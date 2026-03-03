Justicia: una urgencia para todas las personas, pero con particularidades para las mujeres

Imagen de archivo de una manifestación por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Bogotá. Foto: Laura Sánchez

“Las mujeres y las niñas nunca han estado más cerca de la igualdad, ni tampoco más cerca de perderla”. Así describe ONU Mujeres la realidad en la que el mundo está inmerso hoy. Flagelos como la violencia doméstica las siguen afectando de forma desproporcionada, mientras que las guerras y políticas regresivas o represivas limitan aún más la garantía de sus derechos (puede ver algunos indicadores en la infografía adjunta).

Aunque países como Colombia han adoptado marcos legislativos que las protegen, a escala global la misma entidad calcula que las mujeres y las niñas solo disfrutan el 64 % de los derechos legales que tienen sus pares hombres.

En este contexto, el acceso a la justicia, que enfrenta sus propias amenazas, es fundamental para hacer valer los derechos que se han conquistado. “Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega”, afirma la Organización a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Impacto Mujer, que cumple cinco años en 2026, se suma a la causa por la justicia. Este mes dedicaremos publicaciones para resaltar la necesidad de justicia para todas las personas y la urgencia particular para las mujeres, así como la labor de quienes las defienden.

Durante el año destacaremos distintos tipos de luchas: en abril, por ejemplo, nos enfocaremos por las personas y las iniciativas que trabajan por los niños y las niñas. En un año electoral, destacaremos también los esfuerzos por la participación política de las mujeres. La crisis climática nos invita, de igual manera, a resaltar la labor de quienes cuidan el planeta, mientras que insistimos en nuestro propósito de exaltar a las mujeres en toda su diversidad: las que lideran, las que cuidan, las que reivindican, desde el campo o la ciudad.