Siete consejos que debe tener en cuenta para evitar la trata de personas

Personas caminan por el puente Internacional Simón Bolívar. Foto: EFE - Mario Caicedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles se celebra el día mundial contra la trata de personas, un fenómeno al que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se ven expuestas más de 50 millones de personas en el mundo como parte de lo que denominan “escalvitud moderna”.

¿Qué es la trata de personas?

Según la OIM, “ocurre cuando una persona es captada, trasladada o retenida con fines de explotación, dentro o fuera de su país. Cualquier persona puede ser víctima, sin importar su edad, género, origen, nivel educativo o situación económica“.

¿Cómo prevenir la trata de personas?

Fernando Medina, jefe de Misión en Colombia de la OIM resalta que la trata puede presentarse en forma de una oferta demasiado atractiva, por lo que llama a desconfiar de este tipo de oportunidades.

En concreto, la organización lanzó en esta fecha siete consejos prácticos para tener en cuenta y evitar ser víctima de este fenómeno en Colombia:

1. Nunca entregue sus documentos o información personal a fuentes poco fiables. Conservar su pasaporte, cédula o identificación personal es clave. Quien controla sus documentos, puede controlar su libertad.

2. Desconfíe de ofertas que parezcan demasiado buenas. Si te prometen ingresos altos con poco esfuerzo, investiga. Muchas víctimas de trata de personas son captadas con falsas promesas laborales, de viajes o de estudio.

3. Cuidado con los préstamos sospechosos. No acepte dinero de desconocidos ni bajo condiciones poco claras. Una deuda puede convertirse en una forma de control o coerción.

4. Manténgase alerta ante entrevistas extrañas. Si le piden fotos con poca ropa o le citan en lugares inseguros, esto es una señal de peligro. Priorice siempre su seguridad.

5. Proteja a niñas, niños y adolescentes. Escúchelos, hábleles y esté atento a sus relaciones y a su actividad en las redes sociales. Mantenga una comunicación abierta. El 50 % de las víctimas menores de edad, fueron captadas por medios digitales como redes, videojuegos o chat.

6. Comparte con tu familia y amigos la información antes de aceptar un trabajo o una oportunidad de estudio. Informa a tu familia y amigos sobre el empleador o lugar de estudio, ubicación y contactos. Estar conectados puede marcar la diferencia.

7. Si ve algo extraño, actúe. No sea indiferente. Reporte cualquier señal de alerta. Su intervención puede salvar vidas. En Colombia, está disponible la línea 018000-522020 y la aplicación LibertApp.

*Con información de la OIM

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com