Carolina Cruz despeja dudas sobre su separación con Lincoln Palomeque

En los últimos días, seguidores de la presentadora Carolina Cruz han comentado sus fotos de Instagram, preguntando por qué ya no aparece con Lincoln Palomeque, llegando a la conclusión sobre un supuesto fin de la relación.

La también empresaria se cansó de las especulaciones, y por medio de las historias de su Instagram afirmó: “La gente saca unas conclusiones. No me he separado porque no me he casado”.

Sin embargo, parece ser que esa respuesta para los seguidores no fue suficiente. El pasado 12 de junio Carolina cumplió años, y para felicitarla, el actor hizo una publicación que puso a comentar a muchos, que llegaron a pensar que realmente sí estaban distanciados por la simpleza del mensaje. “12 de junio… hoy celebramos tu cumpleaños, una fortuna para los que te conocemos, por ser esa mujer tan especial, llena de amor, alegría, un ejemplo, Dios te bendiga siempre y que sean muchos más”, fueron las palabras de Lincoln, acompañadas de una fotografía de la presentadora.

Inmediatamente, los usuarios empezaron a comentar: “Faltó el te amo”, “qué mensaje tan simple”, entre otros mensajes que causaron controversia. Además, lo que también llamó la atención fue que ella no le dio like ni comentó la publicación. Así que una vez más, la presentadora tuvo que salir a desmentir lo que sus seguidores estaban imaginando.

“Si uno no sube fotos con la pareja piensan que estamos mal. Estamos muy bien, lo que pasa es que no tenemos que estar mostrándolo todo el tiempo… “Me preguntan mucho por él, síganlo en sus redes sociales para que sepan en qué anda”, aseguró en sus historias de Instagram.

La pareja, ha sido una de las más queridas de la farándula colombiana, lleva más de una década junta, pero en varias ocasiones ha sido criticada por sus fans, según ellos, por las pocas muestras de cariño entre los dos.

