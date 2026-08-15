Anuncian ‘Coco 2′: revelan primeras imágenes e historia. ¿Cuándo se estrena?

Cada dos años los fanáticos del mundo de Disney, periodistas de todo el mundo, expertos en ficción y artistas relacionados con el emblemático mundo del entretenimiento creado por Walt Disney en 1923 se dan cita para vivir de primera mano y enterarse de las novedades del imperio de entretenimiento en cuanto a series, películas, juegos, parques de diversiones y cruceros.

Este fin de semana transcurre la cita que comenzó en Anaheim, la pequeña ciudad californiana donde toda la magia empezó pues allí se fundó el primer parque Disney, que sigue abierto y frecuentado por millones de visitantes.

Dentro de las primeras novedades que salieron a la luz está ‘Coco 2′, la película que continuará con el relato ambientado en el tradicional festejo de Día de Los Muertos, que se celebra en México a comienzos de noviembre.

¿De qué tratará ‘Coco 2′?

En la convención de entretenimiento el actor Benjamin Bratt, quien puso su voz al personaje Ernesto de la Cruz en Coco, fue el encargado de dar el primer anticipo de la cinta.

“Más mayor, en edad adolescente, pero aun sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda”, dijo Ben sobre Miguel el personaje principal de la cinta mientras exhibió las las primeras imágenes del joven, que luce en etapa juvenil.

Se confirmó además que el estreno de ‘Coco 2′ será en noviembre de 2029.

“No puedo esperar a volver a dar vida a este personaje... o a volver de entre los muertos”, agregó Bratt en la reunión de la convención ante un teatro lleno de público que aplaudió emocionado.

‘Coco 2’ continuará con el sueño de Miguel por llegar a ser músico profesional, pese a la oposicón de su familia.

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