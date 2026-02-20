Igualitarias: la galería que exalta las luchas de las mujeres en territorio llega a Bogotá

Las mujeres que lideran los proyectos también fueron las productoras y curadoras de las muestras fotográficas. Foto: ONU Mujeres

Un proyecto en que las mujeres fueron creadoras, curadoras y protagonistas llegó a Bogotá este viernes. Se trata de Igualitarias, una apuesta entre 10 organizaciones de mujeres en las que a través de muestras fotográficas y audiovisuales, estas lideresas muestran cómo transformaron sus territorios y siguen cosechando oportunidades para las generaciones venideras.

El proyecto, además de exaltar las luchas de las mujeres, significa una vitrina para que ellas, ubicadas en los departamentos de La Guajira, Tolima, Meta y Antioquia, continúen visibilizando la importancia de defender los derechos de otras mujeres y que más colombianos conozcan su activismo.

En la galería está la historia, por mencionar un caso, de la Colectiva Justicia Mujer: una organización que por casi una década se ha dedicado a litigar casos en que los derechos de madres, hijas o víctimas de violencia de género han sido transgredidos. La Colectiva, que nació y opera en Antioquia y algunos de sus municipios más remotos, hace incidencia para que la justicia llegue a mujeres a través de tutelas, demandas y batallas en los estrados judiciales.

“La justicia, aunque relacionada, es un valor aparte del derecho. Nuestra lucha ha consistido en demostrar que es posible resistir a pesar de la hostilidad. Somos el país más peligroso para defensoras de derechos, pero con litigio, incidencia y asistencia, cuidamos a otras mujeres para lograr que un país que ha sido esquivo con las mujeres pueda cambiar y garantizar justicia para todas”, comenta Julieth Gómez, abogada y fundadora de la organización.

El proyecto fue apoyado por la Embajada de Francia en Colombia y ONU Mujeres, quienes, además de acompañar estos proyectos de defensa de derechos e igualdad de género, han sido las guías para que las 10 organizaciones continúen con sus iniciativas en el tiempo y sigan transformando los territorios.

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, asegura que ha valido la pena el apoyo incondicional a estas mujeres. Según el diplomático, la iniciativa ha dejado al menos 3.000 beneficiarias en 29 municipios de Colombia y promete seguir expandiendo la defensa de derechos en el resto del país.

“Entre 2024 y 2026 Igualitarias ha buscado mejorar las condiciones de vida de niñas y mujeres en estos departamentos. Estas organizaciones representan la diversidad, el fortalecimiento de derechos sexuales y el impulso de la autonomía económica de mujeres rurales y sobrevivientes de violencia. Todos muestran cómo la igualdad se construye desde la sostenibilidad”, comenta Itté.

Otro de los proyectos que se pueden apreciar en Igualitarias es el Cuarto Mosquetero, una iniciativa creada hace 11 años por un grupo de mujeres que crecieron en los linderos de Villavicencio, Meta. A lo largo de una década Alejandra Mayorga, fundadora del colectivo, ha recorrido el Orinoco, los Llanos y la Amazonía para enseñar a niñas y mujeres el potencial que la comunicación y el periodismo pueden tener en los territorios para contar nuevas narrativas y visibilizar las historias de vida.

“Empezamos unas pocas mujeres y hoy somos centenares que le apostamos a la igualdad, las oportunidades y las nuevas narrativas. Es muy valioso que se aplauda nuestro trabajo, porque significa que 11 años de trabajo con otras mujeres, además de haber tenido propósito, seguirá impactando en el futuro de niñas y jóvenes en Meta y la Orinoquía”, comenta Mayorga.

En la galería también se encontrarán historias de mujeres de Tolima, como el caso de Hermelinda Guayoindo, una campesina en la zona de páramo del departamento que ha dedicado 20 de sus 41 años a enseñar sobre derechos sexuales y reproductivos a las niñas de los municipios rurales. También está la historia de vida de Lucy Mercado, una lideresa de La Guajira, a pocos minutos de la frontera con Venezuela, que recorre el desierto para monitorear niñas que pueden estar expuestas a violencias de género. Lucy, directora de la Fundación Luciérnagas de Colombia, se ha empeñado en los últimos cinco años en garantizar que las niñas no contraigan matrimonio con hombres que, usualmente, superan en 10 o 20 años su edad.

“Esta galería garantiza que las mujeres tengan un espacio para mostrarle al país las experiencias que han desarrollado para transformar los territorios y conseguir derechos”, afirma Diana Espinosa, representante adjunta de ONU Mujeres.

La exposición está ubicada en la Alianza Francesa, en el barrio Chicó, al norte de Bogotá. Según la Embajada, cualquier persona puede ingresar a conocer la galería, que estará disponible hasta el 13 de marzo.