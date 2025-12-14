Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Responsabilidad Social

Transformación digital contra la corrupción en la era de la IA | Columna de opinión

Cada año la corrupción debilita silenciosamente nuestras sociedades. Según organismos internacionales, este problema genera pérdidas superiores a USD 2,6 billones, equivalentes al 5 % del PIB mundial. Más allá de las cifras, la corrupción afecta las oportunidades de las personas y su vida diaria: limita derechos y dificulta el acceso a salud, educación y empleo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Amado Philip de Andrés
14 de diciembre de 2025 - 09:29 p. m.
Amado Philip de Andrés, representante regional UNODC para la región Andina y el Cono Sur.
Amado Philip de Andrés, representante regional UNODC para la región Andina y el Cono Sur.
Foto: Archivo particualr
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La corrupción no ocurre sola, sino que está íntimamente conectada con el crimen organizado y mercados ilegales diversos que se entrelazan y se adaptan a nuevas tecnologías para expandirse y ocultarse. La extorsión, los sobornos, el fraude, el tráfico de armas, la minería ilegal, el narcotráfico, entre otros, son facilitados por la corrupción. Romper ese vínculo es clave para fortalecer la justicia y garantizar un mejor uso de los recursos públicos.

Según la OCDE y la CAF, el 94 % de los países de la región tienen estrategias de gobierno digital y el 88 % cuentan con entidades especializadas. Sin embargo, solo la mitad dispone de recursos suficientes y pocos usan herramientas como inteligencia artificial (IA), identidad digital o ciberseguridad avanzada. Acelerar la digitalización es fundamental. No se trata solo de poner trámites en línea, sino de rediseñar la gestión pública para hacerla más transparente, abierta y verificable: países como Estonia demuestran que la transparencia digital reduce riesgos y genera grandes ahorros. Su sistema permite seguimiento en tiempo real de todas las fases contractuales y el 99 % de los trámites se realizan en línea, equivalente a hacer en un año lo que tomaría 844 años de trabajo.

Vínculos relacionados

Con tres frentes avanza  la estrategia anticorrupción del Gobierno 

La lección para los países de la región Andina y el cono sur es clara: digitalizar, pero sin olvidar que no se trata de convertir el papel, sino de generar datos de calidad con estándares de datos abiertos y trazabilidad.

Consolidar el uso adecuado de estas herramientas implica retos: cerrar brechas de conectividad y competencias digitales, garantizar marcos éticos y fortalecer la ciberseguridad. A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado cada 9 de diciembre por la ONU, con el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la invitación es clara: aprovechar la tecnología no solo para digitalizar el Estado, sino para enfrentar la corrupción en la era digital y hacer de la transparencia la regla, no la excepción.

* Representante regional UNODC para la región Andina y el Cono Sur.

Por Amado Philip de Andrés

Temas recomendados:

ONU

Anticorrupción

Inteligencia artificial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.