Mujeres rurales en Colombia: liderazgo para la transformación territorial

Mujeres rurales en Colombia. Foto: Luis Ponce

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todos los días millones de mujeres se dedican a sembrar, cuidar, transformar y preservar los saberes que alimentan al país. Su constancia y disciplina a la hora de trabajar el campo garantizan la seguridad alimentaria al tiempo que impulsan el desarrollo local, la sostenibilidad ambiental y la construcción de paz en los territorios. Lo que resulta difícil de entender es cómo a pesar de esto, su gestión sigue siendo poco visibilizada, especialmente en los espacios de decisión económica y política, alejándose de tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres.

Frente a este panorama de desigualdad, las Naciones Unidas decretó el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una fecha que no solo busca conmemorar su trabajo, también visibilizar su rol fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la acción climática al ser ellas quienes aseguran la mitad del sustento alimenticio del planeta y las que custodian el medio ambiente y la biodiversidad.

En Colombia, las mujeres rurales participan en todos los eslabones de la cadena productiva: desde la siembra y el procesamiento de alimentos hasta la comercialización y la organización comunitaria, sin embargo, muchas veces su labor no es reconocida ni justamente remunerada. En zonas rurales, la pobreza multidimensional es más alta en hogares con jefatura femenina (25,9%) que en hogares con jefe masculino (23,4%), según datos del DANE.

Realidad que llevó a ONU Mujeres a crear “Raíces: Mujeres sembradoras del cambio” una iniciativa para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y jóvenes rurales y así avanzar hacia una ruralidad más justa y próspera. Con el apoyo del Gobierno de Corea, el Gobierno Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llegaron a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, más exactamente a los municipios de Tumaco, Barbacoas, Leiva, Policarpa, Cumbitara y Pasto (Nariño); Buenos Aires, Caldono, Piendamó y Popayán (Cauca); además de Buenaventura y Cali (Valle del Cauca).

A la fecha han fortalecido las capacidades productivas, técnicas y organizativas de 835 mujeres rurales en 26 emprendimientos rurales que promueven la diversificación económica a través de cultivos y actividades como aguacate, banano, cacao, café, cría de especies menores, hortalizas, limón Tahití, piangua, plátano, tilapia y tomate.

“Hoy las mujeres agricultoras contamos con mejores herramientas para crecer y ser más autónomas. Hemos aprendido a fortalecer nuestros conocimientos, a mejorar la calidad de nuestros productos y a confiar en nuestras propias capacidades”, afirma Ingrid Ampudia, representante de Chocopimienta, organización dedicada a la transformación y comercialización de productos derivados del cacao en Tumaco. “Gracias al proyecto Raíces, hemos fortalecido nuestro liderazgo y nuestra capacidad para gestionar las cosechas de café, generando nuestros propios recursos. Esto no solo nos permite mayor independencia económica, sino que también contribuye a reducir las violencias en nuestros territorios”, Luz Deiba Anacona, Caldono, Cauca.

Por su parte, María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia explica que “estos resultados son un testimonio del poder transformador de las mujeres rurales cuando cuentan con las herramientas, el reconocimiento y las alianzas necesarias para crecer, desde

la autonomía económica. Raíces es un proyecto que ha permitido generar aprendizajes y resultados significativos que servirán de base para explorar la posibilidad de replicar esta experiencia en otros departamentos del país”.

Desde las montañas del Cauca hasta las costas del Pacífico nariñense, las mujeres rurales están construyendo soluciones frente al cambio climático, fortaleciendo la producción sostenible y promoviendo la paz territorial. No son beneficiarias, son lideresas y pensando en ellas y en las miles de mujeres rurales del país, es que una fecha como hoy toma más sentido. El Día Internacional de las Mujeres Rurales es una manera de conmemorar su conocimiento, su resiliencia y su trabajo colectivo como la semilla de un campo más justo, productivo e igualitario.