadas”

La red mexicana ha documentado que cuando hay partidos del campeonato de fútbol local, reciben entre un 15 % y un 20 % más de llamadas de auxilio por parte de mujeres.

Se han registrado tendencias similares en otros países. Un estudio realizado en Brasil, por ejemplo, identificó que, entre 2015 y 2018, en los días en los que equipos locales jugaban, las amenazas contra mujeres aumentaban un 23,7 % y las agresiones físicas lo hicieron un 20,8 %.

Pero la violencia no solo se incrementa en los sitios donde se juega, se extiende a los espacios en los que se televisa.

Un estudio de la Universidad de Lancaster estudió denuncias policiales registradas en Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia doméstica aumentó un 26 % cuando la selección inglesa ganó o empató, y un 38 % cuando perdió.

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Figueroa señala que las violencias machistas quedan invisibilizadas en estos contextos porque “se naturaliza la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, que es a través del control, de los gritos, de los insultos, de pegarle a la pared, de romper la camiseta y muchas veces también de descargar estas emociones contra las mujeres, niños y niñas que están a su alrededor”.

Riesgo de aumento de trata

La RNR asegura que las agresiones no solo ocurren dentro de las casas o en contextos familiares o de pareja, sino también en las calles.

Figueroa dice que las mujeres y las niñas sufren acoso sexual dentro y fuera de los estadios y que, durante estos eventos deportivos, también pueden correr mayor riesgo de ser engañadas por redes de trata con fines de explotación sexual, lo que ha sido advertido en informes de la oﬁcina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Nayely Sánchez, titular de programas en Unodc México, explica que las ofertas de trabajo suelen ser el principal anzuelo que usan las redes para captar a sus víctimas para eventos masivos como estos.

“Les ofrecen ticket de avión y alojamiento, y cuando llegan son explotadas sexualmente”, menciona.

Además, afirma que las redes suelen mover a sus víctimas entre países durante la competición para evitar que las autoridades las descubran.

En ese contexto, la Unodc ha lanzado una campaña en alianza con la organización Sin Trata, Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para que las personas que van al Mundial puedan identificar posibles casos.

También tienen un convenio con Airbnb para prevenir a los anfitriones de huéspedes que puedan ser tratantes o víctimas de estas organizaciones criminales.

Sánchez afirma que quienes acudan a los partidos seguramente aprovecharán para hacer turismo y que en esos lugares puede haber víctimas de explotación sexual, por lo que es vital que quienes detecten algo informen inmediatamente.