Sostenibilidad, la clave para el futuro de las empresas’: director de Colsubsidio

En la séptima versión de este reconocimiento, la caja de compensación resaltó la labor de 40 empresas en el país. Foto: Felipealzate360

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio, tiene claro hacia dónde deben apuntar las empresas en este país: a marcar la diferencia a través de proyectos que generen impacto social, ambiental y económico en el país, basadas en pilares como la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo comunitario. Y es justo estas acciones las que la caja de compensación del país busca destacar con su galardón Xposible, que este año llegó a su séptima versión.

La ceremonia se realizó este 13 de noviembre, en la que luego de evaluar 518 proyectos de todos los rincones del país, 40 de ellos fueron exaltados frente a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes del empresariado, por ofrecer soluciones innovadoras enfocadas en la disminución de la desigualdad social, la mitigación del cambio climático y en frenar la pérdida de biodiversidad.

En diálogo con este diario Arango Vélez señaló que el verdadero progreso se mide por el impacto que generan las empresas en las personas y en el entorno. “Cada proyecto demuestra que la sostenibilidad, cuando se gestiona con metas y evidencia, transforma a las empresas, a las personas y al país”.

Agregó que Xposible no solo reconoce esfuerzos, sino que busca tejer redes entre organizaciones dispuestas a cambiar el chip y reafirmar la principal filosofía de esta comunidad: tener la certeza de que hacer negocios haciendo las cosas bien, en Colombia, sí es posible.

Colsubsidio, con más de seis décadas de trayectoria, casi tres millones de afiliados y beneficiarios, así como presencia en 16 departamentos de Colombia, se consolida como la organización social líder en Colombia, comprometida con el cierre de brechas, el desarrollo empresarial, la protección del ambiente y la innovación.

Estos fueron los 40 proyectos destacados:

Asocolflores — Uso eficiente de agua del sector floricultor colombiano y su impacto en la conservación de la biodiversidad: Conserva la biodiversidad y protege a la tingua moteada, ave amenazada por la pérdida de humedales. Corporación Industrial Minuto de Dios — Formación para el trabajo en confección: Programa de formación en confección para mejorar la empleabilidad de poblaciones vulnerables. Fundación Secretos Para Contar — Tejiendo Comunidad – Promoción de lectura: Promueve el gusto por leer en familias rurales con talleres, libros y juegos. Gotrendier — Transformando el futuro de la moda con responsabilidad social y ambiental: Impulsa la moda sostenible mediante economía circular. Grupo Bolívar — Nos Cuidamos: Bienestar emocional y salud mental: Ecosistema de bienestar emocional y salud mental para trabajadores y sus familias. Italcol S.A. — Modelo Integral de Bienestar: Diagnostica condiciones de vida de los colaboradores y mejora su bienestar. Racafé — Crecer: Herramienta para generar cambios en los sistemas productivos de proveedores de café. Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) — Programa nacional de Inmersiones Sociales “Con los Pies en la Tierra”: Impulsa la transformación sostenible de territorios colombianos. Postobón — Contribución a la seguridad hídrica del río Palo (Cauca): Asegura la seguridad hídrica y promueve la restauración ecológica. Banco de Bogotá — Tarjeta Débito Amazonia: Conecta a clientes con la restauración ambiental mediante siembra de árboles. Bavaria — MiPáramo: Conservación y restauración de bosques altoandinos y páramos. Smurfit Westrock — Conservamos la Vida (Oso Andino): Protege al oso andino y promueve prácticas sostenibles. Centro para la Educación Ambiental Bisvita — Programa Basura Cero de San Francisco: Implementa recolección selectiva de residuos. Novo Nordisk Colombia — Ciudades para una mejor salud: Construye entornos urbanos saludables. Alpina — Descarbonización Alpina: Gestión y reducción de la huella de carbono de la compañía. Botanic Health Garden — Botanic Health Garden: Jardines temáticos especializados en plantas medicinales. Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá — Alianzas de valor compartido QCO2: Promueve prácticas ganaderas sostenibles. Elis Colombia — Reúso/reciclaje de ropa al final de su vida útil y del retal de confección: Modelo de economía circular centrado en el reciclaje textil. Fundación Alpina — Conucos Sostenibles. Cultivando un futuro resiliente: Mejora condiciones de vida de familias indígenas. Fundación Cardioinfantil — Pedagogía Hospitalaria: Apoya aprendizaje y desarrollo de niños y jóvenes en tratamiento médico. Grupo Vanti — Movilidad Sostenible y Segura: Analiza factores culturales y comportamentales en la conducción. Itaú Colombia — Páramos para el Futuro: Conservación y restauración de páramos en Colombia. Colgas S.A. E.S.P. — Potenciar el Espíritu Emprendedor: Financia y capacita a emprendedores. Davivienda — Pyme Mujer Davivienda: Promueve inclusión financiera de mujeres líderes de pymes. Dislicores — Un Arrecife de Vida: Recolecta y transforma botellas de vidrio para la siembra de corales. Fundación Corficolombiana — Destinos Sostenibles: San Luis de Palenque: Fortalece el turismo comunitario. Ingenio Providencia S.A. — Colegio Providencia: Educación gratuita y de calidad con énfasis en inglés y programación. Konecta — El talento no tiene etiquetas, solo oportunidades: Modelo de inclusión y diversidad. Organización La Esperanza S.A. — Árbol de la Esperanza: Conservación y acciones contra el cambio climático. Puerto de Cartagena — Ecoguardianes: Fomenta conciencia y cultura ambiental en niños y familias. Puerto de Cartagena — Escuela Inteligente: Fortalece la calidad educativa y el desarrollo social. Fundación Global Humanitaria — Educando para la Paz: Aprendamos Todos a Leer en Tumaco: Alfabetización inicial y refuerzo escolar. Fundación Iguaraya — Herencia Travel: Turismo comunitario regenerativo. Fundación Parque Jaime Duque — Programa Árboles para mi País: Restauración de ecosistemas y protección del recurso hídrico. Fundación Ambiental ECOS Colombia — Fundación Ambiental ECO-S Colombia: Restauración ecológica y educación ambiental. Monet Colombia — Yo Soy M – Inclusión financiera para todas: Acelera la inclusión financiera de mujeres. Palmar de Oriente — Conservación y recuperación de áreas naturales aledañas a los cultivos de palma de aceite: Programa integral de conservación y recuperación. Productos Familia — Zero landfill en lodos papeleros: Transformación sostenible y reducción de huella de carbono. SierraCol Energy — Descarbonización, eficiencia energética e innovación: Programa de descarbonización y eficiencia energética. TIGO — ContigoConectados: Promueve el uso responsable y creativo de internet.

*Contenido desarrollado en alianza con Colsubsidio