El Banco Agrario activa ayudas financieras para más de 23.000 clientes en Córdoba

El Banco Agrario busca inyectar liquidez y estabilidad financiera en Córdoba. Foto: Cortesía Banco Agrario

Durante los últimos meses el departamento de Córdoba, en la región Caribe colombiana, ha enfrentado una intensa ola invernal caracterizada por lluvias persistentes e inundaciones severas. Estos fenómenos climáticos han afectado gravemente la agricultura, la ganadería y las microempresas locales, generando pérdidas en cultivos, daños en infraestructuras productivas y limitando la movilidad y el comercio.

La situación ha creado una presión financiera significativa sobre los productores y pequeños empresarios, quienes ven comprometida su capacidad para cumplir con obligaciones crediticias en medio de la recuperación.

En respuesta a esta crisis, el Banco Agrario de Colombia ha implementado un paquete de ayudas denominado “Factor Externo”, dirigido a clientes afectados por la emergencia climática. La iniciativa busca reducir la carga económica temporal de los deudores mediante prórrogas de hasta 180 días en las cuotas de créditos con vencimientos entre junio y diciembre de 2026. Esta flexibilización permitirá a los productores y microempresarios focalizar recursos para reactivar sus operaciones sin preocupaciones inmediatas por el pago de deudas.

La medida ya se ha aplicado en el Valle del Cauca y se extenderá próximamente a regiones como Urabá, Bajo Cauca y Magdalena, también golpeadas por el invierno.

“Nuestra prioridad es estar al lado de los productores cuando más nos necesitan. Sabemos que la emergencia invernal en Córdoba y otros departamentos ha golpeado con fuerza el campo y la economía local, por eso hemos habilitado este alivio, ratificando que somos el aliado financiero de las regiones y que no dejaremos solos a los cordobeses ante esta difícil situación”, indicó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.

¿Cómo acceder al beneficio?

En oficinas: el cliente solo debe acercarse a cualquier oficina del Banco Agrario para validar con un asesor si es parte del grupo potencial. De ser así, solo deberá firmar un formato de solicitud.

Opciones de pago: la cuota prorrogada puede trasladarse al siguiente vencimiento, distribuirse en el saldo restante del crédito o moverse al final del plan de pagos.

Vía telefónica: los centros de gestión de cobranza están contactando directamente a los clientes de la zona. Si este manifiesta afectación, la solicitud puede ser tomada y aplicada mediante la grabación de la llamada, sin necesidad de desplazamientos.

Es necesario resaltar que para los clientes con moras superiores a 30 días o situaciones no cubiertas por esta medida, el banco ofrece alternativas como refinanciación o consolidación de deudas a través de su Portafolio Alternativo, previa evaluación individual. Cabe destacar que acceder al “Factor Externo” no afecta el historial crediticio de los beneficiarios.

De esta manera, el Banco Agrario busca inyectar liquidez y estabilidad financiera en Córdoba, contribuyendo a la recuperación económica y demostrando su adaptación a las necesidades generadas por eventos climáticos extremos.