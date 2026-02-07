Misión Electoral de la Unión Europea inició observación en Colombia para elecciones de 2026

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegó más de 120 observadores en distintas regiones del país. Foto: Unión Europea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea comenzó oficialmente sus labores en Colombia de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, tras una reunión de coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se definieron canales de acceso a la información y acompañamiento técnico.

El organismo electoral informó que más de 120 observadores serán desplegados en distintas regiones del país para hacer seguimiento a todas las fases del proceso. La Registraduría señaló que brindará apoyo institucional, manteniendo la independencia de la misión internacional.

“Este encuentro refleja la total apertura de la Registraduría Nacional para que nuestros observadores estén presentes en cada una de las fases del proceso electoral”, afirmó José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión europea, al destacar la importancia de contar con flujo permanente de información para emitir evaluaciones técnicas sobre la organización de los comicios.

Durante la reunión se presentó el plan logístico para 2026, que prevé la instalación de 13.748 puestos de votación —13.494 en Colombia y 254 en el exterior— y esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad electoral.

También se discutieron estrategias sobre uso de tecnología, monitoreo de desinformación, protección del secreto del voto y realización de simulacros con participación de observadores.