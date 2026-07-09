Carlos Manuel Vesga: así construyó el personaje que lo llevó a nominación a los Premios Emmy

El bogotano, recordado por trabajos actorales como José Osorio en “La Nocturna” y ‘Picasso en “El Bronx”, asumió un rol que implicó muchos desafíos, uno de ellos asociado a la ausencia de palabras. “Puedo decir que me dieron muy poca información, pero la que me dieron era más que suficiente. Primero lo que está escrito en el papel, que es realmente muy claro, y fue un reto nuevo para mí, muy particular. Uno, generalmente en la televisión colombiana se enfrenta a mucho diálogo, el silencio no está tan presente, y de pronto tener que abordar que el principio del personaje es prácticamente, no prácticamente, es literalmente sin decir absolutamente nada, y solo son acciones físicas, realmente era una cosa muy inesperada para mí”. El asumir a Manousos, un ser firme en sus convicciones lo llevó también a vivir no solo realidades actorales, sino también personales. “Fue nuevo hacerlo para televisión, fue un reto grande y fue absolutamente hermoso, creo que hubo algo de redescubrimiento de mí mismo como actor, en tener que empezar un personaje que no habla, que no dice nada y todo su comportamiento tiene que ser físico. Agradezco muchísimo haberlo podido desarrollar de esa manera porque es algo que no me había tocado”.

“Creo que hubo algo de redescubrimiento de mí mismo como actor, en tener que empezar un personaje que no habla, que no dice nada y todo su comportamiento tiene que ser físico”. Fotografía por: Cortesía Apple TV

La vivencia de un migrante

Pero Oviedo también lo condujo a asumir situaciones actuales, a echar mano de sentimientos que, sin palabras, lo llevaron a transmitir una fuerza que solo venía de gestos y acciones. “Para comenzar, el personaje es un migrante, que ha migrado de Colombia a Paraguay, con todo lo que eso implica”. Desde su origen, Carlos Manuel le entregó una historia a Oviedo, un antes que permite explicar su manera de asumir la vida y la responsabilidad de salvar a la humanidad. “Creo que eso informa muy bien por qué él toma la postura que toma frente a “los Otros”, por qué no está dispuesto a negociar absolutamente nada, por qué no está dispuesto a interactuar con esta gente, por qué no está dispuesto a recibirles ni comida, ni nada de lo que le puedan ofrecer. Pienso que es porque este hombre ya perdió su mundo una vez. Este hombre ya tuvo que cortar sus raíces, tuvo que abandonar Colombia. Pienso que la dinámica del migrante es una dinámica que inevitablemente tiene elementos de pérdida, de miedo, de incertidumbre, de trauma. Este hombre ya pasó por ahí”. Precisamente de esa génesis surge otra condición: la rebeldía que experimenta cuando siente que de nuevo le arrebatan lo que sentía suyo. “Él dice, ‘esta vez no, no voy a dejar que me lo hagan otra vez, ni por el carajo, no voy a dejar que pase’. Y es por eso que toma las decisiones que toma. Irónicamente, y es una hermosura de la escritura, eso lo lleva a ser migrante otra vez. Este hombre vuelve y migra, y se va buscando la esperanza, el lugar donde puede vivir, en fin, todo esto, y ve la luz al final del túnel en Carol.

Carol (Rhea Seehorn, la protagonista de la serie). Con el video que le manda le da una esperanza, y él se va para otro mundo y abandona el que ha construido en Paraguay una vez más, y migra. Es un personaje realmente muy conmovedor”.

Salvar al mundo

La práctica de palabras y expresiones en inglés se convierte en su impulso y en su oxígeno. “Se vuelve un poco un mantra para él”, dice Vesga recordando ‘las lecciones’ que se impone Manousos, “es como una letanía que repite y repite, pero para mí, aparte de eso, dice qué tan importante es la misión que él tiene. Él de verdad quiere asegurarse de que cuando llegue a donde Carol y por fin la vea, tiene que decir lo correcto, tiene que comunicar, porque esto es una cosa de vida o muerte, de salvar al mundo”. Asumiendo la postura de su personaje determina: “no puedo arriesgarme a que, por un error de comunicación, esta mujer no entienda que soy como ella y que juntos podemos salvar el mundo. Es súper conmovedor cómo este hombre se dedica a repetir la misma frase para poderle comunicar a la otra persona”.

Esa rutina en medio de su travesía mental y física tal vez lo mantiene dentro de los límites de la cordura. “Las circunstancias para uno enloquecerse las tiene todas, y sin duda, quedarse en su oficina encerrado, etc., probablemente este hombre se muere de inanición, pero además habría perdido la cordura, sin duda. Aparte, el tipo no deja entrar la luz del sol en esa oficina. Es una circunstancia realmente insufrible, pero siento que no pierde el sentido. Todo el tiempo tiene claro para dónde tiene que ir, solamente al final de la serie lo veo confundido por primera vez”. Este giro en sus emociones tiene que ver con un artefacto aterrador. “Siento que lo de la bomba atómica realmente lo confunde, es una cosa que es demasiado grande. ‘¿Cómo así que es una bomba atómica? ¿Qué es esto?’ Es como la primera vez que uno ve a Manousos quieto porque no sabe qué hacer con algo. Uno lo ve a siempre decidido, enfrentando la situación, incluso sentado en su oficina él no está quieto, está anotando cada frecuencia de radio, está descartando cada frecuencia de la radio. Él sabe qué hacer, o por lo menos tiene un propósito claro para dónde ir”.

El final de la peligrosa travesía, Oviedo deja al espectador ‘en punta’. “Por primera vez en toda la temporada se lo ve como, ‘un momento, ¿qué? ¿Esto es qué? O sea, volviste y vamos a estar en el mismo lado. Pero una bomba atómica, ¿qué carajos? ¿Cómo así? Y es muy lindo, es una manera de dejar al personaje en suspenso”.

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