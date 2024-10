Nuevas ciudadanías y cultura ciudadana: la apuesta para sentir orgullo por Bogotá

El circuito de freestyle Verso Di-verso es una de las apuestas de transformación cultural y de eliminación del machismo y la discriminación, de la Secretaría de Cultura. Foto: Andrés Piscov

Lograr cambios culturales en una ciudad es una tarea de procesos, tropiezos y estrategias que, por lo general, tardan años. Las fórmulas mágicas, que buscan cambios comportamentales de la noche a la mañana en las personas, sin un componente de base, se esfuman con los cambios generacionales o de administración. El trabajo de generar una cultura ciudadana, que ausculte sus virtudes y sus extravíos, es la tuerca que suele quedar floja.

LEA: “Reverso, Bogotá”: cuando la ciudad se reescribe en verso y en poema

Con ese panorama, la apuesta para vigorizar el tejido de la cultura ciudadana en la capital busca construir un relato común, que reivindique el orgullo de vivir en Bogotá y que le permita a la ciudadanía desarrollar su competencia de expresarse libremente, a través del arte y la cultura, desde las diversidades que confluyen en la mixtura que hace a la ciudad una de las metrópolis más heterogéneas de la región.

Por eso, la política distrital de cultura ciudadana 2024-2027 busca exacerbar el sentido de pertenencia con la capital desde su columna vertebral: los barrios. Desde allí es donde se cuece la diversidad, que construye lo que puede entenderse como la bogotanidad, a través de estrategias que fomenten la convivencia, la salud mental y el respeto por todas las formas de vida, entre otros derroteros. La apuesta de la Secretaría de Cultura es atender las conversaciones actuales, así como los discursos de las nuevas generaciones, que aportan a la construcción de la sociedad.

Le puede interesar: Comparsas: el ADN de la pluralidad y la identidad de la cultura local en Bogotá

“Tenemos que hacer del ejercicio de la cultura ciudadana un lugar de conversación de hacia dónde queremos llevar el relato de futuro de nuestras ciudades”, dijo el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, el jueves en el foro ‘Bogotá: cultura ciudadana para recuperar la confianza y el bienestar’.

La confianza

¿Se siente confiada una mujer que camina sola por la calle? ¿Hay confianza con el otro en un vagón desocupado de Transmilenio? Por factores como la inseguridad y el machismo, entre otros, la respuesta que se espera es un no. Y esas circunstancias cotidianas son las que se busca cambiar.

Un ejemplo es el que viene desarrollando la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, con su estrategia “Medellín es como vos”, que reconoce los comportamientos que se deberían replicar y propone opciones más allá del castigo.

Más información: “Tenemos una apuesta visionaria, en donde la cultura ocupa un lugar significativo”

“La confianza es una variable que, aunque parezca general, está vinculada con casi todos los problemas de convivencia. Básicamente, sin ella, es más probable que las personas resuelvan problemas de manera violenta, no cumplan las normas y se eleve la probabilidad de tener líos con la diferencia”, explica Santiago Silva, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín.

Instrumento del cambio

“Hay violencias en las palabras y por eso es clave generar un espacio para cuestionar lo que significa reproducir expresiones racistas, machistas o discriminatorias. Por otro lado, es importante demostrar que el freestyle no siempre es competencia. Se puede llevar a un escenario de debate crítico, incluso político, para exponer las expresiones genuinas de lo jóvenes de la ciudad”, señala Sandinista, una joven freestyler bogotana, de 23 años, participante del circuito de freestyle Verso Di-verso, una de las apuestas de transformación cultural y de eliminación del machismo y la discriminación, de la Secretaría de Cultura.

“Verso-Di-verso es un circuito que nació de unir tres estrategias, para promover masculinidades corresponsables y no violentas: Somos, que lucha contra la discriminación; Escuela de Hombres, que fortalece los roles cuidadores, y la Línea Calma, que busca eliminar toda forma de violencia. Vimos que en el freestyle cientos de jóvenes tienen un proyecto de vida y en ese escenario de habilidades verbales y de conocimiento del territorio, hallamos otras formas de narrarnos”, contó Felipe Duarte, líder de la dirección de transformaciones culturales de la Secretaría de Cultura.

Con esa postura coincide Flama, freestyler bogotano que hace parte de los 128 MCs (cantantes de rap) elegidos en la convocatoria de la estrategia y que competirán en batallas clásicas, que respondan a estas temáticas. “Al final, que se apoye el arte y la cultura es lo que agradecen los jóvenes. Puede que sea el único espacio en donde podamos encontrarnos y construir un discurso y una identidad, en relación con lo que vivimos y, en este caso, de nuestro papel como hombres en una sociedad violenta y basada en ideas machistas”, señala.

Los freestyler seleccionados iniciaron un proceso de entrenamiento con organizaciones feminista, de género y masculinidades y referentes de la escena del freestyle, para desarrollar un espacio de diálogo y debate, sobre situaciones cotidianas, marcadas por ideas machistas, racistas o discriminatorias. “Acá, además de reflexionar las narrativas, puedan entrenar sus habilidades verbales. No buscamos direccionar un discurso, sino que cada quien tenga herramientas para argumentar lo que se quiere decir”, comenta Felipe Duarte.

Para Ángel MC, integrante del grupo de rap bogotano Todo Copas y referente de la escena del freestyle y del hip hop local, si bien las batallas de freestyle tienen un componente competitivo, es importante que se empiecen a pensar desde la argumentación y no desde la idea de “pasarle al otro por encima”.

“Que estos eventos se hagan con el dinero público es un mensaje importante. El ejercicio del freestyle ha sido cooptado por la empresa privada, que, si bien ayuda a que la escena llegue a nuevos públicos, al final son eventos privados. Acá tenemos un espacio gratuito, libre para quien quiera participar, que se incentiva económicamente, porque se entiende que hay gente que vive de esto. Yo prefiero ver mis impuestos en estos eventos que, además de generar cultura, reactivan espacios como la plaza de Rumichaca, en el barrio Egipto”, agrega Ángel MC.

Como se ve, estrategias como Verso Di-verso buscan aprovechar la mixtura de culturas que se encuentran en Bogotá para generar la construcción de nuevas identidades, particularidad que la ciudad puede potenciar a través del fomento de las formas de expresión artística y cultural, que se tejen en los espacios que históricamente han estado por fuera de la institucionalidad como las batallas de rimas.

Así pues, la diversidad cultural, étnica, racial y sexual, entre otras particularidades, son, en sí mismas, rasgos identitarios de Bogotá que inciden en la construcción de nuevas ciudadanías. Al final, la incidencia de las estrategias se resume en lo que cantó Viruz, en su batalla contra Karma: “Que todo el mundo me levante las palmas / Y con ellas, que me acompañen las almas / Hay un dicho que en las calles se declama / Más marica el que no ama/Es cierto / Real en las calles, en las universidades y conciertos / Hay que mantener los ojos abiertos / No importa tu sexualidad, importa tu conocimiento”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.