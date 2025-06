Migrantes venezolanos en Colombia representan el 4,7 % de la fuerza laboral

Plantón de venezolanos en Bogotá en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González y Maria Corina Machado Foto: El Espectador - José Vargas

Aunque muchos enfrentan precariedad, su participación en la economía colombiana es significativa. Así lo revela el más reciente boletín #DatosEnMovimiento, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU.

El informe, basado en la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2024 y en datos de Migración Colombia (corte marzo de 2025), presenta una radiografía detallada sobre la situación laboral de los más de 2,8 millones de personas migrantes venezolanas que actualmente residen en el país.

Según cálculos de la OIM, el 74 % de los migrantes venezolanos en edad de trabajar está activo en el mercado laboral, ya sea con un empleo o en búsqueda de uno.

De ese grupo, 1,1 millones tienen actualmente un empleo, lo que representa el 4,7 % del total de la fuerza laboral en Colombia.

Sin embargo, el panorama está marcado por la informalidad y la vulnerabilidad:

3 de cada 4 migrantes que trabajan lo hacen sin contrato ni protección laboral

2 de cada 5 viven en condiciones de pobreza monetaria, de acuerdo con los criterios del DANE

1 de cada 6 desarrolla su actividad laboral en condiciones inadecuadas, como en la calle, en kioscos o vehículos

En promedio, trabajan 47 horas por semana

A pesar de estas condiciones, la OIM destaca que los trabajadores migrantes aportan a la economía colombiana mediante el consumo y el pago de impuestos.

El estudio Impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia de 2024, realizado por la OIM, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y otras organizaciones, estima que una mayor formalización del empleo podría aumentar en un 52 % su contribución fiscal anual, pasando de USD 530 millones a USD 804 millones.

El boletín también destaca que la migración no ha saturado el mercado laboral. En Bogotá, por ejemplo, las empresas extranjeras han generado 188.000 empleos más de los que ocupan o requieren los migrantes venezolanos.

Es decir, la presencia migrante no ha desplazado a trabajadores locales, sino que ha coincidido con un crecimiento neto del empleo, según el estudio citado por la OIM y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

Oficios más comunes entre migrantes venezolanos en Colombia

Trabajadores de los servicios personales (peluquería, meseros, conductores, etc.) – 15,1 %

Vendedores – 13,5 %

Obreros y peones de la minería, construcción e industria manufacturera – 9,5 %

Personal doméstico y de aseo – 8,5 %

Ayudantes de preparación de alimentos – 5,7 %

Sus actividades económicas más frecuentes

Alojamiento y sector de alimentos – 20,3 %

Comercio y reparación de vehículos – 19,9 %

Industrias manufactureras – 12,6 %

Actividades artísticas, recreación – 12,6 %

Construcción – 9,5 %

