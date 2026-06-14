Blu Radio lanzó ‘La Ola Blu’, iniciativa para que los hinchas participen en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ya en marcha y millones de aficionados siguiendo cada jornada del torneo, Blu Radio presentó ‘La Ola Blu’, una iniciativa que busca reunir videos de hinchas realizando una de las celebraciones más tradicionales de los estadios de fútbol.

La iniciativa propone que los usuarios registren videos en los que aparezcan realizando la tradicional “ola”, una de las expresiones más reconocibles de la cultura futbolera en los estadios. El material deberá ser cargado a través de una plataforma digital habilitada por la emisora, donde se recopilarán los aportes de los participantes.

¿Cómo funcionará la participación de los usuarios de ‘La Ola Blu’?

Los videos enviados por la audiencia serán integrados en una pieza audiovisual colectiva que será difundida en distintos canales del grupo mediático, incluyendo televisión, plataformas digitales y redes sociales. La propuesta se enmarca en la estrategia de contenidos multiplataforma que acompaña la cobertura del Mundial 2026.

Los interesados deberán ingresar al sitio web dispuesto para la iniciativa, donde encontrarán las instrucciones para grabar y subir sus videos. No se han establecido restricciones adicionales más allá del formato requerido, que consiste en recrear la conocida “ola” utilizada habitualmente por los aficionados en los estadios.

La convocatoria estará abierta durante el desarrollo del torneo, permitiendo la incorporación progresiva de nuevos contenidos. Con esto, la pieza final se irá construyendo de manera acumulativa a partir de los aportes de los usuarios, quienes formarán parte del resultado audiovisual.

“¡En esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es hora de levantar la ola más grande del país! Únase al lado divertido del Mundial, ingrese y participe”, expresó la emisora a través de una comunicación.

Cabe recordar que la programación y la cobertura del Mundial 2026 también estarán disponibles en las frecuencias de la emisora Blu Radio a nivel nacional y en sus plataformas digitales, así como en su página web, DITU, YouTube y redes sociales.

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