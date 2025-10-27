BiciRegión: programa RAP-E que conecta territorios y pedalea al turismo sostenible

Recorrer la Región Central en bicicleta es descubrir sus paisajes, su gente y su diversidad cultural. Foto: RAPE

El turismo en la Región Central marcha sobre ruedas. A través de una red de 11 bicirrutas, diseñadas bajo estándares internacionales, la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) conecta a Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, consolidando a estos territorios como un destino preferido para los amantes del ciclismo, la naturaleza y la cultura.

Este sistema, que suma 827 kilómetros, brinda experiencias únicas a los bicituristas. A lo largo del camino, los visitantes pueden disfrutar de platos típicos, paisajes deslumbrantes y expresiones culturales propias de municipios cargados de historia y riqueza patrimonial. Pero no solo ganan los ciclistas. También se benefician comerciantes, artesanos y empresarios locales, quienes ven incrementadas sus ventas gracias al flujo de visitantes que dinamizan la economía regional.

“En la RAP-E le apostamos a explorar el corazón de Colombia a través del turismo sostenible y de aventura, en un viaje sobre dos ruedas por coloridos senderos, montañas y ecosistemas estratégicos llenos de magia y biodiversidad”, afirma Fernando Tovar, gerente (e) de la RAP-E.

En noviembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió a la entidad el registro de la marca BiciRegión, turismo en dos ruedas, fortaleciendo así la identidad del programa. Para Tovar, el turismo en bicicleta también transforma el vínculo entre territorio y comunidad. Además de promover un estilo de vida saludable, fomenta el cuidado del medioambiente, el arraigo y el sentido de pertenencia con el entorno.

Rutas para pedalear por el corazón de Colombia

En esta travesía por los caminos serpenteantes y encantadores de la Región Central, los bicituristas podrán disfrutar distintas experiencias. Las bicirrutas del programa se clasifican según sus niveles de dificultad en fácil, intermedio y difícil. La bicirruta del Colibrí es la única catalogada como fácil. Se trata de un recorrido sabanero que parte de La Calera y termina en Suesca, luego de 60 kilómetros.

Las intermedias son: Biometrópolis (31 km), que conecta Bogotá con La Calera pasando por Choachí; Güecha (48 km), un homenaje a los fieros guerreros Muiscas, entre Chocontá y Cucunubá; Caminos de Arcilla (63 km) desde Gachantivá hasta Ráquira, rinde tributo al arte boyacense; y Sendas de Agua - Torrentes de Paz (70 km), que exalta la biodiversidad del Meta y la reconciliación con la naturaleza, inicia en Mesetas, pasa por Lejanías y El Castillo y culmina en el río Ariari.

Los ciclistas más intrépidos cuentan con cinco travesías catalogadas como difíciles para relucir sus grandes dotes. La Zaquenzipa (52,7 km) parte en Cucunubá y culmina en Ráquira; La Templanza (56 km) comienza en el municipio de Murillo y concluye en Santa Isabel, en un recorrido enmarcado entre páramos, ríos y nevados; Cañón del Combeima (28 km) arranca en la Plaza de Bolívar de Ibagué y termina en el sitio El Silencio, en la base del Nevado del Tolima.

En este grupo se ubican, además, la ruta La Libertad (64 km), que recorre las tierras donde valientes lanceros, liderados por los próceres de la Patria, lograron la gesta libertadora. Inicia en Duitama y finaliza en Tota; y Ecorregión La Tatacoa (56 km), que empieza en Villavieja (Huila) y termina en Alpujarra (Tolima). Esta aventura en ‘bici’ ofrece imponentes atractivos turísticos como el Desierto de La Tatacoa, el Observatorio Astronómico, el Sendero Cusco, el río Cabrera y el Cruce Las Delicias.

BiciBogotá, único recorrido perimetral en Latinoamérica

Pero sin duda, la bandera la porta el ‘Circuito BiciBogotá Región’, ya que se trata del primer concepto de un recorrido perimetral alrededor de una ciudad capital en Latinoamérica. “Esta es una ruta de 300 km, con más de 42 atractivos turísticos, espacios urbanos, vistas panorámicas de paisajes, ríos, cascadas, gastronomía, cultura y, en general, lugares con mucho encanto”, destacó Tovar.

Este circuito aprovecha la infraestructura vial y el potencial geográfico de la región, en lo que concierne a experiencias turísticas en torno a la bicicleta de montaña. Adicionalmente, permite la especialización inteligente de servicios centrados en el biciturismo.

Los territorios involucrados son dos localidades de Bogotá (Ciudad Bolívar y Usme) y 15 municipios de Cundinamarca: Bojacá, Chipaque, Choachí, Guasca, Guatavita, Gachancipá, La Calera, Madrid, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaque y Zipaquirá. El circuito cuenta con ocho segmentos de ruta diferentes que conectan estos territorios.

La próxima meta: la Ruta Trasandina

La RAP-E ahora se prepara para su próximo gran proyecto: la Ruta Trasandina, que busca integrar 1.618 kilómetros de recorridos ciclísticos existentes en sus seis departamentos asociados. La iniciativa se desarrollará en tres fases.

“Será una red regional de caminos turísticos en bicicleta que unirá todas las iniciativas locales en grandes rutas, desde la Laguna de Tota, en Boyacá, hasta el parque ecológico de San Agustín, en el Huila”, explica el gerente (e) de la RAP-E.

Con esta apuesta, BiciRegión se posiciona como un programa modelo a nivel nacional, en el que el desarrollo territorial se impulsa a través del turismo responsable.

Para conocer más detalles sobre cada ruta y planear una aventura sobre dos ruedas, visite: https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/

