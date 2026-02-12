La alerta de Coalico por aumento de reclutamiento y confinamiento infantil

Coalico afirma que 30.898 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas. Foto: Coalico

Este 12 de febrero, Día de las Manos Rojas —fecha internacional de movilización contra el reclutamiento y uso de niños y niñas en la guerra—, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) advierte que la afectación a la niñez en contextos de conflicto no solo persiste, sino que se transforma.

El balance de 2025 muestra un aumento de eventos violentos, una expansión de las formas de control territorial y nuevas modalidades de captación, incluidas las digitales, que dificultan la prevención y la respuesta institucional.

La plataforma de organizaciones señala que “Colombia vive hoy una crisis humanitaria en ascenso” y presenta un panorama que combina volumen de afectaciones con cambios en los métodos de presión armada sobre comunidades y entornos educativos. Según su registro, en 2025 se documentaron “292 eventos asociados al conflicto, que afectaron directamente a 379.524 niñas, niños y adolescentes”.

“De manera particularmente alarmante, 99 de estos eventos correspondieron a la vinculación de niñas, niños y adolescentes, con 317 víctimas directas. De ellos, 85 eventos fueron de reclutamiento (226 víctimas), 9 de uso (37 víctimas), 2 de utilización (4 víctimas) y 3 de campañas cívico-militares (50 víctimas). Los departamentos con mayor número de víctimas registradas fueron Norte de Santander (45), Caquetá (41) y Guaviare (34), territorios marcados por la disputa armada, la presencia de economías ilegales y el debilitamiento de las garantías institucionales”, dice Coalico.

El énfasis no está solo en la cantidad de casos, sino en su significado territorial y social. Coalico advierte que las cifras “no solo revelan masividad: revelan una profundización del control armado, una ruptura del tejido familiar y una niñez creciendo entre el miedo y la incertidumbre”.

A diferencia de otros momentos del conflicto marcados sobre todo por desplazamientos, el documento describe comunidades que permanecen forzadamente en sus territorios bajo órdenes y presencia de actores armados.

La coalición registró en 2025 “más de 220.813 niños y niñas confinados y sometidos a bloqueos” y “30.898 desplazados”. Este patrón implica interrupciones prolongadas de la vida cotidiana y limita el acceso a educación, salud y protección estatal.

El encierro territorial, además, incrementa la exposición a riesgos de vinculación armada al reducir alternativas de protección y salida para niños y adolescentes.

El reclutamiento por redes sociales

Así mismo, Coalico describe una mutación en los mecanismos de reclutamiento y utilización como, por ejemplo, a través de TikTok, WhatsApp y otras plataformas, “usando ofertas engañosas, presión comunitaria y manipulación emocional”, una denuncia que han venido haciendo otras organizaciones y entidades como la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, Coalico también advierte prácticas menos visibles: “Persisten violencias invisibilizadas como el uso de niñas en parejas forzadas, la violencia sexual encubierta y el reclutamiento silencioso”. A esto se suman movimientos entre regiones que complican la reacción de las autoridades: “traslados de niñas y niños reclutados entre departamentos como Chocó, Cauca, Guaviare y Putumayo que dificultan su búsqueda”.

Otra de las preocupaciones de la coalición es “la creciente vulnerabilidad del sistema educativo” y documenta “ataques y ocupaciones de escuelas que afectaron a 9.471 personas” en 2025.

Entre los hechos señalados está “un ataque con drones en Cajibío, Cauca, que confinó a más de 840 niñas y niños por más de doce horas”. El uso de este tipo de tecnología en acciones armadas cerca de escuelas marca un cambio en el riesgo operativo para comunidades educativas.

La alerta se extiende a educación superior: “las universidades —a las que muchos jóvenes ingresan siendo aún menores de edad— también están siendo permeadas por amenazas, presencia de actores armados e intentos de captación”, y concluye que “la educación superior dejó de ser un entorno seguro por defecto”.

Sobre el papel del Estado, la coalición advierte que persisten “debilidades persistentes en la capacidad del Estado para prevenir y responder de manera integral a estas violaciones”. Entre los problemas, dice Coalico, están “la insuficiente articulación intersectorial; el funcionamiento irregular de los mecanismos locales de prevención y atención; la limitada presencia estatal en territorios altamente afectados; y la falta de enfoques diferenciados”.

El llamado de Coalico en este Día de las Manos Rojas es unirse en una sola voz para “nunca más, niñas, niños y adolescentes en la guerra”.

La coalición subraya que “garantizar sus derechos es una obligación jurídica del Estado y una condición indispensable para la paz, la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia” y resume su enfoque en una idea de futuro: “Proteger a la niñez y la adolescencia es procurar la paz y cuidar la vida y el futuro de Colombia”.