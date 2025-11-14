El miedo de Pedrito: una violencia que se expande en América Latina y el Caribe

Cristina García, directora regional de Save The Children para Lationamérica y el Caribe Foto: Save The Children

“Cuando voy al río, voy a jugar, nadar y soñar (…) Cuando llegan los malos (grupos armados) se vuelve peligroso”: Pedrito*, 8 años, Nariño, Colombia.

América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo fuera de las zonas de conflicto armado. Las y los adolescentes tienen cinco veces más probabilidades de ser asesinados que en otras regiones y actualmente se enfrentan a una creciente expansión de la violencia armada y del crimen organizado, en donde se han diversificado las actividades ilícitas y se ha recurrido incluso a las redes sociales para reclutar niñas y niños.

Actualmente, 4,7 millones de niñas y niños en la región viven expuestos al miedo, la violencia, el desplazamiento forzado y la migración. Muchos de ellos se encuentran en la línea de fuego: obligados a participar en conflictos armados, son víctimas de violencia extrema e incluso asesinados.

De acuerdo con Insight Crime, el reclutamiento digital se ha convertido en una nueva forma de violencia contra la niñez. Falsas ofertas de trabajo, extorsiones y amenazas en línea son estrategias comunes utilizadas por grupos criminales. Los niños y las niñas son coaccionados para participar como sicarios, extorsionadores o distribuidores de droga, mientras que las niñas son forzadas con mayor frecuencia a la explotación sexual en línea, a través de aplicaciones de citas.

Alarma también, el aumento de ataques contra la educación: solo Colombia reportó, en promedio, un ataque a una escuela cada cuatro días.

Durante la reciente IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) se abordó la expansión del crimen organizado en la región. Los Estados reafirmaron el compromiso de una cooperación basada en valores compartidos como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el multilateralismo. No obstante, se perdió la oportunidad de abordar el impacto que estas problemáticas tiene sobre la niñez.

La Cumbre fue un espacio estratégico para que se fortalecieran alianzas y se enfrenten de manera conjunta los principales desafíos. Pese a esto, todavía urge incorporar en la agenda política un enfoque de protección a la infancia y de derechos humanos, que complemente, y no dependa exclusivamente de las estrategias de seguridad.

Asimismo, resulta fundamental desarrollar estrategias frente a las nuevas formas de violencia, especialmente la digital, que vulnera y criminaliza a niñas y niños.

Frente a esta realidad, Save the Children impulsa acciones concretas para prevenir las violencias y proteger a la niñez. La organización trabaja en comunidades rurales y urbanas para fortalecer los entornos protectores, prevenir el reclutamiento, acompañar a víctimas de violencia y promover el acceso a la educación segura.

Además, desarrolla programas que reducen la pobreza, brindando apoyo económico a familias vulnerables, mejorando su acceso a medios de vida y garantizando que los niños y las niñas no tengan que elegir entre estudiar o sobrevivir.

La inversión en la niñez es la estrategia más efectiva para prevenir la violencia y romper los ciclos de pobreza. Escuchar sus voces y proteger sus sueños debe ser un compromiso. Sin niñas y niños seguros, no hay futuro posible para la región.