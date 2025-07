Prevenir en entornos digitales: una prioridad en la lucha contra la trata de personas

Fernando Medina Donoso, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia. Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cuál es el panorama de la trata de personas en Colombia, según los datos y reportes de la OIM?

En OIM, como parte de nuestros esfuerzos por salvar vidas y proteger a las personas migrantes, entre 2024 y 2025, identificamos y asistimos a 459 personas como parte de la Estrategia Nacional para Identificar y Asistir Víctimas. La explotación sexual fue la finalidad más reportada (77,5 %), seguida por trabajo forzado (12,3 %) y matrimonio servil (3,7 %).

Entre las personas asistidas, 196 fueron víctimas directas (quienes sufrieron directamente el delito) y 244 indirectas (familiares o cuidadores que resultaron afectadas emocional, social o económicamente por el daño causado a la víctima directa). El 58 % de las víctimas directas eran de nacionalidad colombiana y el 42 % eran extranjeras (principalmente, venezolanas y ecuatorianas).

¿En qué zonas del país se concentra más este delito? ¿Cuáles son las principales rutas de trata identificadas?

Las zonas con mayor incidencia del delito de trata de personas en Colombia coinciden con territorios de alta movilidad humana, por ejemplo, regiones fronterizas. Según los reportes del Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior, alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en relación con la trata de personas y nuestro monitoreo en terreno, los principales lugares de origen de las víctimas son Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Caldas. Desde OIM, en estos territorios trabajamos con la institucionalidad y los Comités de trata e impulsamos estrategias de prevención con comunidades de acogida. Las rutas involucran traslados desde zonas rurales o intermedias hacia capitales departamentales, aeropuertos y pasos fronterizos.

¿Qué perfiles de víctimas están siendo más comunes en Colombia? ¿Hay un aumento en casos de niñas, adolescentes o mujeres migrantes?

En Colombia, las víctimas de trata de personas incluyen mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas, así como personas migrantes, principalmente en condición irregular. Según el Centro Operativo Anti-Trata - COAT del Ministerio del Interior, el 83 % de las víctimas atendidas en 2024 fueron mujeres. La mayoría con la finalidad de explotación sexual. El 50 % de las víctimas menores de edad fueron captadas por medios digitales. Para avanzar en la prevención, desde OIM desarrollamos #ModoSeguro, una campaña sobre los riesgos en esos canales que ha llegado a más de 7.000 personas de comunidades escolares y 600 funcionarios en territorios como Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Urabá Antioqueño y Nariño.

En la Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA) 2025 del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), coliderada por OIM, identificamos que los migrantes que ingresan por pasos fronterizos no oficiales tienen un 50 % más de exposición a situaciones de trata de personas, y que la población migrante no-regularizada tiene el doble de exposición a situaciones de trata de personas que en la regularizada.

¿Cuáles son los factores estructurales en Colombia que facilitan la proliferación de redes de trata?

El conflicto armado, las economías ilícitas, la pobreza, el desempleo, la violencia basada en género y el desplazamiento forzado son algunos factores. La falta de oportunidades, especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes les convierte en blanco de engaños o coerción. Según el Grupo Interagencial de Coordinación Contra la Trata de Personas (ICAT por sus siglas en inglés), a nivel mundial, las redes de trata aprovechan contextos de conflicto, desastres, movimientos migratorios y emergencias humanitarias para operar, afectando desproporcionadamente a quienes se encuentran fuera de sistemas de protección, como muchos migrantes en tránsito o en condición no regularizada.

¿Cómo ha influido el flujo migratorio venezolano en la dinámica de la trata de personas en Colombia?

Como es un flujo masivo (de 2,8 millones de personas), hay mayor exposición. Al llegar sin documentación, redes de apoyo ni medios de vida, algunos migrantes son engañados con ofertas fraudulentas de trabajo o estudio. La condición irregular y el miedo a la deportación dificultan la denuncia y el acceso a servicios de protección. Desde OIM articulamos esfuerzos regionales, como la Plataforma R4V, dirigidos a fortalecer la prevención y ofrecer mecanismos de reporte confidenciales y asistencia humanitaria. En la Evaluación Conjunta de Necesidades 2025 —Joint Needs Assessment (JNA)— del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), coliderada por OIM, identificamos que alrededor del 30 % de la población migrante reporta haber estado expuesta a situaciones de riesgo de trata o tráfico de personas.

¿Qué papel juegan las fronteras como la del Norte de Santander, Arauca o La Guajira en estas redes criminales?

Las zonas fronterizas son zonas altamente sensibles a la trata de personas. Allí confluyen factores de riesgo de protección que crean condiciones para el reclutamiento forzado, la explotación sexual y el saqueo de documentos personales. Como parte de los esfuerzos para promover vías regulares de migración y proteger los migrantes, en OIM trabajamos junto al Estado para impulsar canales de reporte como LibertApp.

¿Qué métodos usan los tratantes para captar víctimas en Colombia? ¿Qué rol juegan las redes sociales y falsas ofertas laborales?

Los métodos de captación se basan en engaños y manipulaciones emocionales. Entre los más comunes están las falsas ofertas laborales y las promesas de estudios o viajes al exterior, dirigidos a quienes buscan mejorar sus condiciones de vida. Los canales digitales y las redes sociales son usadas para realizar captaciones masivas a través de perfiles falsos y utilizando mensajes personalizados. También se usa el grooming afectivo, especialmente con adolescentes, que busca generar relaciones virtuales y confianza a partir de las redes, los videojuegos o los chats, que terminan en control y coerción. La IA se usa para replicar ofertas en varios idiomas, ajustar mensajes y evitar la detección.

¿Se han identificado nuevas formas de trata de personas relacionadas con economías ilícitas, conflicto armado o explotación digital?

Las zonas de conflicto o de presencia de minería ilegal o cultivos ilícitos son sensibles a la trata de personas en sus variantes de explotación sexual y trabajo forzado; asimismo se relaciona con reclutamiento forzado. La convergencia de estos factores incrementa el riesgo y dificulta la detección temprana.

¿Qué grado de cooperación internacional hay para judicializar a las redes?

Colombia participa en mecanismos regionales e interagenciales como el Comité Andino de Autoridades contra la Trata de Personas y se articula con la Red de Fiscales contra la Trata. Esto facilita el intercambio de información y la acción conjunta internacional, sobre todo en casos relacionados con el flujo migratorio venezolano y las rutas hacia Centroamérica y Europa. Persisten brechas en la homologación de delitos, la protección de víctimas testigos y la articulación entre fiscalías. Es importante que la cooperación amplíe su enfoque con la judicialización de los responsables y la reparación integral a las víctimas de trata.

¿Qué mecanismos y rutas de atención tiene la OIM en Colombia para las personas sobrevivientes de trata?

Desde hace más de 25 años, la OIM apoya los esfuerzos del Estado colombiano y la sociedad civil para prevenir la trata de personas y asistir a las víctimas. Para ello contamos con una ruta integral para atender a sobrevivientes de trata que comienza con la identificación temprana y coordinación con el Centro Operativo Anti-Trata - COAT y los comités locales de lucha contra la trata. Las víctimas reciben asistencia inmediata: refugio, atención médica, asesoría jurídica y apoyo psicosocial. Igualmente, se acompaña la recuperación con formación laboral, redes de apoyo comunitarias y acceso a salud mental, promoviendo autonomía y resiliencia. Todo bajo un enfoque de derechos y dignidad humana.

¿Qué pasa con las víctimas extranjeras, en especial migrantes venezolanas, una vez identificadas? ¿Pueden acceder a regularización o protección internacional?

La situación migratoria no es una barrera para acceder a derechos ni a la justicia. Las víctimas de trata migrantes acceden a rutas de atención integral lideradas por la institucionalidad colombiana y apoyadas por OIM, que incluyen a asistencia inmediata en salud, alojamiento, apoyo psicosocial y asesoría jurídica. Además, reciben orientación sobre mecanismos de protección como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV).

