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07 de julio de 2026 - 06:00 p. m.

La sentencia que hace justicia con una refugiada venezolana en Colombia

La Corte Constitucional resolvió un pleito judicial que involucró a una mujer trans, venezolana y quien terminó deportada aún alegando que su vida corría riesgo. El fallo es un precedente de justicia con enfoque de género, intersectorial y que también crea jurisprudencia para 500.000 venezolanos que aún permanece en Colombia sin regularización, derechos o mínimos básicos.

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Tomás Tarazona Ramírez

Tomás Tarazona Ramírez

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