Los logros de la cooperación internacional en Colombia en un año desafiante 

El Planetario de Bogotá sirvió como una metáfora para celebrar las alianzas y trayectorias que hicieron posibles los avances de la cooperación internacional en 2025.

“Esta noche celebramos lo que nos une, lo que está cerca a nosotros: las trayectorias de cada uno de ustedes, las órbitas que han cruzado durante este año para que algo concreto, y diría milagroso, ocurriera en un territorio y en nuestras comunidades. Y yo me pregunto: ¿cuántas órbitas, cuántos latidos, cuántas manos se necesitan para que llegue a concretarse una alianza? ¿Cuánto valor adquiere un compromiso sostenido en un tiempo marcado por las tensiones políticas en este mundo?”, dijo Eleonora Betancur González, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), durante su discurso en el evento Alianzas con Resultados, realizado este 2 de diciembre en la capital del país.

Entidades gubernamentales, académicos, empresarios y representantes de comunidades de varias regiones del país se reunieron para escuchar los logros, pero también los retos, de la cooperación en un año especialmente convulso, marcado por recortes, conflictos y crisis diplomáticas. “El 2025 no ha sido un año fácil para el mundo ni tampoco para la cooperación. Son tiempos azarosos. Palestina, Haití, Sudán, Yemen, Siria, República Democrática del Congo y Ucrania palpitan heridos”, dijo Betancur.

Estos tiempos, que podrían llevar al repligue, demandan “valor y responsabilidad colectiva”, principios que —explicó la directora de la APC— han permitiido a la entidad avanzar más allá de sus objetivos. “Frente a la meta del plan de desarrollo nacional para movilizar este cuatrenio teníamos como meta COP 9,1 billones de cooperación para movilizar. Hemos logrado COP 14 billones, casi el doble”, señaló Betancur.

Durante la jornada se destacaron otros avances que siguen impactando los territorios del país. Más de 100.000 jóvenes alcanzados a través del modelo APC Colombia; 900 participantes de 30 departamentos a través del modelo de cooperación internacional Colombia enseña Colombia, y la financiación, a través de contrapartidas, de cinco iniciativas por más de COP 1.300 millones, con la participación de 2.900 socios en 29 departamentos.

Avances que también quedaron reflejados en las ocho categorías del premio Orquídea del Sol, que reconoció 41 iniciativas del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Se destacaron proyectos de alianzas ambientales, por la paz, productivas, locales, innovadoras, feministas, trascendentes y del año.

Los beneficios que deja la cooperación

Ivany Plaza, presidenta de la Federación de Acuicultores del Pacífico nariñense, se dedica a la cadena productiva del camarón, uno de los proyectos reconocidos en la categoría Alianzas Productivas.

Plaza, quien viajó desde Tumaco, resaltó los aportes concretos que ha dejado la cooperación en su trabajo. “A través del apoyo de la cooperación española y Red Adelco, hemos tenido resultados positivos. Una de las experiencias más importantes fue la donación de dos ultracongeladores, que serán fundamentales para la planta de proceso porque nos permitirán congelar el camarón seco y fortalecer toda la cadena productiva, desde el laboratorio hasta la transformación, la comercialización y las granjas”, contó a El Espectador.

En la misma categoría también fueron reconocidos el Gobierno de Canadá, Socodevi —una red cooperativa canadiense— y asociaciones productoras de Cesar, Meta, Magdalena y Putumayo por su trabajo en el programa Agroemprende Cacao.

Una de sus representantes fue Eurelis Soto, de la Cooperativa Agroindustrial Río Grande, en el Magdalena Medio, quien también participó en el Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional en Colombia (SNCIC), que también se realizó el 2 de diciembre y reúne 35 espacios de articulación: 24 territoriales, que cubren el 73 % del país, y 11 sectoriales en temas como paz, ambiente, desarrollo sostenible e igualdad.

Soto explicó a este diario que, gracias a Agroemprende Cacao y a su articulación con la APC Colombia, su comunidad recibió soluciones de agua como tanques Zamorano, sistemas de riego por goteo y paneles solares para mejorar el suministro hídrico en los cultivos, afectados por un verano especialmente severo.

Además de los beneficios materiales, Soto destacó los aprendizajes que dejó la implementación de estas tecnologías. “Al inicio, cuando les mencionamos tener estos sistemas de paneles solares para impulsar el sistema de riego, muchos como que decían: ‘No, ¿cómo va a ser que un panel solar va a ocasionar que el agua llegue y se riegue mejor el cultivo’. Entonces, para ellos fue un aprendizaje. Ya cuando en campo se dieron cuenta de que sí funcionaba, pues también querían”, aseguró.

“Colombia, un socio solidario que también coopera con el mundo”

Historias como las de Plaza y Soto muestran que la cooperación va mucho más allá de los recursos: es generación de capacidades, innovación compartida y alianzas que perduran en los territorios.

Según la directora de la APC, Colombia ha venido impulsando temas como cambio climático, desarrollo rural, salud, memoria, paz, igualdad de género, digitalización, deporte y construcción de paz. “Hemos pasado de ser un país que no solo recibe cooperación, sino que nos convertimos en un socio solidario que también coopera con el mundo”, añadió Betancur.

El evento se llevó a cabo justamente el día en el que se celebró el Giving Tuesday (“Un día para dar”). Se trata de un movimiento de filantropía al que, por primera vez, una entidad del Gobierno se sumó mediante la estrategia Generosidad Colombia.

En su intervención, la directora Betancur retomó la pregunta sobre qué tantas alianzas hacen posible transformar un territorio y resumió así el espíritu del encuentro: “La respuesta a cuántas órbitas se necesitan para que una alianza se concrete es que son muchas, pero a veces basta una que esté en el lugar exacto, en el momento justo. Eso es lo que celebramos esta noche”.