Crisis humanitarias y niñez: una charla urgente para proteger a las próximas generaciones

Una niña descansa junto a su familia en un recorrido de migrantes en Sapzurro (Colombia). Suben a las lanchas en grupos de doce, cargando niños en brazos y bolsas negras con sus pertenencias, en un rincón del Caribe colombiano, entre la selva y un mar turquesa de postal, que marca una de las puertas de entrada a Sudamérica, la tierra que abandonaron y a la que ahora se ven forzados a regresar. Foto: EFE - Juan Diego López

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Una emergencia puede durar un par de segundos o días, pero tiene repercusiones para toda la vida de los niños que la sufren. Ese será uno de los temas principales que se tratarán el próximo 19 de agosto en el evento “La niñez en el centro de la acción humanitaria”.

El evento, organizado por El Espectador y la ONG Aldeas Infantiles, tendrá expertos de alto nivel que debatirán cómo lograr que la respuesta estatal y de organizaciones no gubernamentales contenga un enfoque de derechos que mitigue las vulneraciones que viven los niños en diferentes coyunturas, como guerras, reclutamiento, migraciones forzadas o, como se vio en días pasados, desastres naturales que afectan sus derechos.

Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, asegura que el debate llega en un momento clave para Colombia, pues el país presenta diferentes cifras que hacen un llamado de urgencia para responder a los niños frente a las vulneraciones que viven. Por ejemplo, el país sigue atestiguando cómo menores en regiones impactadas por el conflicto viven el fenómeno del reclutamiento forzado.

Algunos otros, en diferentes latitudes del país, viven las consecuencias de otras crisis: como niños venezolanos que han huido de sus países y aterrizaron a Colombia sin conocer sobre derechos o cómo garantizarlos; o menores de edad afectados por inundaciones, incendios y terremotos que también deben ser protegidos.

“Una emergencia tiene efectos en la vida de los niños para siempre. Las consecuencias son nefastas para la niñez, y por eso es importante alentar esta conversación para garantizar respuestas y derechos a nuestros menores de edad”, recalca Reyes.

El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad Javeriana, sede Bogotá, a las 8:30 a.m.

En la agenda también están presentes otros perfiles que desde la acción humanitaria o la academia conocen sobre cómo salvaguardar derechos. Ese es el caso de algunos emisarios la Defensoría del Pueblo, quienes hablarán sobre cómo el Estado puede prevenir este tipo de agresiones antes de que sucedan antes de que ocurran a través del Sistema de Alertas Tempranas.

O también representantes de algunas de las oenegés más importantes en el cuidado de la infancia, como Unicef, World Vision o la misma Aldeas Infantiles, que ha desplegado un inmenso equipo de funcionarios para intentar que los niños, en lugar de terminar en orfanatos o instituciones, puedan ser acogidos por familias temporales.

Hoja de ruta

El evento también tendrá espacio para construir una hoja de ruta en la que queden establecidos los pasos necesarios para la atención humanitaria a los niños. Así, varias voces y perspectivas podrán reunirse en un solo documento que podría servir como política pública, pero también como panorama para que diferentes eslabones de poder prevengan la violación de derechos humanos de sus niños.

“La hoja de ruta permitirá la protección de la niñez en contextos de emergencia”, dice Aldeas Infantiles.

Si está interesado en asistir al evento, puede registrarse a través de este enlace y seguir la transmisión en vivo por todas las redes sociales de El Espectador y Región en Acción.