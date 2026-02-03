Se impulsarán 2.000 micronegocios de mujeres en Caquetá, Córdoba, Guainía y Sucre

Para muchas mujeres, en particular las jefas de hogar, las rurales, las jóvenes y cuidadoras los micronegocios representan no solo una fuente de ingresos, sino una herramienta para el ejercicio de su autonomía económica, un derecho fundamental para avanzar hacia la equidad real y efectiva / Cortesía Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Según un informe del Banco de la República basado en los resultados de la Encuesta de Micronegocios (Emicron) entre el período2019-2022, los micronegocios representan cerca del 95% de los establecimientos del país y generan alrededor del 60% del empleo. Por otra parte, y de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), en Colombia, existen más de 5,2 millones de estas unidades productivas, muchas de las cuales enfrentan barreras para mantenerse y ser competitivas en el mercado.

Estos micronegocios, conformados por un máximo de nueve personas ocupadas y dedicados a la producción de bienes o la prestación de servicios, son el sustento de millones de hogares colombianos y, de manera especial, de miles de mujeres que encuentran en ellos una alternativa de generación de ingresos ante las brechas de acceso al empleo formal. Se estima que benefician a cerca de 14,9 millones de personas, entre propietarios, propietarias y sus familias, y cumplen un papel clave en la dinamización de las economías populares y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Para muchas mujeres, en particular las jefas de hogar, las rurales, las jóvenes y cuidadoras los micronegocios representan no solo una fuente de ingresos, sino una herramienta para el ejercicio de su autonomía económica, un derecho fundamental para avanzar hacia la equidad real y efectiva. Sin embargo, también reflejan las desigualdades estructurales que históricamente han limitado su acceso a activos productivos, formación y redes empresariales y/o de emprendimiento. De acuerdo con el DANE, en 2020 el 75,7% de los micronegocios no contaba con Registro Único Tributario (RUT) y el 87,8% no tenía Registro Mercantil. Esta falta de formalización restringe el acceso a financiamiento, protección social y oportunidades de crecimiento, manteniéndolos en situaciones de alta vulnerabilidad económica.

Aunado a lo anterior, la brecha entre hombres y mujeres, según el DANE (2023), en el acceso al empleo oscila entre 16 y 20 puntos porcentuales, lo que refleja las dificultades que enfrentan las mujeres para garantizar ingresos sostenibles. La situación es aún más compleja para las madres cabeza de hogar, que representan el 53,5%.

Sumado a esto, la mayoría de los propietarios de micronegocios son hombres, con un 64,5%, mientras que las mujeres representan el 35,5% (DANE, 2023). Este panorama refleja claramente las principales barreras que enfrentan las mujeres en este sector económico, como la elevada carga de trabajo no remunerado, que limita el tiempo disponible para invertir en sus negocios, y las dificultades para acceder a financiamiento

Asimismo, más de la mitad de las unidades productivas o micronegocios operan desde el hogar (52,0%), por lo general sin un espacio exclusivo para la actividad económica, mientras que un 18,4% desarrolla su labor a domicilio. Mientras que los hombres, frecuentemente desarrollan estos negocios a domicilio (19,3 %), en fincas (17,9 %) o en vehículos (17,5 %), lo que evidencia diferencias en las condiciones y entornos en los que se desarrollan estas actividades económicas, (DANE, 2023).

En Colombia, la mayor participación en Micronegocios está enfocados en actividades económicas como en el sector de servicios con un 44,1%, seguido por el comercio con un 24,3%, la agricultura, 21,3% y la industria manufacturera con el 10,2%, respectivamente. (DANE y EMICROM, 2023).

Conscientes de esta situación y con el propósito de brindar condiciones efectivas a las mujeres cabeza de hogar, el Fondo Mujer Libre y Productiva anunció la apertura del programa Micronegocios, una iniciativa que beneficiará hasta 2.000 micronegocios ubicados en los municipios priorizados de los departamentos de Caquetá (Curillo, El Paujíl, Florencia y La Montañita), Córdoba (Cereté, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento y Tuchín), Guainía (Inírida) y Sucre (Coveñas, Palmito, San Onofre, Santiago de Tolú y Sincelejo).

Para efectos de la convocatoria de Fondo Mujer, un micronegocio es una unidad económica de carácter productivo, conformada de manera unipersonal o con un máximo de nueve (9) personas ocupadas, incluida la propietaria y líder. Su finalidad es generar ingresos mediante la producción y transformación de bienes o la prestación de servicios.

Las mujeres cabeza de familia hoy cumplen un rol clave en las transformaciones económicas del país. “Desde el Fondo Mujer de la Vicepresidencia de la República sabemos que los micronegocios liderados por mujeres cabeza de familia sostienen la economía de sus hogares, comunidades y de sus territorios. Las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, y víctimas del conflicto armado, han sostenido la vida y sus unidades productivas en contextos de profunda desigualdad. Por eso, esta convocatoria busca, visibilizar y reconocer sus saberes, fortalecer sus capacidades y cerrar brechas históricas de género y étnico-territoriales, para que más mujeres puedan consolidar una autonomía económica real y efectiva, con dignidad”, señaló Lizeth Sinisterra Ossa, Directora Ejecutiva (E) y Subdirectora de Programas del Fondo Mujer Libre y Productiva.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años, madres cabezas de familia, clasificadas en el SISBÉN IV en los grupos A, B o C, que sean propietarias y líderes de micronegocios con al menos un (1) año de funcionamiento. Además, se contempla la entrega de activos productivos en especie, por un valor aproximado de $5.620.000 por micronegocio, con el fin de mejorar su sostenibilidad y resultados.

A través de estos micronegocios, las mujeres cabeza de familia generan ingresos destinados principalmente al sostenimiento de sus hogares. Por eso, fortalecer y entender la naturaleza de estas unidades productivas contribuye a promover su formalización, impulsar sus saberes ancestrales, contribuir a la generación de empleo y ampliar el acceso a herramientas de educación financiera y capital, con miras a garantizar la competitividad de sus negocios.

El programa, liderado por el Fondo Mujer de la Vicepresidencia, además incluye un fortalecimiento integral de los micronegocios a través de asistencia técnica, acompañamiento psicosocial con enfoque de género, desarrollo de habilidades para la autonomía económica y articulación con redes de apoyo.

Los micronegocios que se postulen podrán encontrarse en condición formal o informal; en caso de estar formalizados, únicamente se aceptarán aquellos registrados bajo la figura de persona natural. Para participar, las mujeres cabeza de familia deberán contar con un dispositivo tecnológico y una conexión estable a internet que garantice su participación y el acceso efectivo al proceso de formación, el cual se desarrollará principalmente bajo modalidad virtual.

La iniciativa se desarrollará por etapas e incluirá diagnóstico y formulación del plan de fortalecimiento; asistencia técnica y acompañamiento para la autonomía económica; intercambio de saberes; plan de inversión y entrega de activos productivos; y seguimiento, gestión del conocimiento, resultados y cierre.

Cabe resaltar que la convocatoria se realiza bajo la modalidad de ventanilla abierta por cohortes, hasta agotar los recursos disponibles, con el siguiente cronograma de cierre:

Primera cohorte: 20 de febrero de 2026

Segunda cohorte: 27 de febrero de 2026

Tercera cohorte: 6 de marzo de 2026

Cuarta cohorte: 13 de marzo de 2026

Quinta cohorte: 20 de marzo de 2026

Todas las cohortes cierran a las 4:00 p. m. en la fecha indicada. La evaluación de las postulaciones se realizará de manera semanal por cohortes, hasta el 20 de marzo de 2026.

De esta manera, el Fondo Mujer de la Vicepresidencia impulsa una estrategia orientada a la autonomía económica de las mujeres cabeza de familia en los territorios, articulando el fortalecimiento de capacidades con la entrega de activos productivos, y generando oportunidades reales de ingresos propios. Esta intervención reconoce y valora los saberes, experiencias y habilidades de las mujeres como parte fundamental del fortalecimiento de sus micronegocios.

Asimismo, promueve el valor económico de estas iniciativas y el crecimiento de las economías locales, posicionando a las mujeres como protagonistas del desarrollo. El programa incorpora enfoque de género, diferencial y territorial, con el objetivo de llegar a un mayor número de mujeres cabeza de familia en los departamentos priorizados.

Para conocer más detalles sobre la convocatoria y los términos de referencia, visite este enlace, en la sección Convocatorias para Mujeres.