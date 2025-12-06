Así es la herramienta de la Registraduría para que colombianos en el exterior cambien su puesto de votación

Registraduría lanzó herramienta virtual con la que colombianos en el exterior podrán cambiar su puesto de votación. Foto: Registraduría

La Registraduría Nacional lanzó una novedosa herramienta virtual para promover el derecho al voto de los colombianos por todo el mundo. Sin necesidad de ir a un consulado, los connacionales que viven en el exterior van a poder inscribirse o cambiar su puesto de votación de cara a las elecciones de 2026. La herramienta es totalmente gratuita, segura y exclusiva para los colombianos fuera del país.

“Queremos que los colombianos que residen fuera del país, que se estima son unos 4,7 millones, cambien su puesto de votación de forma fácil, rápida y segura. De esta manera, contribuimos a aumentar los niveles de participación de los connacionales en el exterior en los procesos electorales colombianos, que históricamente es muy baja. Recordemos que las votaciones en el exterior inician el lunes previo a las elecciones y la invitación es a que ejerzan su derecho al voto con anticipación”, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, durante la presentación de la herramienta.

Según cifras de la Organización Internacional de Migraciones escasamente solo votan 300 mil colombianos en las elecciones de presidencia y el rango es menor para las elecciones de Congreso. “Esta herramienta es virtual que a través de biometría facial va a permitir que esas personas desde sus equipos móviles o desde sus computadores puedan inscribirse para votar en las elecciones. Es una herramienta con garantías de ciberseguridad y se verifica la identidad de las personas a través del rostro”, explicó el registrador Penagos.

¿Cómo funciona la herramienta? Estos son los pasos:

A partir del 5 de diciembre y hasta el 31 de marzo de 2026, los colombianos residentes en el exterior podrán ingresar a https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ o a la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co, donde deberán escanear el código QR ‘Inscripción en el exterior’ que aparece en el home. Este los dirigirá a la plataforma en la cual podrán actualizar su puesto de votación.

Antes de conocer los pasos para inscribirse o cambiar su puesto de votación, es importante conocer los cronogramas. Los colombianos que se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 van a poder votar en las elecciones de Congreso y presidente, pero los que se inscriban después de esa fecha, solo podrán votar en elecciones presidenciales.

Asimismo, el registrador Penagos fue enfático en las medidas de seguridad que deben tener en cuenta las personas al momento de acceder a la herramienta. “La inscripción solo se lleva a cabo desde la página oficial de la Registraduría Nacional. No podemos permitir que hayan suplantaciones o falsas identidades. Todas las personas tendrán que registrarse a través de biometría facial para garantizar que corresponde a la Cédula de Ciudadanía”, dijo.

Agregó que en Colombia la herramienta no está disponible para evitar prácticas ilegales como el conocido trasteo de votos o trashumancia electoral. “La herramienta bloquea cualquier intento de inscripción desde cualquier equipo dentro del territorio nacional, eso garantiza que solo pueden inscribirse en el exterior. Es una herramienta amigable y en 8 minutos se logra el proceso de inscripción”.

Para acceder al servicio solo tendrá que seguir tres pasos:

1. Para iniciar el trámite en la plataforma, el ciudadano deberá ingresar su número de cédula de ciudadanía, enseguida los datos de residencia (país, ciudad y dirección), seleccionar el puesto de votación y diligenciar los datos de contacto (correo, teléfono fijo y móvil) y los datos personales (nivel educativo, discapacidad, etnia).

2. Para continuar con el trámite de inscripción, el ciudadano deberá efectuar la autenticación biométrica facial desde su celular, que realiza liveness detection o ejecución de la prueba de vida de quien está haciendo el proceso. Esta información viaja de forma cifrada a la Registraduría Nacional y se realiza el cruce contra las más de 60 millones de fotos que reposan en las bases de datos de la entidad, garantizando la validación de la plena identidad y la seguridad del trámite.

3. Por último, el ciudadano recibirá un correo electrónico con el resultado del trámite de inscripción. En caso de que el mismo no sea exitoso, deberá acudir al consulado de Colombia más cercano para realizar el trámite, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital (en su versión física o en el dispositivo móvil) o el pasaporte colombiano vigente.