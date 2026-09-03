Unión Europea ratifica su compromiso de apoyar un futuro digital en Colombia

El bloque europeo resaltó la generación de más de 120.000 empleos directos e indirectos asociados con el sector TIC en Colombia. Foto: MinTic

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El futuro digital de Colombia tendrá aliados europeos. Esta semana, la Unión Europea anunció que formará parte de los proyectos estratégicos en Colombia para implementar nuevas tecnologías y cerrar brechas con sus ciudadanos.

El anuncio fue pronunciado por Francoise Roudie, emisario del bloque europeo en Colombia y quien aseguró que la “alianza estratégica” entre los 27 países europeos y Colombia tendrá buenos resultados en un futuro no muy lejano. Su interlocución se dio en el marco de Andicom, una de las conferencias tecnológicas más importantes de Latinoamérica y que esta semana se ha desarrollado en Cartagena de Indias.

El espacio reúne a empresarios, cooperación internacional, emisarios de entidades políticas y emprendedores que ponen sobre la mesa la importancia de incorporar tecnología y cada vez más Inteligencia Artificial al servicio de las personas y sus necesidades.

“Es un honor poder llevar a Europa a Andicom 2026. Esta alianza (entre la UE y Colombia) refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una economía digital innovadora, segura y centrada en las personas”, destacó el diplomático europeo.

Lazos estrechos

Las intenciones de tener voz y voto en el futuro digital por parte de la Unión Europea tiene varios beneficios. La Unión Europea, por ejemplo, es el bloque continental que más ha invertido en la industria tecnológica de Colombia, representando casi una cuarta parte de los rubros totales que se inyectan a crear e implementar nuevos ecosistemas digitales.

Pero también tiene impacto en la vida de las personas. Los proyectos, que varían en forma, fondo y alcance, han generado poco más de 120.000 empleos directos e indirectos en el país y han dejado capacidades instaladas en ciudades principales y jurisdicciones rurales sobre cómo cerrar brechas de conectividad y manejo de tecnologías.

Un ejemplo de esas inversiones que impactan a la ciudadanía está en la vereda Camarón, una parcela ubicada en el municipio de Carmen de Bolívar en donde se adelanta un proyecto piloto que busca conectar con internet a 80 familias para que puedan incursionar en un ecosistema digital y mejorar sus proyectos de vida, emprendimientos y desarrollo comunitario.

Además de inversión económica, Europa promete más beneficios con Colombia en materia digital. Por ejemplo, el bloque europeo puede exportar conocimientos jurídicos al haber sido el primer bloque continental en diseñar un marco regulatorio que permita saber cómo, cuándo y en qué circunstancias deben implementarse las inteligencias artificiales y la protección de datos.

“Compartimos en Andicom una visión de digitalización responsable y centrada en las personas”, resalta la Unión Europea.

A largo plazo

Roudie aseguró que en los años venideros, la Unión Europea seguirá siendo una aliada estratégica para conectar Colombia y garantizar que en lugar de una limitación, la tecnología sea un impulso para alcanzar el desarrollo.

La conectividad, cabe recordar, impacta básicamente todos los aspectos de la vida. El DANE ha recabado información que muestra que cerca de siete de cada 10 colombianos tienen conectividad estable. Sin embargo, casi el 30 % de la población aún encuentran brechas para conectarse al mundo digital, lo que implica barreras en su acceso a la educación, espacios de ocio, formación académica o la posibilidad de abrir puertas de negocio que garanticen su autonomía financiera.

En el campo, las veredas y las parcelas dispersas, la situación ha mejorado, pero sigue con saldos rojos. Los reportes del DANE indican que solo el 56 % de las zonas campesinas de Colombia tienen conectividad.

“Colombia puede contar con Europa, con nuestra cooperación, con nuestras empresas, nuestra tecnología, nuestros estándares, nuestra experiencia, nuestro banco de desarrollo y nuestra voluntad, nuestra convicción profunda de que vamos a construir juntos una alianza para la transformación digital”, concluye Roudie.