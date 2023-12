Día Internacional del Migrante: la OIM lanza “Kilómetros de sueños”

Fernando Medina, Jefe de Misión de OIM Colombia. Foto: El Espectador - José Vargas

Hoy es un día muy especial para la OIM porque conmemoramos el Día Internacional del Migrante. Esta conmemoración busca fomentar la solidaridad con los migrantes internos e internacionales y promover políticas y prácticas que garanticen un trato justo y digno, sin distinción de origen, nacionalidad, etnia, sexo o religión.

Es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de construir sociedades inclusivas que reconozcan y valoren la diversidad cultural y las contribuciones que pueden traer los procesos de movilidad humana bien gestionados como resultado de la participación de todos los involucrados: los gobiernos a escala nacional y territorial, la cooperación, la sociedad civil en general, el sector privado, la academia y, por supuesto, los migrantes y las comunidades de acogida.

Permítanme hablar en primera persona. Hace más de 20 años soy migrante… y no solo mi experiencia personal, sino también el trabajo que he realizado, me ha permitido comprobar que cuando la migración se gestiona de manera segura, ordenada y regular, se reducen sustancialmente los impactos que pueden generar vulnerabilidad en los derechos de las personas.

Y es por esta razón que además hicimos el lanzamiento en Colombia de la campaña “Kilómetros de sueños”, una iniciativa de comunicaciones que apela al sentimiento de la movilidad humana y nos invita a la reflexión sobre los aprendizajes que nos dejan los movimientos forzosos, al interior del país o a través de sus fronteras. Se trata de personas que migran con aspiraciones por alcanzar la dignidad, la seguridad y, en muchos casos, la paz.

Esta campaña está construida de múltiples reflexiones comunitarias desarrolladas en el último mes, con más de 700 participantes de diferentes ciudades y municipios en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Tolima, Risaralda, Sucre, Bolívar y Boyacá, además de Bogotá. Mediante la metodología del “árbol de la vida”, los participantes intercambiaron experiencias que muestran la interacción e integración entre los migrantes internacionales e internos y las comunidades de acogida.

No quiero dejar de mencionar que para la OIM la conmemoración del Día Internacional del Migrante es la oportunidad de agradecer el apoyo irrestricto que hemos recibido a lo largo del año por parte de nuestros socios, quienes con sus aportes técnicos y financieros nos permiten poner en marcha el mandato de la Organización en Colombia. Sin duda alguna, el abordaje de la movilidad humana implica una respuesta multiactor; y lo que verán a continuación es reflejo de un logro compartido.

Por eso quiero invitarlos a seguir trabajando juntos y así reforzar el poder de la migración para generar prosperidad económica y el progreso de las sociedades que acogen a los migrantes. Recordemos que la migración impulsa el desarrollo, empodera las comunidades, potencia la innovación e inspira la creatividad.

Y como mensaje final: pensemos en el mañana y actuemos ahora… para no dejar a nadie atrás.

*Jefe de la misión de la OIM en Colombia.

