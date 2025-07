El éxodo silencioso: por qué cada vez más estadounidenses buscan migrar

Entre 3 y 6 millones de estadounidenses buscarían dejar el país. Foto: Getty Images - Getty Images

En medio de la avalancha de videos que se encuentran en línea indicándoles a las personas por qué y cómo deberían migrar hacia Estados Unidos –a veces llenos de desinformación y que ponen en riesgo a migrantes en su camino hacia el norte–, resulta sorpresivo ver contenido con el foco opuesto: cuentas que les enseñan a los estadounidenses cómo migrar hacia el sur o hacia otros lugares del mundo.

Es el caso de “Escapte.the.usa”, un canal en TikTok dirigido a estadounidenses que buscan consejos prácticos para salir del país. Dirigido por Brett, un residente de San Diego, California, la cuenta muestra diferentes opciones de visado en otros países, así como el panorama de condiciones y restricciones, como “nómada digital”, en el exterior.

Con esto último debemos hacer una pausa oportuna antes de seguir. La proliferación de estadounidenses, así como de europeos, en otros países es una tendencia que va en alta y que ha generado problemas como la gentrificación en barrios tradicionales de algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica, como Bogotá, Ciudad de México y São Paulo, por mencionar algunas. Sin embargo, la crítica a este efecto derivado de la tendencia, y que ha sido claramente desatendido por autoridades locales, puede convivir mientras nos planteamos una pregunta: ¿por qué los estadounidenses quieren escapar del “primer mundo”?

“Creo que el sueño americano es abandonar Estados Unidos”, dice Kacie Rose Burns, otra creadora de contenido en TikTok en uno de sus videos más populares.

Burns y otras personalidades les muestran a sus seguidores las bondades de mudarse al extranjero, a veces presentándoles los choques culturales y la felicidad de descubrir nuevos cafés, como bien lo haría Emily de la serie “Emily en París”. De hecho, Fátima, otra creadora, tomó inspiración de la serie para hacer lo que hace en sus redes, según le contó a CNN. Sus videos tienen un toque de “escapismo”, como ella reconoce, en el que no se muestran las caras difíciles de la migración, a la vez que monetiza el contenido. Como ellas, hay estadounidenses que solo se mudan por obtener mejores condiciones de vida gracias a que su moneda tiene más peso en economías menos fuertes. Pero este no es el caso de Brett.

“Escapte.the.usa” nació como una urgencia ante el “aumento del fascismo en Estados Unidos”, luego del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. A diferencia de las creadoras de contenido mencionadas, el miedo al gobierno de Donald Trump es la principal razón para irse. Brett, quien viene de una familia judía, dice que “Hitler persiguió a quienes no eran iguales a los demás: personas con discapacidad, LGBTQ+ y, claramente, judíos”, y siente que Trump también está persiguiendo a las personas.

Con el regreso de Trump a la presidencia las intenciones de los estadounidenses de dejar el país se han multiplicado. El 21 % de los estadounidenses querían dejar Estados Unidos luego de noviembre de 2024, según Gallup. Eso es mucho más que el 10 % que deseaba hacerlo en 2011. Es decir, no solo hay una motivación de escapar dirigida por mejorar las condiciones de vida, sino también por “huir del autoritarismo”.

“Me siento insegura. No me siento cómoda siendo yo misma. El nivel de tolerancia en nuestra cultura actual es pésimo”, dijo Mari Cordes, una política de Vermont que renunció a su escaño en el Congreso estatal para mudarse a Canadá el pasado 4 de julio, agotada por el discurso de Trump.

Aunque la mayoría de los estadounidenses que dijeron que querían salir del país no lo han hecho, como resaltó la investigación de Amanda Klekowski von Koppenfels, especialista en migración de la Universidad de Kent, la realidad es que sí se está dando un movimiento importante. Quienes fueron encuestados por la experta, y respondieron que se mudarían si Trump ganaba el pasado noviembre, citaron varias para quedarse. Algunos se quedaban por conexiones familiares, otros porque no tenían los recursos para irse y otros porque ni dejarían que alguien los sacara de su hogar.

Jenny Aguayo-Frausto y Kevin Frausto, dos estadounidenses de ascendencia mexicana, le contaron a “The New York Times” que estaban haciendo papeles para sacar la nacionalidad mexicana, pues querían mudarse y obtener una “mejor calidad de vida”, debido a una “creciente desilusión con Estados Unidos” debido a su clima político, y que sentían que ya no podían mejorar más allí.

Buscar una doble nacionalidad es otra señal de que los estadounidenses también quieren migrar. Además del caso mexicano, el número de aplicaciones de estadounidenses para la ciudadanía británica registró un récord histórico en mayo de este año, tres meses luego de las elecciones.

“Quizá quienes ya estaban aquí pensaron: ‘Quiero la opción de la doble nacionalidad si no quiero regresar a Estados Unidos’”, afirmó Muhunthan Paramesvaran, abogado sénior de inmigración de Wilsons Solicitors en Londres, a “The New York Times”, citando que sus clientes también temían por el clima político de su país.

