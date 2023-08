La colombiana que llevó la biodiversidad del país hasta un gran mural en Bruselas

Mariana Betancur frente a su mural en Bruselas. / Javier Macías-Cortesía Embajada de Colombia

A pocos metros del Parlamento Europeo de Bruselas, donde a diario trabajan miles de personas de 27 países de Europa y de múltiples nacionalidades más, Colombia está presente con parte de su riqueza biodiversa, en un gran mural cuyo variado colorido, en medio de casas grises y sepias, entona un bello concierto a la vida, en el que la naturaleza de otros mundos es la protagonista de la calle y la cómplice de los viandantes.

Ubicado en el muro del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad y uno de los más visitados por niños y adultos, parece como si los animales del Amazonas y las flores de diversos lugares de Colombia saludaran a los más de treinta esqueletos de dinosaurios que alberga este recinto, diciéndoles a los testigos de ese mundo ya enterrado que a pesar de los millones de años de diferencia entre la existencia de unos y de otros “estamos aquí, para rendirles un homenaje a ustedes y recordarle al mundo que la naturaleza es la única que hace posible la existencia del hombre”.

Mariana Betancur, artista plástica nacida en Medellín hace 28 años, egresada de Bellas Artes de la Universidad de Antioquia y que firma como Guacamaya Azul, llegó a la capital europea con un boceto cargado de vida, en el que reflejaba parte de su alma que está atravesada por el amor a los animales y la fuerte conexión que siente con su tierra colombiana y que lleva muy metida dentro de todo lo que ella es y representa. “Cuando vi el muro, así en gris, rugoso y de una forma geométrica sobre la cual jamás había pintado, sentí miedo y una fuerte emoción que me dejó casi paralizada”. Ahí fue cuando el compromiso sobre sus hombros, impregnado también en sus brochas, pinceles y aerosoles, se apoderó de ella con una fuerza vigorosa. “Representar al país en ese mural llevaba consigo una responsabilidad muy grande. Cuando lo vi así frío, me dije: tienes que poner todo lo que tienes, y más, para dejar plasmado en él a toda una cultura y a todo un país que está a miles y miles de kilómetros de Bruselas”.

Fue contactada en mayo de 2023 por la embajada de Colombia en Bruselas para participar en un proyecto compartido con otros muralistas de República Dominicana, México y España, promovido y patrocinado en gran parte por el proyecto denominado Eulac4(BIO)Diversity y por el SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior), a propósito de la cumbre UE-Celac que se celebró hace unas semanas en Bruselas. El Gobierno colombiano también colaboró económicamente para dejar la impronta de nuestro país en una calle muy transitada del barrio europeo de Bruselas.

Esta reunión de artistas latinoamericanos, caribeños y europeos que hablan castellano pero que emplean el idioma universal de la pintura, busca que este gran mural llame a la reflexión sobre la riqueza de la biodiversidad del mundo que desde hace décadas se encuentra en peligro. Los organizadores de la Cumbre en Bruselas quisieron que uno de los grandes temas que allí se debatieron, el cambio climático y las acciones que deben emprenderse para frenarlo, quedara como testigo en la calle, reflejando con esta obra, la necesidad de la protección de la naturaleza en todo el planeta.

La artista antioqueña llegó a la ciudad el 14 de julio y, tras comprar los materiales, comenzó su obra el 18, día en que terminaba la cumbre. Fueron seis jornadas y unas cincuenta horas de trabajo. Ese día también llegó el dominicano Eddaviel Montero; ellos empezaron a llenar de pigmentos el gran muro. Al día siguiente se unieron la española Rocío Álvarez y el mexicano Octavio Alegría. Entre los cuatro han dejado un hermoso testimonio de la riqueza existente en diferentes lugares de la Tierra. Allí se conocieron, y a pesar de que cada uno debía estar centrado en su trabajo, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y de conocer el gran trabajo de los otros.

Mariana, en entrevista con El Espectador, contó lo que aprecia en el trabajo de sus colegas. “Todos veníamos con visiones muy distintas. Lo pintado en el muro habla de cada uno de los artistas y de su lugar, del territorio de donde son y del que vienen. Eddaviel, el dominicano, dejó plasmado ese Caribe que habita en él todos los días. En el águila con mariposas monarcas del compañero mexicano Octavio, yo veo a México en toda su dimensión”. Y en el de la española, Rocío, “que emplea una paleta de colores muy vivos y formas más simples con trazos más sueltos y más rápidos, todo está muy vivo, muy bello. Lo veo como una oda a la biodiversidad al mundo”.

“Por mi parte –dice–, mi trabajo da cuenta de la biodiversidad y diversidad de nuestro país, de la fuerza de nuestros territorios y de sus animales. También de ese poder que ha acompañado a nuestros pueblos originarios. El tucán es la fuerza de nuestros cielos, el alma que ha custodiado nuestros ancestros y que nos recuerda que en nuestro país se concentra la más grande riqueza mundial de especies de aves”. Continúa: “El capibara (el chigüiro) es el poder de nuestros suelos y la abundancia de los Llanos Orientales”. “La mujer –expresa con mucho orgullo– es la representación de todos nuestros pueblos que se unen a las máscaras de poder que los abuelos han puesto en el rugido del jaguar, el gran hijo del sol que nace en Chiribiquete: es el poder interior de una Colombia que se transforma, la fuerza, la vida y fertilidad de nuestra tierra”. “Las mariposas amarillas –que resaltan en medio de tanto color de la selva– son los sueños de nuestro Caribe que viajan hasta el Pacífico para recordarnos que somos un país donde todo es posible. Y a ellos los acompaña la selva con sus flores y su capacidad de hacernos una tierra única en el mundo”.

Para ella, esta experiencia compartida ha sido muy especial porque ha sabido lo que es impregnarse, mientras realizaba su trabajo, de la esencia del arte de los otros. “Ha sido muy enriquecedor. A pesar de que todos trabajamos distinto, las cuatro obras además de hermosas, se conectan entre ellas porque son un llamado a perpetuar la vida”.

Un mural con un pedacito de ella y con un reflejo de la belleza de Colombia

Mariana Betancur, la muralista que hasta ahora había dejado sus trabajos en las paredes de su Antioquia natal, en los que busca que el mestizaje, la diversidad étnica y cultural, así como el respeto por la biodiversidad, sean tenidos en cuenta por todos, ha dejado ahora en Bruselas, capital europea, un pedazo de lo que ella es. En esta ciudad que habla múltiples lenguas y que es la segunda ciudad multicultural del mundo, en la que conviven al menos 180 nacionalidades, en una población que no supera el 1,2 millones de habitantes, en 7,5 por 2,5 metros de esa pared que rebosa vida amazónica, la joven artista colombiana entregó una partícula de ella y un gran trozo de su tierra y sus ancestros. “Les dejo un pedacito de lo que yo soy, lo que siento, de lo que he querido transmitir, y esa riqueza de lo que representa nuestro país, esa belleza que constituye Colombia, un país maravilloso”.

El embajador de Colombia en Bélgica, Jorge Rojas, en el momento en que Mariana daba las últimas pinceladas al mural, acudió allí para agradecer de forma oficial su trabajo. Ella lo invitó a pintar la parte amarilla de la bandera colombiana que está pegada a su firma. La obra ya terminada de la antioqueña hace parte de la creación de los cuatro muralistas. La pintora la visitó horas después de terminada. La percepción al ver concluida su obra ha sido como una especie de contemplación de un bello despojo. “Es que ya es una producto de todos que ya no me pertenece; ya no es mío porque ya lo entregué. Eso es lo lindo de los murales. Ese sentimiento de desprendimiento hace parte de lo que soy. Ya es propiedad colectiva de ese territorio. Ahora es de las personas que lo avistan y que lo transitan. Tiene parte de mí, de mi Colombia y, por fortuna, ahora es para el disfrute de todos”.

La pintora nos cuenta que una de las cosas más hermosas que se lleva de esta experiencia ha sido la integración intercultural que ha sentido en el momento de colorear la valla. “Mientras pintaba, niños y adultos de diversas nacionalidades fueron partícipes de esta creación. Invité a quienes se detenían a observar mi trabajo, a untar los pinceles para que pintaran conmigo”. Subraya que es una de las cosas bellas de trabajar a la vista de todos. La gran sorpresa fue la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro en medio de su creación. “De repente oí sirenas y mucho ruido. Cuando veo que de un carro baja el presidente, no pude ni siquiera reaccionar. Él, muy caluroso, me entregó una rosa, me abrazó y me animó a seguir pintando, porque cuando él me visitó, iba ya de camino al aeropuerto para regresar a Colombia y mi trabajo apenas comenzaba. Él pintó algunos pelillos del chigüiro. Así que, podemos decir que este mural ha sido pintado por diversas personas que van desde niños belgas hasta el presidente de Colombia. Que viva y perviva también en él esta diversidad y mestizaje de manos y culturas”.

Preparándose en Bruselas para regresar a Medellín, y tras un cúmulo de sensaciones todavía inexpresadas, Mariana agradece a la vida haber tenido esta experiencia que constituye a su vez, su primera visita y su primer trabajo en Europa. Su enorme risa parece recordarnos a quienes la miramos que ella da vida a las paredes para que sean un canto a favor de la biodiversidad y por el respeto hacia todos los seres vivos.