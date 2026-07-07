La sentencia que hace justicia con una refugiada venezolana en Colombia

La Corte Constitucional resolvió un pleito judicial que involucró a una mujer trans, venezolana y quien terminó deportada aún alegando que su vida corría riesgo. El fallo es un precedente de justicia con enfoque de género, intersectorial y que también crea jurisprudencia para 500.000 venezolanos que aún permanece en Colombia sin regularización, derechos o mínimos básicos.