Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Responsabilidad Social
Región en Acción

Un café con…

Sostenibilidad, la clave para el futuro de las empresas’: director de Colsubsidio

La entrega del reconocimiento Xposible 2025 fue la oportunidad para dialogar con Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio, sobre cómo este galardón busca tejer redes entre empresas que generen un impacto positivo en el país.

Redacción Región en Acción
14 de noviembre de 2025 - 08:54 p. m.
En la séptima versión de este reconocimiento, la caja de compensación resaltó la labor de 40 empresas en el país.
En la séptima versión de este reconocimiento, la caja de compensación resaltó la labor de 40 empresas en el país.
Foto: Felipealzate360
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio, tiene claro hacia dónde deben apuntar las empresas en este país: a marcar la diferencia a través de proyectos que generen impacto social, ambiental y económico en el país, basadas en pilares como la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo comunitario. Y es justo estas acciones las que la caja de compensación del país busca destacar con su galardón Xposible, que este año llegó a su séptima versión.

Video Thumbnail

La ceremonia se realizó este 13 de noviembre, en la que luego de evaluar 518 proyectos de todos los rincones del país, 40 de ellos fueron exaltados frente a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes del empresariado, por ofrecer soluciones innovadoras enfocadas en la disminución de la desigualdad social, la mitigación del cambio climático y en frenar la pérdida de biodiversidad.

En diálogo con este diario Arango Vélez señaló que el verdadero progreso se mide por el impacto que generan las empresas en las personas y en el entorno. “Cada proyecto demuestra que la sostenibilidad, cuando se gestiona con metas y evidencia, transforma a las empresas, a las personas y al país”.

Agregó que Xposible no solo reconoce esfuerzos, sino que busca tejer redes entre organizaciones dispuestas a cambiar el chip y reafirmar la principal filosofía de esta comunidad: tener la certeza de que hacer negocios haciendo las cosas bien, en Colombia, sí es posible.

Colsubsidio, con más de seis décadas de trayectoria, casi tres millones de afiliados y beneficiarios, así como presencia en 16 departamentos de Colombia, se consolida como la organización social líder en Colombia, comprometida con el cierre de brechas, el desarrollo empresarial, la protección del ambiente y la innovación.

Estos fueron los 40 proyectos destacados:

  1. AsocolfloresUso eficiente de agua del sector floricultor colombiano y su impacto en la conservación de la biodiversidad: Conserva la biodiversidad y protege a la tingua moteada, ave amenazada por la pérdida de humedales.
  2. Corporación Industrial Minuto de DiosFormación para el trabajo en confección: Programa de formación en confección para mejorar la empleabilidad de poblaciones vulnerables.
  3. Fundación Secretos Para ContarTejiendo Comunidad – Promoción de lectura: Promueve el gusto por leer en familias rurales con talleres, libros y juegos.
  4. GotrendierTransformando el futuro de la moda con responsabilidad social y ambiental: Impulsa la moda sostenible mediante economía circular.
  5. Grupo BolívarNos Cuidamos: Bienestar emocional y salud mental: Ecosistema de bienestar emocional y salud mental para trabajadores y sus familias.
  6. Italcol S.A.Modelo Integral de Bienestar: Diagnostica condiciones de vida de los colaboradores y mejora su bienestar.
  7. RacaféCrecer: Herramienta para generar cambios en los sistemas productivos de proveedores de café.
  8. Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)Programa nacional de Inmersiones Sociales “Con los Pies en la Tierra”: Impulsa la transformación sostenible de territorios colombianos.
  9. PostobónContribución a la seguridad hídrica del río Palo (Cauca): Asegura la seguridad hídrica y promueve la restauración ecológica.
  10. Banco de BogotáTarjeta Débito Amazonia: Conecta a clientes con la restauración ambiental mediante siembra de árboles.
  11. BavariaMiPáramo: Conservación y restauración de bosques altoandinos y páramos.
  12. Smurfit Westrock Conservamos la Vida (Oso Andino): Protege al oso andino y promueve prácticas sostenibles.
  13. Centro para la Educación Ambiental BisvitaPrograma Basura Cero de San Francisco: Implementa recolección selectiva de residuos.
  14. Novo Nordisk ColombiaCiudades para una mejor salud: Construye entornos urbanos saludables.
  15. AlpinaDescarbonización Alpina: Gestión y reducción de la huella de carbono de la compañía.
  16. Botanic Health GardenBotanic Health Garden: Jardines temáticos especializados en plantas medicinales.
  17. Comité Departamental de Ganaderos del CaquetáAlianzas de valor compartido QCO2: Promueve prácticas ganaderas sostenibles.
  18. Elis ColombiaReúso/reciclaje de ropa al final de su vida útil y del retal de confección: Modelo de economía circular centrado en el reciclaje textil.
  19. Fundación AlpinaConucos Sostenibles. Cultivando un futuro resiliente: Mejora condiciones de vida de familias indígenas.
  20. Fundación CardioinfantilPedagogía Hospitalaria: Apoya aprendizaje y desarrollo de niños y jóvenes en tratamiento médico.
  21. Grupo VantiMovilidad Sostenible y Segura: Analiza factores culturales y comportamentales en la conducción.
  22. Itaú ColombiaPáramos para el Futuro: Conservación y restauración de páramos en Colombia.
  23. Colgas S.A. E.S.P.Potenciar el Espíritu Emprendedor: Financia y capacita a emprendedores.
  24. DaviviendaPyme Mujer Davivienda: Promueve inclusión financiera de mujeres líderes de pymes.
  25. DislicoresUn Arrecife de Vida: Recolecta y transforma botellas de vidrio para la siembra de corales.
  26. Fundación CorficolombianaDestinos Sostenibles: San Luis de Palenque: Fortalece el turismo comunitario.
  27. Ingenio Providencia S.A.Colegio Providencia: Educación gratuita y de calidad con énfasis en inglés y programación.
  28. KonectaEl talento no tiene etiquetas, solo oportunidades: Modelo de inclusión y diversidad.
  29. Organización La Esperanza S.A.Árbol de la Esperanza: Conservación y acciones contra el cambio climático.
  30. Puerto de CartagenaEcoguardianes: Fomenta conciencia y cultura ambiental en niños y familias.
  31. Puerto de CartagenaEscuela Inteligente: Fortalece la calidad educativa y el desarrollo social.
  32. Fundación Global HumanitariaEducando para la Paz: Aprendamos Todos a Leer en Tumaco: Alfabetización inicial y refuerzo escolar.
  33. Fundación IguarayaHerencia Travel: Turismo comunitario regenerativo.
  34. Fundación Parque Jaime DuquePrograma Árboles para mi País: Restauración de ecosistemas y protección del recurso hídrico.
  35. Fundación Ambiental ECOS ColombiaFundación Ambiental ECO-S Colombia: Restauración ecológica y educación ambiental.
  36. Monet ColombiaYo Soy M – Inclusión financiera para todas: Acelera la inclusión financiera de mujeres.
  37. Palmar de OrienteConservación y recuperación de áreas naturales aledañas a los cultivos de palma de aceite: Programa integral de conservación y recuperación.
  38. Productos FamiliaZero landfill en lodos papeleros: Transformación sostenible y reducción de huella de carbono.
  39. SierraCol EnergyDescarbonización, eficiencia energética e innovación: Programa de descarbonización y eficiencia energética.
  40. TIGO ContigoConectados: Promueve el uso responsable y creativo de internet.

*Contenido desarrollado en alianza con Colsubsidio

Por Redacción Región en Acción

Temas recomendados:

Región en Acción

AbriertoEE

Colsubsidio

Personajes de Transforman

Luis Carlos Arango Vélez

Xposible

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.