Sostenibilidad, la clave para el futuro de las empresas’: director de Colsubsidio

Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio, tiene claro hacia dónde deben apuntar las empresas en este país: a marcar la diferencia a través de proyectos que generen impacto social, ambiental y económico en el país, basadas en pilares como la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo comunitario. Y es justo estas acciones las que la caja de compensación del país busca destacar con su galardón Xposible, que este año llegó a su séptima versión.
La ceremonia se realizó este 13 de noviembre, en la que luego de evaluar 518 proyectos de todos los rincones del país, 40 de ellos fueron exaltados frente a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes del empresariado, por ofrecer soluciones innovadoras enfocadas en la disminución de la desigualdad social, la mitigación del cambio climático y en frenar la pérdida de biodiversidad.
En diálogo con este diario Arango Vélez señaló que el verdadero progreso se mide por el impacto que generan las empresas en las personas y en el entorno. “Cada proyecto demuestra que la sostenibilidad, cuando se gestiona con metas y evidencia, transforma a las empresas, a las personas y al país”.
Agregó que Xposible no solo reconoce esfuerzos, sino que busca tejer redes entre organizaciones dispuestas a cambiar el chip y reafirmar la principal filosofía de esta comunidad: tener la certeza de que hacer negocios haciendo las cosas bien, en Colombia, sí es posible.
Colsubsidio, con más de seis décadas de trayectoria, casi tres millones de afiliados y beneficiarios, así como presencia en 16 departamentos de Colombia, se consolida como la organización social líder en Colombia, comprometida con el cierre de brechas, el desarrollo empresarial, la protección del ambiente y la innovación.
Estos fueron los 40 proyectos destacados:
- Asocolflores — Uso eficiente de agua del sector floricultor colombiano y su impacto en la conservación de la biodiversidad: Conserva la biodiversidad y protege a la tingua moteada, ave amenazada por la pérdida de humedales.
- Corporación Industrial Minuto de Dios — Formación para el trabajo en confección: Programa de formación en confección para mejorar la empleabilidad de poblaciones vulnerables.
- Fundación Secretos Para Contar — Tejiendo Comunidad – Promoción de lectura: Promueve el gusto por leer en familias rurales con talleres, libros y juegos.
- Gotrendier — Transformando el futuro de la moda con responsabilidad social y ambiental: Impulsa la moda sostenible mediante economía circular.
- Grupo Bolívar — Nos Cuidamos: Bienestar emocional y salud mental: Ecosistema de bienestar emocional y salud mental para trabajadores y sus familias.
- Italcol S.A. — Modelo Integral de Bienestar: Diagnostica condiciones de vida de los colaboradores y mejora su bienestar.
- Racafé — Crecer: Herramienta para generar cambios en los sistemas productivos de proveedores de café.
- Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) — Programa nacional de Inmersiones Sociales “Con los Pies en la Tierra”: Impulsa la transformación sostenible de territorios colombianos.
- Postobón — Contribución a la seguridad hídrica del río Palo (Cauca): Asegura la seguridad hídrica y promueve la restauración ecológica.
- Banco de Bogotá — Tarjeta Débito Amazonia: Conecta a clientes con la restauración ambiental mediante siembra de árboles.
- Bavaria — MiPáramo: Conservación y restauración de bosques altoandinos y páramos.
- Smurfit Westrock — Conservamos la Vida (Oso Andino): Protege al oso andino y promueve prácticas sostenibles.
- Centro para la Educación Ambiental Bisvita — Programa Basura Cero de San Francisco: Implementa recolección selectiva de residuos.
- Novo Nordisk Colombia — Ciudades para una mejor salud: Construye entornos urbanos saludables.
- Alpina — Descarbonización Alpina: Gestión y reducción de la huella de carbono de la compañía.
- Botanic Health Garden — Botanic Health Garden: Jardines temáticos especializados en plantas medicinales.
- Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá — Alianzas de valor compartido QCO2: Promueve prácticas ganaderas sostenibles.
- Elis Colombia — Reúso/reciclaje de ropa al final de su vida útil y del retal de confección: Modelo de economía circular centrado en el reciclaje textil.
- Fundación Alpina — Conucos Sostenibles. Cultivando un futuro resiliente: Mejora condiciones de vida de familias indígenas.
- Fundación Cardioinfantil — Pedagogía Hospitalaria: Apoya aprendizaje y desarrollo de niños y jóvenes en tratamiento médico.
- Grupo Vanti — Movilidad Sostenible y Segura: Analiza factores culturales y comportamentales en la conducción.
- Itaú Colombia — Páramos para el Futuro: Conservación y restauración de páramos en Colombia.
- Colgas S.A. E.S.P. — Potenciar el Espíritu Emprendedor: Financia y capacita a emprendedores.
- Davivienda — Pyme Mujer Davivienda: Promueve inclusión financiera de mujeres líderes de pymes.
- Dislicores — Un Arrecife de Vida: Recolecta y transforma botellas de vidrio para la siembra de corales.
- Fundación Corficolombiana — Destinos Sostenibles: San Luis de Palenque: Fortalece el turismo comunitario.
- Ingenio Providencia S.A. — Colegio Providencia: Educación gratuita y de calidad con énfasis en inglés y programación.
- Konecta — El talento no tiene etiquetas, solo oportunidades: Modelo de inclusión y diversidad.
- Organización La Esperanza S.A. — Árbol de la Esperanza: Conservación y acciones contra el cambio climático.
- Puerto de Cartagena — Ecoguardianes: Fomenta conciencia y cultura ambiental en niños y familias.
- Puerto de Cartagena — Escuela Inteligente: Fortalece la calidad educativa y el desarrollo social.
- Fundación Global Humanitaria — Educando para la Paz: Aprendamos Todos a Leer en Tumaco: Alfabetización inicial y refuerzo escolar.
- Fundación Iguaraya — Herencia Travel: Turismo comunitario regenerativo.
- Fundación Parque Jaime Duque — Programa Árboles para mi País: Restauración de ecosistemas y protección del recurso hídrico.
- Fundación Ambiental ECOS Colombia — Fundación Ambiental ECO-S Colombia: Restauración ecológica y educación ambiental.
- Monet Colombia — Yo Soy M – Inclusión financiera para todas: Acelera la inclusión financiera de mujeres.
- Palmar de Oriente — Conservación y recuperación de áreas naturales aledañas a los cultivos de palma de aceite: Programa integral de conservación y recuperación.
- Productos Familia — Zero landfill en lodos papeleros: Transformación sostenible y reducción de huella de carbono.
- SierraCol Energy — Descarbonización, eficiencia energética e innovación: Programa de descarbonización y eficiencia energética.
- TIGO — ContigoConectados: Promueve el uso responsable y creativo de internet.
