Retos que persisten para la niñez | Opinión

María Mercedes Liévano Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Diciembre es un mes en el que, queramos o no, miramos hacia atrás. Y al hacerlo desde el sector social, la pregunta es inevitable: ¿qué tanto logró avanzar Colombia en la protección de su niñez en medio de tanta turbulencia? Porque la verdad incómoda es que Colombia llegará a 2026 con una deuda que no admite más prórrogas.

El impacto de programas esenciales en los territorios más pobres, rurales y golpeados por el conflicto está bajo amenaza. ¿La razón? Una reducción global de la financiación de la cooperación internacional, en un país que se volvió dependiente de esta ayuda, que se junta con un financiamiento estatal insuficiente y tardío. Se estima que entre el 25% y el 45% de las intervenciones de protección infantil y educación en emergencias se han reducido o suspendido por estos recortes.

A esto se suma una tendencia interna que debemos revisar:

Inversión Insuficiente: Colombia destina apenas el 0.83% del PIB a la primera infancia, muy por debajo del 1.16 % recomendado por ONU, UNICEF y CEPAL.

Recortes Estratégicos: El Presupuesto General de la Nación para 2025 cayó con respecto a años anteriores, con reducciones críticas en sectores clave como prosperidad social, comprometiendo programas fundamentales de superación de la pobreza.

La niñez no es mañana, es la prioridad de hoy; son ciudadanos con derechos plenos aquí y ahora. Este desfinanciamiento ataca directamente la capacidad de respuesta del país justo cuando la niñez enfrenta una triple crisis: pobreza, conflicto y cambio climático. Uno de cada cinco menores de edad vive simultáneamente estos tres riesgos, duplicando la media global (1 de 11).

Los titulares que han conmocionado al país en 2025 han sido un eco constante de esta emergencia: casos de feminicidios de niñas que estrujan el alma, 53 víctimas diarias de violencia sexual y un aumento del 300 % en el reclutamiento forzado en cinco años. Grupos armados y crimen organizado ganan terreno, y la niñez se convirtió en su botín de guerra y explotación. No olvidemos los más de 46.000 niños y niñas afectados por la crisis en el Catatumbo, evocando los peores momentos del conflicto en la región hace décadas.

Cinco desafíos inaplazables para 2026

La protección de la niñez no puede convertirse en retórica. Se necesitan programas y financiación que trasciendan la fragmentación y la discontinuidad de proyectos exitosos.

Blindar la educación, reducir la deserción y asegurar escuelas seguras y conectadas. Proteger a la niñez frente a todas las violencias, especialmente el conflicto y la violencia sexual y de género, fortaleciendo el sistema de protección. Activar gobernanza intersectorial y trazadores presupuestales obligatorios que permitan hacer seguimiento real a la ejecución de recursos. Consolidar servicios de salud integral, con enfoque psicosocial y llegada efectiva a zonas rurales. Poner a la niñez en el centro del desarrollo territorial y climático.

Hacemos un llamado a donantes y autoridades: proteger y priorizar la inversión en niñez es urgente. Es necesario evitar recortes lineales, fortalecer el financiamiento flexible y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El país que queremos empieza con la niñez que protegemos. El 2026 será un año electoral crucial. La niñez no puede esperar más.