El grupo de periodistas que ayudarán gratis a los afectados por el terremoto

La solidaridad se ha extendido en Colombia para recaudar dinero, ayuda humanitaria y, ahora, asesorías de cómo reconstruir el tejido empresarial. Foto: EFE - Mario Baos

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Un grupo de periodistas destinarán parte de sus labores de reportería a asesorar gratuitamente a quienes vieron que sus comercios quedaron reducidos a ruinas y escombros. Se trata de PR Unidos por Colombia: una iniciativa que ha reunido docenas de comunicadores a lo largo de todo el país y pretende aterrizar en las ciudades más afectadas para que estos, con sus conocimientos en opinión pública, redacción u otras habilidades comunicativas, los ayuden a reconstruir los emprendimientos afectados.

La iniciativa contempla que el terremoto, además de perjudicar la infraestructura y generar pérdidas humanas, también causará una inmensa secuela en la economía y los bolsillos de los hogares. Y es que los últimos reportes de daños contabilizan en poco más de 45.000 familias parcial o completamente afectadas. En las afectaciones hay desde familias que tuvieron que reasentarse debido a las fallas estructurales de los edificios, hasta emprendedores y comerciantes que quedaron privados de su única fuente de ingreso, también reducida a escombros y mampostería desperdigada en el suelo.

Para ponerle cifras al asunto: solo las valoraciones de daños ofrecidas por el presidente Abelardo De la Espriella estiman que si el país quisiera reconstruir cada una de las estructuras o inmuebles afectados, se necesitarían alrededor de COP 30 billones.

Unidos por Colombia pretende que la ayuda a los afectados se prolongue en el mediano y largo plazo.

Por supuesto, la atención principal se enfocó en ayudas humanitarias y los servicios médicos a quienes resultaron heridos por el sismo. Pero este grupo de periodistas intentará ofrecer ayudas que trasciendan el ámbito humanitario y se enfoquen en la reconstrucción del tejido empresarial y el sustento vital para las familias de ciudades como Quibdó, Pereira o Cali.

“Comunicar también es una forma de reconstruir Colombia. Significa recuperar empleos, volver a abrir las puertas de un negocio, reactivar ventas y permitir que cientos de familias puedan continuar adelante”, dice un comunicado de la iniciativa.

Vitrina solidaria

Los periodistas tendrán varias funciones en esta apuesta de solidaridad. La primera de ellas consiste en ofrecer conocimientos como la redacción, fotografía, marketing digital o la publicidad a pequeños empresarios que hoy solo tienen el anhelo de volver a que sus negocios sean productivos.

En este grupo de comunicadores hay una baraja muy amplia de personas que podrán asesorar a los comercios en maneras de cómo incursionar en el mercado digital o, para algunos que recién iniciaban su propósito de emprender, hacer un paso a paso para poder potenciar su negocio en redes sociales y canales digitales.

La otra tarea es un poco más ambiciosa. Se trata de visibilizar a todos esos pequeños comercios, negocios o historias de comerciantes que desean salir adelante tras el terremoto. Según informa Unidos por Colombia, los reporteros dialogarán con las personas, conocerán sus necesidades y contarán a miles, sino millones, de espectadores, qué se está haciendo superar esta tragedia natural.

“Los emprendimientos seleccionados recibirán este acompañamiento de manera completamente gratuita, de acuerdo con sus necesidades y con la capacidad disponible dentro de la red de voluntarios. La iniciativa tendrá además un banco de historias que permitirá organizar los casos, identificar oportunidades editoriales y conectar de manera más eficiente a periodistas, medios y creadores con emprendimientos que tengan historias relevantes para contar”, asegura la iniciativa.

Según informó Unidos por Colombia, los emprendedores pueden postularse a recibir las asesorías y acompañamiento de los comunicadores a través de este formulario y, luego de ser seleccionados, podrán ver cómo sus marcas reciben comentarios, aportes e ideas de líderes de opinión, creadores de contenido o reporteros que llevan años contando historias en el país.

Si desea conocer más sobre la iniciativa, puede hacer sus consultas a través del correo electrónico prunidosporcolombia@gmail.com.

“Cuando muchas voces deciden amplificar a quienes necesitan ser escuchados, la comunicación puede convertirse en una acción”, concluye Unidos por Colombia.