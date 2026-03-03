Dejando huella

Publicidad

Home

Responsabilidad Social
Impacto Mujer

Justicia: una urgencia para todas las personas, pero con particularidades para las mujeres

La humanidad ha logrado grandes avances en materia de igualdad de género, por ejemplo con legislaciones robustas. El reto: que se apliquen en la realidad, sobre todo en un mundo que amenaza con retroceder. Este es nuestro propósito para 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
03 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Imagen de archivo de una manifestación por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Bogotá.
Imagen de archivo de una manifestación por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Bogotá.
Foto: Laura Sánchez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“Las mujeres y las niñas nunca han estado más cerca de la igualdad, ni tampoco más cerca de perderla”. Así describe ONU Mujeres la realidad en la que el mundo está inmerso hoy. Flagelos como la violencia doméstica las siguen afectando de forma desproporcionada, mientras que las guerras y políticas regresivas o represivas limitan aún más la garantía de sus derechos (puede ver algunos indicadores en la infografía adjunta).

Aunque países como Colombia han adoptado marcos legislativos que las protegen, a escala global la misma entidad calcula que las mujeres y las niñas solo disfrutan el 64 % de los derechos legales que tienen sus pares hombres.

En este contexto, el acceso a la justicia, que enfrenta sus propias amenazas, es fundamental para hacer valer los derechos que se han conquistado. “Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega”, afirma la Organización a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Impacto Mujer, que cumple cinco años en 2026, se suma a la causa por la justicia. Este mes dedicaremos publicaciones para resaltar la necesidad de justicia para todas las personas y la urgencia particular para las mujeres, así como la labor de quienes las defienden.

Durante el año destacaremos distintos tipos de luchas: en abril, por ejemplo, nos enfocaremos por las personas y las iniciativas que trabajan por los niños y las niñas. En un año electoral, destacaremos también los esfuerzos por la participación política de las mujeres. La crisis climática nos invita, de igual manera, a resaltar la labor de quienes cuidan el planeta, mientras que insistimos en nuestro propósito de exaltar a las mujeres en toda su diversidad: las que lideran, las que cuidan, las que reivindican, desde el campo o la ciudad.

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com

Temas recomendados:

últimas noticias

noticias hoy

8M

Día Internacional de la Mujer

ONU Mujeres

justicia

violencia de género

violencias basadas en género

impactomujer

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.