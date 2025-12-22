Acción para la Esperanza: El sistema humanitario que apoya a Colombia en crisis

La organización atendió a más de 200.000 personas, una cifra que equivale a la población de municipios como Envigado o Barrancabermeja. Foto: Pastoral Social

En un país que enfrenta múltiples crisis, desde las emergencias por conflicto armado y desplazamiento, hasta la crisis climática y migratoria, la solidaridad organizada no es solo un acto de fraternidad, es una estrategia de soporte vital nacional. Este Adviento, la Pastoral Social Cáritas Colombiana, el organismo eclesial que hace la labor humanitaria y social de la Conferencia Episcopal de Colombia, adelanta su campaña anual bajo una premisa: la esperanza necesita el impulso y el motor financiero para llegar a lugares de difícil acceso, con un alto costo logístico. Sin financiación, la respuesta se retrasa, y con ella, está en riesgo la dignidad humana.

Con 69 años de presencia, Cáritas opera con un activo intangible: la confianza. Un análisis de las cifras de 2025, hablan de la dimensión de un trabajo que opera como un segundo sistema de gestión del riesgo y protección civil en las zonas donde el Estado tiene acceso limitado. La organización atendió a más de 200.000 personas, una cifra que equivale a la población de municipios como Envigado o Barrancabermeja. Este número; se traduce en 13.000 personas acogidas en albergues, 4.970 formadas en riesgo de minas antipersonales y 9.700 beneficiadas con programas de protección especializada.

Esta capacidad de respuesta se sostiene sobre una estructura única: la presencia permanente de la Iglesia Católica en los 1.123 municipios del país. Mientras otras instituciones se retiran o limitan su alcance en zonas de alta complejidad, la red eclesial con sus 76 jurisdicciones, parroquias y casas de misión pastoral, mantienen una capilaridad territorial que funciona como sistema humanitario. Esta infraestructura, consolidada durante 69 años de trabajo ininterrumpido de Cáritas Colombiana, permite lo que pocas organizaciones logran: estar antes, durante y después de la emergencia. No es una ONG; es un organismo eclesial representado en la parroquia que conoce los nombres, las historias y las vulnerabilidades de cada comunidad.

El mapa de intervención de Cáritas Colombiana es un reflejo del mapa del conflicto y la vulnerabilidad ambiental. En el Catatumbo, donde la combinación de grupos armados y geografía compleja crea un bloqueo humanitario, Cáritas, en alianza con ABACO y la ANDI, logró ser el primer organismo en acceder en medio de un desplazamiento masivo a principios de 2025, entregando 332.000 kilogramos de alimentos. Esta operación no fue una acción improvisada; fue logística basada en la experiencia, resultado de un Servicio Nacional de Emergencias creado en 1983 tras el terremoto de Popayán y que asumió uno de los más grandes desafíos en la tragedia de Armero.

Pero la labor va más allá de la respuesta inmediata. En paralelo a la entrega de kits de alimentos, higiene y noche a más de 11 mil personas en 24 emergencias, se ejecuta un modelo de recuperación temprana. El objetivo es que la comunidad no solo reciba la ayuda, sino que fortalezca sus capacidades para enfrentar la próxima crisis.

El Modelo: Solidaridad como inversión en capital social

En esa labor se identifican tres pilares que funcionan como un ecosistema de resiliencia:

Tierra y Territorio Inversión en Biodiversidad y Soberanía: en ese plan de recuperación de la biodiversidad de la Amazonía, firmaron pactos de conservación con 180 campesinos, reconvirtiendo 2.300 hectáreas en corredores ambientales y poniendo 22.000 hectáreas más en transición ganadera sostenible en Caquetá. No es solo ayudar al campesino; es financiar la restauración del país desde su base alimentaria, a través de 1.280 intercambios de saberes ancestrales.

Protección y Acompañamiento Inversión en Tejido Humano: Aquí, la labor social es psicología jurídica, y social. El acompañamiento psicosocial, la formación en liderazgo y medios de vida a 1.200 personas y la integración sociocultural de 6.180 migrantes y desplazados buscan reparar el daño invisible. Es la construcción de entornos protectores que mitigan el riesgo de reclutamiento forzado y tragedias humanitarias a causa de la migración y el conflicto.

Paz y Reconciliación inversión en el Futuro: Formó a 6.803 personas en 2025 en resolución de conflictos y gobernanza. Toma partido por el diálogo, invirtiendo en el capital humano que sostendrá una paz territorial, no solo firmada en papel.

El reto del 2026: Solidaridad para estar preparados

La campaña de adviento “Somos la fuerza solidaria que impulsa a Colombia” es, en el fondo, una solicitud de capital de trabajo para 2026. Los $790 millones ejecutados en emergencias en 2025 fueron la semilla. La cosecha del próximo año depende de lo recaudado ahora.

Estamos frente a un punto de no retorno frente al calentamiento global y los fondos para enfrentar las perdidas y daños causadas al medio ambiente, deben estar preparados para atender las emergencias que se van a presentar por las olas invernales y las sequias cada vez más fuertes.

El llamado final es a invertir en la infraestructura humanitaria del país. los pronósticos climáticos y de seguridad son complejos. La pregunta es si la sociedad colombiana, en su conjunto, está dispuesta a financiar colectivamente su propia red de seguridad y de prevención.

La caridad, cuando es estratégica. Se convierte en la primera atención de un país que siempre piensa en proteger la dignidad humana.

Si quiere sumarse a la campaña dona en: www.caritascolombiana.org

