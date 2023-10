Los edificios verdes de Katie McGinty

Kathleen McGinty, vicepresidenta de Johnson Controls, logró el primer puesto en el top 100 de lideresas en sostenibilidad en 2023. / Cortesía Johnson Controls

Terminaba una llamada mirando el mar desde una ventana del Centro de Convenciones en Cartagena. Es experta en el uso de energías renovables y distritos energéticos, así como en la aplicación de nuevas tecnologías, con varios años de experiencia.

Kathleen McGinty prefiere que le digan Katie, Es jovial, sonríe constantemente, y dice que recibió con humildad el reconocimiento del primer puesto en el top 100 de lideresas en sostenibilidad.

Recuerda que cuando pasó por la Casa Blanca “no había tecnología ni los jóvenes preparados de estos momentos”. Se trata de la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Consejo de Calidad Ambiental, durante la presidencia de Bill Clinton. Hoy es vicepresidenta y directora de Sostenibilidad y Relaciones Exteriores de la compañía de soluciones para la eficiencia energética Johnson Controls. Una de sus posturas es creer que debe haber más edificios verdes, es decir, construcciones sostenibles.

Estuvo en Cartagena -en septiembre de este año- en el Primer Congreso Latinoamericano de Distritos Energéticos. “Son una de las mejores maneras para satisfacer la urgente necesidad humana de enfriar y hacerlo con la menor cantidad de energía posible”, les dijo a los asistentes.

En el país ya se avanza en los distritos energéticos como una opción para cuidar el medio ambiente. En 2019 se inició la segunda fase del proyecto de “Distritos térmicos en Colombia”, infraestructuras de climatización sostenible. En 2023 finalizará esta segunda fase consolidando objetivos como lo son 21 proyectos que se encuentran en diferentes estados de estructuración o ejecución en 10 ciudades colombianas.

En contexto: Medellín tendrá su distrito térmico

Para la entrevista, se sienta y pide un café. La acompañan personas de su compañía y una joven estudiante que termina su carrera de licenciatura con énfasis en ciencias sociales y ambientales de la Universidad de Cartagena, una ciudad que McGinty describe como maravillosa.

Katie, obtuvo este año el primer puesto en el top 100 de lideresas en sostenibilidad elaborado por Sustainability Magazine. ¿Cómo asume esa responsabilidad?

Con una gran alegría y con un sentido de humildad y oportunidad. El mundo nunca había estado más preparado para un cambio dramático en nuestra relación con el medio ambiente, pero tengo una razón feliz y una triste.

La pandemia sucedió y nos dimos cuenta de que no somos los dueños del universo, somos vulnerables. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que Dios nos ha dado la inteligencia para solucionar el problema, para inventar la tecnología y las soluciones, y vemos que el cambio sucede, pero algunos no lo entienden.

Vine a Cartagena a participar en este congreso latinoamericano a contar y dar mis aportes acerca de la visión global de la emergencia climática, sus implicaciones, los retos y cómo los países pueden afrontarla.

Fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca y asistente adjunta del presidente Clinton entre 1993 y 1998. Si volviera hoy a ese cargo, ¿qué cambiaría?

Hicimos lo mejor que pudimos, pero se sintió como una victoria y una derrota. Ahora es una completa victoria para el medio ambiente y la economía juntos; la derrota es que no contábamos con las herramientas de ahora.

En estos tiempos tenemos la oportunidad de poner a trabajar esa tecnología asombrosa que no teníamos en ese entonces. Ahora, con plataformas digitales, energía renovable y vehículos eléctricos la estrategia de crecimiento económico debe estar junto con el medio ambiente, es muy importante mantener el equilibrio.

Es la vicepresidente de Johnson Controls, una empresa con presencia en todo el mundo y líder en edificaciones inteligentes, saludables y sostenibles. Le preguntó por los colaboradores, son más de 100.000 en 150 países. ¿Son jóvenes o se premia la experiencia?

(Sonríe). Parte de la pregunta asume que la gente joven no tiene experiencia, pero considero que sí la tienen, experiencia en soñar en grande y trabajar duro. Esta es una compañía de 140 años y necesita esa energía fresca y esa pasión.

La estudiante Catalina Torres interviene y le pregunta a Kathleen McGinty:

¿Entonces nuestro compromiso como jóvenes debe ser mayor para un presente con la tecnología y el medio ambiente?

La gente joven tiene la mejor experiencia en lo que es la revolución con edificios, haciéndolos sostenibles, entonces cuando se trata de reinventar será la gente joven la que lo hará, porque todo se trata de lo digital y el software.

Tú vienes a esta entrevista, me escuchas y eso me alegra, necesitamos más jóvenes comprometidos.

***

Katie, este congreso tiene como centro los distritos energéticos, cuénteme qué son.

Los distritos energéticos son una alternativa eficiente y de bajo impacto ambiental para la climatización de edificios. Se componen de redes de servicios subcontratados que proporcionan calor o frío a edificios o usuarios individuales dentro de una localidad y funcionan a través de una red de tuberías subterráneas con una planta de generación central.

Una de sus grandes ventajas es que proporcionan economías de escala que permiten la conexión con fuentes de energía renovables, calor residual, almacenamiento térmico, redes eléctricas y bombas de calor.

¿Cree entonces que los distritos energéticos nos pueden ayudar a devolver el planeta que teníamos?

Los distritos energéticos son una de las mejores maneras para satisfacer la urgente necesidad humana de enfriar y hacerlo con la menor cantidad de energía posible, protegiendo el ambiente.

¿Qué conoce de Colombia en esta área importante para la sostenibilidad?

Los distritos energéticos son una herramienta estratégica clave. He visitado con mi equipo el proyecto Serena del Mar, aquí en Cartagena. Apoya hogares, una universidad, un hospital y negocios que favorecen a toda una comunidad.

Sé que en Colombia ciudades como Medellín con el Distrito Térmico La Alpujarra y Cartagena han iniciado con la adopción de estos sistemas que prometen beneficiar a la población .

¿Y en Latinoamérica?

Tengamos en cuenta que la región latinoamericana es un mercado en crecimiento y, según datos publicados por el Hub de Energía de América Latina y el Caribe, la demanda de electricidad en la región aumentó un 72 % en los últimos 20 años. Esto convierte a los distritos energéticos en una herramienta clave a nivel regional.

Le puede interesar: FAO insiste en gestión responsable del agua para enfrentar cambio climático en Latinoamérica

¿Cómo andamos en normatividades en esta parte del continente americano?

Hay normas muy claras en todo el mundo. Necesitamos liderazgo por parte de los gobiernos para establecer la visión, las reglas y las medidas que deben ser tomadas.

En Colombia, el Gobierno ha establecido una clara visión para dramáticamente cortar las emisiones de gases de efecto invernadero y luego tomando el siguiente paso, identificar los distritos energéticos como una herramienta muy poderosa para lograr el objetivo.

En su exposición habló de los edificios, sostuvo que era igual el sótano y el último piso, arriba donde está la gerencia. Explíqueme este concepto.

Los edificios representan el 40 % de la contaminación del cambio climático, entonces los gerentes y presidentes tienen que preocuparse por limpiar sus edificios. Por años el CEO no se preocupaba por la maquinaria que estaba en el sótano, pero ahora al CEO realmente le importa.

Los líderes de negocios están prestando atención a la eficiencia y a reducir emisiones, hay muchas regulaciones alrededor del mundo.

Hay un término que me llama la atención, los “edificios verdes”, ¿qué son?

Según la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos, es la construcción sostenible, de la que forman parte los edificios verdes.

Es la práctica de crear estructuras y utilizar procesos que sean eficientes desde el punto de vista medioambiental y de los recursos a lo largo del ciclo de vida de un edificio, desde el estudio hasta el diseño, la construcción, el funcionamiento, el mantenimiento, la renovación y la deconstrucción.

Cuénteme de algunos que hayan intervenido.

Como líder en edificaciones durante más de 140 años, Johnson Controls ha sido y sigue siendo una empresa pionera en sostenibilidad.

Nuestras soluciones tecnológicas están presentes en edificios emblemáticos como la Torre Burj Khalifa en Dubái, la Willis Tower en Chicago, las Torres Gemelas Petronas en Kuala Lumpur, el edificio Empire State en Nueva York, el edificio Taipéi 101 en Taipéi, el Shanghái World Financial Center en Shanghái, entre otros.

Lea también: Los desafíos ambientales que asumen los próximos alcaldes y gobernadores

En este mismo lugar entrevisté a la ucraniana premio nobel de paz Oleksandra Matviichuk, una mujer muy sensible como usted. Me dijo que quería pedirles perdón a los niños y jóvenes por el mundo que les toca vivir. Afirma que su generación no fue capaz de cuidar el planeta. ¿Usted también pediría perdón?

Estoy inspirada por lo que dice la premio nobel. Estoy luchando, tenemos ahora un preciado momento para hacer las cosas bien. El mayor llamado de nuestros tiempos es salvar la democracia y el medio ambiente.

Creo que haría un compromiso con los niños, que mientras tenga aliento y energía defenderé la dignidad, la voz de todos y preservaré las funciones vitales de la Tierra.

No puedo terminar la entrevista sin preguntarle por la ayuda que nos pide: encontrar a quien la trajo por tan corto tiempo a Cartagena.

(Risas). Esta ciudad es maravillosa, han debido decirme más cosas y así quedarme mucho más tiempo. Podría buscar las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, mientras recorro las calles del centro amurallado.

Siempre tengo mis prioridades claras, mucho trabajo antes del placer, pero en esta ciudad necesito poner el placer primero.