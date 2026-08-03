Así fue la Colombia son las regiones, la feria que visibilizó los 32 departamentos

Emprendedores de todas las latitudes del país se beneficiaron de comerciar sus productos y contar la historia y el tesón detrás de cada emprendimiento. Foto: Tomás Tarazona Ramírez

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Una nueva edición de ´Colombia son las regiones´ se vivió este fin de semana en el Parque de la 93, de Bogotá. Durante tres días, emisarios, artesanos y emprendedores de todas las latitudes del país asistieron a la capital para mostrar la diversidad cultural, gastronómica y biodiversa que tiene el país en un mismo espacio.

La jornada estuvo acompañada por la presencia de gobernadores, secretarios adscritos a diferentes gobernaciones e incluso pequeños empresarios que desde sus diferentes corregimientos o territorios le apuestan al desarrollo comunitario.

El evento fue organizado por la Federación Nacional de Departamentos, organización que le apostó este año a mostrar cómo Colombia está compuesta por diferentes piezas que son las regiones. Cada una de las gobernaciones, desde la de La Guajira hasta el gobierno departamental de Amazonas asistieron y le mostraron a miles de espectadores elementos característicos de la región.

Cesar, por mencionar un caso, contó con la presencia de indígenas arhuacos que dedican sus días a proteger la Sierra Nevada y el característico acordeón, instrumento fundamental del vallenato que se escucha a lo largo y ancho del departamento. Huila, por su parte, llevó productores de café y campesinos que han conseguido que el departamento se convierta en una verdadera potencia agrícola de Colombia y hoy esté liderando cifras de exportación agroindustrial.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación, asegura que se siente satisfacción de ver una afluencia masiva a un evento que muestra todas las riquezas de las distintas regiones del país.

“Ya superamos el aforo de años pasados. Es una respuesta positiva hacia los departamentos y que muestra que los capitalinos también tienen su corazón en las regiones”, dijo el director ejecutivo de la Federación, Didier Tavera, a los micrófonos de Caracol Radio.

Para Tavera, la feria superó el aforo de los 30.000 visitantes, superando ediciones realizadas en años anteriores y les ofrece visibilidad a docenas de comercios, emprendimientos y proyectos departamentales que hoy se adelantan en las diferentes regiones.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, comentó que la feria constituyó una oportunidad única para mostrar cómo el país, desde sus diferentes territorios, está alcanzando el progreso y el desarrollo para sus ciudadanos. Y es que el mandatario guajiro comentó, además de las diferentes iniciativas que se dan en el departamento wayuu, otras propuestas que buscan retomar para mejorar las condiciones de vida de todos los municipios y, por supuesto, de sus habitantes.

Una opinión similar tiene la gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuán, quien aprovechó el espacio para compartir que paralelamente a proyectos de vallenato y arraigo cultural del departamento, desde su despacho se adelantan obras que tienen que ver con el progreso en materia de educación, salud e infraestructura.

Progreso conjunto

Durante los tres días se presentaron artistas locales y departamentales que hicieron alusión a cómo la cultura es una forma de identidad en cada uno de los departamentos. Las arpas y los cantos llaneros llegaron como representación de los departamentos del llano, mientras que el bambuco o los bailes autóctonos de varias regiones también tuvieron cabida en la tarima.

Sin embargo, diferentes mandatarios mencionaron proyectos a mediano plazo que sin duda alguna fomentarán el beneficio comunitario para sus departamentos.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, recordó el plan de consolidar un tren de mediana velocidad que conecte Bogotá y Sogamoso y que “puede ser un polo de crecimiento para Colombia y la región”.

Por zonas amazónicas los proyectos también se hicieron escuchar. Secretarios y gobernadores de los departamentos de Putumayo, Vaupés, Guaviare y Guainía mencionaron que en planos existe la posibilidad de crear una región amazónica que aproveche la biodiversidad y la selva del Amazonas para consolidar proyectos de turismo que beneficien a los municipios.

En 2025, la feria contó con cientos de nuevas oportunidades de negocio para los territorios y una vitrina cultural que dejó ganancias millonarias que superaron los COP 1.000 millones.

Este año, aún con las cifras pendientes, se estima que el umbral de ganancias puede haberse superado y, aún más importante, haber mostrado cómo Colombia progresa de la mano de sus regiones.

Tavera lo resume en un éxito absoluto donde todos ganan, la Nación, las regiones y en especial, los colombianos: “Gobernar desde las regiones permitirá generar riqueza colectiva y empresarial para avanzar hacia una verdadera reactivación económica, con oportunidades que lleguen a todos los territorios (...) Colombia tiene una gran variedad de destinos que ofrecen un turismo experimental y que nos invitan a conocer, disfrutar y valorar la riqueza de cada región”.