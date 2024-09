¿Es mujer emprendedora? Esta convocatoria podría impulsar su negocio

”Ella Es Semilla” busca fortalecer a 2.000 mujeres colombianas que están en las etapas iniciales de sus emprendimientos. Foto: Cortesía

Las barreras económicas continúan siendo un obstáculo para las mujeres, especialmente a las que se encuentran en situaciones de falta de recursos, educación y se encuentran en zonas alejadas del país.

Muchas de ellas, en la búsqueda de llevar un sustento a sus hogares y ser independientes han creado sus propios negocios. Pero conforme lo dice la Fundación She Is, que empodera niñas y mujeres, la falta de acceso a recursos, formación y redes de apoyo dificulta la sostenibilidad de estos emprendimientos.

Una de las iniciativas para facilitar estos procesos y cerrar estas brechas es el programa Ella Es Semilla, realizado por la Fundación She Is y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por medio de esta iniciativa las mujeres que tengan negocios con menos de un año de funcionamiento, tengan edades entre los 18 a 60 años y residan en Colombia podrán recibir herramientas que les permitan consolidar y potencializar sus emprendimientos y hasta $ 5.000.000 de pesos para sus proyectos.

Las beneficiarias del programa no deben preocuparse por estar en otra ciudad diferente a la de la convocatoria ni a los horarios, pues según detalló She Is, la formación es 100 % remota. Este modo de capacitación ha resultado efectivo en el pasado, pues Ella Es Esmeralda ha llegado a los 32 departamentos del país donde ha desarrollado 506 programas.

Para este programa en particular se espera que 2.000 colombianas se formen, por medio de seis sesiones de clase, en mercadeo y estrategias de modelos de negocio, en los que podrán tener claridad del servicio que se ofrece y la necesidad de sus clientes, y marketing digital, innovación y finanzas.

Por medio de este formulario podrán inscribirse hasta el seis de octubre del 2024. En este las aspirantes deben ingresar los links de las redes sociales del emprendimiento, imágenes y videos del negocio y cómo se enteró de la convocatoria, entre otros datos personales.

Beneficios del programa

Las emprendedoras que completen las ocho semanas del curso tendrán la posibilidad de presentar sus negocios ante un panel de jurados y así participar para obtener recursos económicos y académicos para el funcionamiento de sus emprendimientos.

El relacionamiento con otros empresarios y la visibilidad ante el público es uno de los aspectos que el programa tiene la intención de trabajar por medio de la participación de las mismas en ferias organizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Dichos espacios clave para la consolidación de sus negocios y creación de redes estratégicas en el ecosistema empresarial tendrán lugar durante el primer semestre de 2025.

El apoyo económico de esta iniciativa funcionará a través de las propuestas que las emprendedoras presentarán al finalizar Ella Es Semilla. Las tres mejores proposiciones de negocios obtendrán $5.000.000, $3.000.000 y $2.000.000 para el crecimiento de su emprendimiento.